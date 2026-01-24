Çeyrek altın kaç lira? 24 Ocak 2026 altın fiyatları (Güncel)

Altın piyasasında hareketlilik sürerken yatırımcılar ve düğün sezonu hazırlığı yapanlar “Çeyrek altın ne kadar bugün?”, “Cumhuriyet altını kaç TL” ve “Yarım altın bugün kaç para” sorularına yanıt arıyor. 24 Ocak 2026 Cumartesi günü itibarıyla altın fiyatları güncellendi.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI (24 OCAK 2026)

Altın Türü Alış (TL) Satış (TL) Değişim Saat Cumhuriyet Altını 45.856,00 46.167,00 %1,46 12:02 Yarım Altın 22.999,00 23.172,00 %1,46 12:02 Çeyrek Altın 11.499,00 11.586,00 %1,46 12:02 Reşat Altını 45.888,47 46.199,95 %1,54 12:02 Kulplu Reşat Altını 45.890,69 46.202,20 %1,54 12:02

ÇEYREK ALTIN NE KADAR BUGÜN?

Çeyrek altın ne kadar bugün? sorusunun yanıtı 24 Ocak 2026 itibarıyla netleşti. Çeyrek altın alış fiyatı 11.499 TL, satış fiyatı ise 11.586 TL seviyesinde işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR, BUGÜN KAÇ PARA?

Yarım altın ne kadar ve yarım altın bugün kaç para sorularına göre, yarım altının satış fiyatı 23.172 TL olarak belirlendi.

CUMHURİYET ALTINI KAÇ TL?

Cumhuriyet altını ne kadar bugün? diyenler için güncel rakamlar şöyle: Cumhuriyet altını alış fiyatı 45.856 TL, satış fiyatı ise 46.167 TL. Bu verilerle Cumhuriyet altını alış satış fiyatı arasındaki fark dikkat çekiyor.

REŞAT ALTINI VE KULPLU REŞAT ALTINI FİYATI

Reşat altını ne kadar sorusuna yanıt olarak satış fiyatı 46.199,95 TL seviyesinde. Kulplu Reşat altını fiyatı ise 46.202,20 TL olarak işlem görüyor.

Çeyrek altın kaç TL? 24 Ocak 2026 tarihinde çeyrek altın satış fiyatı 11.586 TL’dir. Yarım altın mı çeyrek altın mı daha kârlı? Yarım altın ve çeyrek altın arasında kârlılık, alış-satış farkına göre değişir. Genellikle çeyrek altın daha düşük tutarlı olduğu için likiditesi yüksektir. Cumhuriyet altını ne kadar bugün? Cumhuriyet altını bugün 46.167 TL satış fiyatı ile işlem görmektedir. Reşat altını fiyatı ne kadar? Reşat altınının güncel satış fiyatı 46.199,95 TL’dir.

24 Ocak 2026 Cumartesi günü itibarıyla çeyrek altın kaç lira, yarım altın ne kadar ve Cumhuriyet altını kaç TL sorularının yanıtları netleşti. Altın fiyatlarını yakından takip edenler için güncel rakamlar, yatırım ve takı alışverişlerinde önemli bir referans olmaya devam ediyor.