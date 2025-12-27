Çeyrek Altın Kaç Lira? (27 Aralık 2025 Cumartesi Güncel Fiyat)

Altın piyasalarını yakından takip eden yatırımcıların merak ettiği “Çeyrek altın bugün ne kadar oldu?” sorusunun yanıtı netleşti. 27 Aralık 2025 Cumartesi sabahında çeyrek altın fiyatları yukarı yönlü seyrini sürdürürken dikkat çekici bir artış yaşandı. İşte güncel çeyrek altın alış – satış fiyatları, anlık değişim oranı ve merak edilen tüm detaylar…

27 ARALIK 2025 ÇEYREK ALTIN FİYATI

Çeşit Alış Satış Değişim Son Güncelleme Çeyrek Altın 10.112,00 TL 10.354,00 TL %1,15 09:43

Çeyrek altın, günün ilk saatlerinde 10.112,00 TL alış ve 10.354,00 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. Yüzde 1,15 oranındaki yükseliş ise altın yatırımcılarının dikkatini çekiyor.

ÇEYREK ALTIN NEDEN ÖNEMLİ?

Çeyrek altın, Türkiye’de hem yatırım hem tasarruf hem de düğün ve özel günlerde takı amaçlı en çok tercih edilen altın türleri arasında yer alıyor. Kolay alınıp satılabilmesi, yüksek likiditesi ve değerini koruma gücü çeyrek altını her dönem popüler kılıyor.

ÇEYREK ALTIN PİYASASINDA ÖNE ÇIKAN DETAYLAR

Güncel satış fiyatı 10.354,00 TL seviyesinde

Alış fiyatı 10.112,00 TL olarak işlem görüyor

%1,15’lik yükseliş dikkat çekiyor

Fiyat hareketliliği yatırımcılar tarafından yakından izleniyor

Çeyrek altın fiyatı ne zaman güncelleniyor?

Çeyrek altın fiyatları gün içinde piyasaya bağlı olarak sık sık değişebiliyor. Son güncelleme saati bugün için 09:43 olarak kaydedildi.

27 Aralık 2025 Cumartesi günü çeyrek altın fiyatı yükseliş eğilimini koruyor. 10.354,00 TL satış seviyesine ulaşan çeyrek altın, yatırımcıların ve altın almak isteyenlerin odağında yer alıyor. Gün içinde olası değişimlere karşı piyasayı yakından takip etmekte fayda var.