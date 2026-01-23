Çeyrek altın kaç lira? 23 Ocak 2026 Cuma altın fiyatları (GÜNCEL)

Altın piyasalarında yaşanan hareketlilik yatırımcıların ve vatandaşların gündeminde üst sıralarda yer almaya devam ediyor. “Çeyrek altın kaç lira?”, “1 gram altın fiyatı ne kadar?” ve “Bugünkü çeyrek altın fiyatı” gibi sorular, 23 Ocak 2026 Cuma günü itibarıyla en çok araştırılan başlıklar arasında bulunuyor.

23 OCAK 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Yeni işlem gününde altın fiyatları yukarı yönlü bir seyir izliyor. Hem gram altın hem de çeyrek altın fiyatı, küresel ons altın hareketleriyle birlikte yükseliş eğilimini sürdürüyor.

Gram Altın Fiyatı Ne Kadar?

ALTIN (TL/GR) alış fiyatı 6.900,68 TL, satış fiyatı ise 6.901,49 TL seviyesinde işlem görüyor. “Kuyumcuda 1 gram altın ne kadar?” sorusu, özellikle küçük ölçekli yatırımcılar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor.

Çeyrek Altın Kaç TL?

Bugün çeyrek altın alış fiyatı 11.381,00 TL, satış fiyatı ise 11.490,00 TL olarak kaydedildi. Bu rakamlarla birlikte “Çeyrek altın satış fiyatı” ve “Çeyrek altın fiyatı canlı” aramaları yeniden hız kazandı.

Yarım, Tam ve Cumhuriyet Altını Fiyatları

Yarım Altın: 22.762,00 TL – 22.980,00 TL

Tam Altın: 43.784,64 TL – 44.644,29 TL

Cumhuriyet Altını: 45.384,00 TL – 45.785,00 TL

DİĞER GÜNCEL ALTIN TÜRLERİ

Altın Türü Alış (TL) Satış (TL) 22 Ayar Bilezik 6.375,80 6.423,99 Reşat Altını 45.416,47 45.817,95 Kulplu Reşat Altını 45.418,69 45.820,20 Has Altın 6.864,56 6.865,35 Hamit Altın 45.416,47 45.817,95

ALTIN ONS FİYATI VE KÜRESEL ETKİ

Altın (ONS) fiyatı 4.955,19 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Ons altındaki bu yükseliş, “Altın ons kaç TL?” ve “Altın fiyatları neden yükseliyor?” sorularını da beraberinde getiriyor.

1 gram altın fiyatı ne kadar?

23 Ocak 2026 itibarıyla 1 gram altın yaklaşık 6.901 TL seviyesinden satılıyor.

1 çeyrek altın kaç gramdır?

1 çeyrek altın yaklaşık 1,75 gram ağırlığındadır.

0.25 gram altının fiyatı ne kadar?

Gram altın fiyatına göre hesaplandığında, 0.25 gram altın yaklaşık 1.725 TL civarındadır.

4 çeyrek 1 tam altın eder mi?

Evet, 4 çeyrek altın 1 tam altına eşittir.

1 tane beşi bir yerde kaç TL?

Beşi bir yerde fiyatı, 5 adet tam altının toplam değeri üzerinden hesaplanır ve güncel fiyatlara göre değişir.

23 Ocak 2026 Cuma günü itibarıyla altın fiyatları, özellikle gram altın ve çeyrek altın tarafında yukarı yönlü seyrini sürdürüyor. “Çeyrek altın kaç lira?”, “Gram altın ne kadar?” ve “Bugünkü altın fiyatları” soruları, günün en çok araştırılan başlıkları arasında yer alıyor. Altın piyasasındaki gelişmeler, önümüzdeki günlerde de yakından takip edilmeye devam edecek.