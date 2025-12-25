Çeyrek Altın Kaç Lira? 25 Aralık 2025 Perşembe Güncel Çeyrek Altın Fiyatı

Altın piyasasında hareketlilik sürerken, yatırımcıların yakından takip ettiği çeyrek altın fiyatı güne düşüşle başladı. “Çeyrek altın kaç lira?”, “Çeyrek altın satış fiyatı” ve “Çeyrek altın alış fiyatı” soruları bugün de en çok araştırılan başlıklar arasında yer aldı. İşte 25 Aralık 2025 Perşembe günü güncel çeyrek altın kuyumcu fiyatı ve altın piyasasına dair son gelişmeler…

BUGÜNKÜ ÇEYREK ALTIN FİYATI

Altın Türü Alış (TL) Satış (TL) Değişim Saat Çeyrek Altın 10.002,00 10.253,00 -0,09% 09:37 Altın (Gram) 6.166,41 6.167,34 -0,05% 09:50 22 Ayar Bilezik 5.688,95 5.750,41 0,05% 09:18 Cumhuriyet Altını 39.995,00 40.810,00 -0,10% 09:37 Yarım Altın 19.985,00 20.499,00 -0,10% 09:37

ALTIN PİYASASINDA SON DURUM

Altının ons fiyatı, ABD Merkez Bankası’na (Fed) yönelik gevşeme beklentileri, merkez bankalarının altın alımlarını sürdürmesi ve jeopolitik tansiyondaki artışın etkisiyle 4 bin 526 dolar ile rekor seviyeyi görmesinin ardından kar satışlarıyla 4 bin 479 dolar seviyesine geri çekildi.

Analistler, gelecek yılın ana gündemleri arasında ABD Başkanı Trump’ın yeni Fed başkanını atamasının bulunduğunu, bu gelişmenin altının ons fiyatı üzerinde belirleyici olabileceğini ifade ediyor. Ayrıca yurt içinde reel kesim güven endeksi, imalat sanayi kapasite kullanım oranı ve haftalık para-banka verileri yakından izlenecek.

ÇEYREK ALTIN KUYUMCU FİYATI VE YATIRIMCI BEKLENTİLERİ

Güncel verilere göre çeyrek altın alış fiyatı 10.002 TL, çeyrek altın satış fiyatı ise 10.253 TL seviyesinde bulunuyor. Küresel gelişmeler ve ons altındaki hareketler doğrultusunda çeyrek altın fiyatlarında gün içinde sınırlı dalgalanmalar görülebilir.

Bugünkü çeyrek altın fiyatı ne kadar?

25 Aralık 2025 Perşembe günü çeyrek altın alış 10.002 TL, satış 10.253 TL seviyesinde işlem görüyor.

Çeyrek altın satış fiyatı kaç lira?

Çeyrek altın satış fiyatı 10.253 TL olarak güncellendi.

Çeyrek altın alış fiyatı kaç TL?

Çeyrek altın alış fiyatı 10.002 TL seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın kuyumcu fiyatı değişir mi?

Piyasa hareketlerine ve ons altındaki dalgalanmalara bağlı olarak gün içinde değişiklik gösterebilir.

Çeyrek altın kaç lira? sorusunun en güncel yanıtı, 25 Aralık 2025 itibarıyla açıklanan rakamlarla netleşmiş durumda. Fed beklentileri, ons altın hareketleri ve ekonomik veriler, önümüzdeki süreçte çeyrek altın fiyatlarının yönünü belirleyen ana unsurlar olacak. Yatırımcıların piyasayı yakından takip ederek karar vermeleri önem taşıyor.