Çeyrek Altın Kaç Lira? 25 Kasım 2025 Güncel Çeyrek Altın Fiyatları

Her sabah uyandığınızda aklınızdaki ilk sorulardan biri mi “Çeyrek altın kaç lira oldu?” Düğün, nişan, sünnet, doğum gibi özel günlerde hediye edilen, aynı zamanda en çok tercih edilen yatırım aracı olan çeyrek altın, Türk halkının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Peki tam şu anda çeyrek altın ne kadar? İşte 25 Kasım 2025 sabahı itibarıyla serbest piyasa canlı çeyrek altın fiyatları ve tüm detaylar!

BUGÜN ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Serbest piyasada işlem gören çeyrek altın fiyatı, 25 Kasım 2025 saat 08:48 itibarıyla şu şekildedir:

Altın Türü Alış (TL) Satış (TL) Değişim Saat Çeyrek Altın 9.498,00 ₺ 9.577,00 ₺ +%0,35 08:48

Bu rakamlar kuyumcu makası dahil gerçek piyasa fiyatlarıdır. Alış-satış arasındaki fark (spread) yaklaşık 79 TL’dir.

ÇEYREK ALTIN FİYATI NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?

Çeyrek altın, 1,75 gram 22 ayar altın içerir ve toplam ağırlığı 1,804 gramdır. Hem kültürel değer taşır hem de küçük yatırımcıların en kolay ulaşabildiği altın türüdür. Birçok kişi şu soruları sorar:

Düğün için kaç çeyrek altın takmalıyım?

Yastık altı yatırım için çeyrek altın mu gram altın mı daha iyi?

Şu an çeyrek altın almak mantıklı mı?

Tüm bu soruların cevabı güncel fiyatta gizlidir. İşte bu yüzden “çeyrek altın kaç lira” Türkiye’de en çok aranan finansal sorgulardan biridir.

ÇEYREK ALTIN FİYATI NASIL HESAPLANIR?

Basit Hesaplama Formülü

Çeyrek altın fiyatı şu şekilde hesaplanır:

Çeyrek Altın ≈ (Gram Altın Fiyatı × 1,75) + İşçilik + Kâr Marjı

Örnek:

Gram altın fiyatı: ~5.650 TL

5.650 × 1,75 = 9.887,50 TL (sadece saf altın değeri)

Gerçek piyasa satış fiyatı: 9.577,00 TL (işçilik ve makas farkı düşüldükten sonra)

Çeyrek Altın Özellikleri

Saf altın miktarı: 1,606 gram (22 ayar)

Toplam ağırlık: 1,804 gram

Çap: 18 mm

Darphane tarafından basılır

Külçe altına göre %3-5 daha düşük getiri sağlar (işçilik maliyeti nedeniyle)



BUGÜN ÇEYREK ALTIN KAÇ LİRA?

25 Kasım 2025 saat 08:48 itibarıyla çeyrek altın alış 9.498,00 TL, satış 9.577,00 TL’dir. Çeyrek altın ne kadar oldu son dakika? Son güncelleme: 9.577,00 TL (satış) – %0,35 yükseliş. Çeyrek altın fiyatı neden yükseliyor? Dolar/TL kuru, ons altın fiyatındaki artış, enflasyon beklentileri ve düğün sezonu talebi başlıca nedenlerdir. Şu an çeyrek altın almak mantıklı mı? Yükseliş trendinde alım uzun vadeli yatırımcılar için uygun olabilir. Kısa vadede ise gram altın daha az makas kaybı yaşatır. Çeyrek altın canlı takip nereden yapılır? Bankaların altın hesabı ekranları, kuyumcu siteleri ve finans portalları gerçek zamanlı fiyat verir. Çeyrek altın kaç gram geliyor? Toplam ağırlık 1,804 gramdır, içerdiği saf altın ise 1,606 gramdır (22 ayar).

Özetle: 25 Kasım 2025 itibarıyla çeyrek altın alış fiyatı 9.498 TL, satış fiyatı 9.577 TL seviyesindedir. Hem kültürel hem ekonomik değeriyle Türkiye’nin en sevilen yatırım araçlarından biri olmaya devam ediyor.