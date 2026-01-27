Çeyrek altın kaç lira? 27 Ocak 2026 altın fiyatları (Güncel)

Altın piyasalarında hareketlilik sürerken yatırımcıların ve vatandaşların gözü “Çeyrek altın kaç TL?” ve “Cumhuriyet altını ne kadar bugün?” sorularına çevrildi. 27 Ocak 2026 Salı günü itibarıyla güncel altın fiyatları netleşti. Çeyrek altından Reşat altınına kadar tüm detayları, alış-satış rakamları ve merak edilen soruların yanıtlarını bu haberde bulabilirsiniz.

27 OCAK 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Bugün altın fiyatlarında sınırlı yükseliş dikkat çekiyor. Çeyrek altın bugün kaç para sorusunun yanıtı kadar, yarım altın ne kadar ve Cumhuriyet altını kaç TL soruları da en çok aranan başlıklar arasında yer alıyor.

Altın Türü Alış Fiyatı (TL) Satış Fiyatı (TL) Değişim Saat Cumhuriyet Altını 47.260,00 47.710,00 %0,59 09:09 Yarım Altın 23.703,00 23.947,00 %0,59 09:09 Çeyrek Altın 11.851,00 11.973,00 %0,59 09:09 Reşat Altını 47.292,47 47.742,95 %0,66 09:09 Kulplu Reşat Altını 47.294,69 47.745,20 %0,66 09:09

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR BUGÜN?

Cumhuriyet altını ne kadar bugün sorusunun yanıtı, 27 Ocak 2026 itibarıyla alışta 47.260 TL, satışta ise 47.710 TL seviyesinde. Cumhuriyet altını, uzun vadeli yatırım düşünenler tarafından en çok tercih edilen altın türleri arasında bulunuyor.

Cumhuriyet altını alış satış fiyatı

Cumhuriyet altını alış satış fiyatı arasındaki fark, piyasa koşullarına göre şekilleniyor. Bugünkü rakamlar, yatırımcıların özellikle satış tarafında temkinli davrandığını gösteriyor.

YARIM ALTIN NE KADAR? YARIM ALTIN BUGÜN KAÇ PARA?

Yarım altın ne kadar ve yarım altın bugün kaç para soruları da günün öne çıkan arama terimleri arasında. 27 Ocak 2026’da yarım altın alış fiyatı 23.703 TL, satış fiyatı ise 23.947 TL olarak işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR BUGÜN? ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de çeyrek altın ne kadar bugün sorusu. Bugün çeyrek altın alış fiyatı 11.851 TL, satış fiyatı ise 11.973 TL seviyesinde bulunuyor.

Düğün sezonlarında ve küçük birikimlerde sıkça tercih edilen çeyrek altın, erişilebilir fiyatı nedeniyle talebini koruyor.

REŞAT ALTINI NE KADAR? KULPLU REŞAT ALTINI FİYATI

Reşat altını ne kadar sorusuna bakıldığında, alış fiyatı 47.292,47 TL, satış fiyatı ise 47.742,95 TL olarak öne çıkıyor.

Kulplu Reşat altını fiyatı ise alışta 47.294,69 TL, satışta 47.745,20 TL seviyesinde. Özellikle ziynet amaçlı alımlarda kulplu Reşat altını daha fazla ilgi görüyor.

YARIM ALTIN MI ÇEYREK ALTIN MI DAHA KÂRLI?

Yarım altın mı çeyrek altın mı daha kârlı sorusunun yanıtı, yatırım süresi ve bütçeye göre değişiyor. Yarım altın, gram bazında daha avantajlı olabilirken, çeyrek altın ise daha kolay alınıp satılabilmesi sayesinde likidite avantajı sunuyor.

Çeyrek altın kaç TL?

27 Ocak 2026 itibarıyla çeyrek altın satış fiyatı 11.973 TL.

Cumhuriyet altını bugün ne kadar?

Cumhuriyet altını bugün satışta 47.710 TL seviyesinde.

Yarım altın bugün kaç para?

Yarım altın satış fiyatı 23.947 TL olarak işlem görüyor.

Reşat altını mı Cumhuriyet altını mı daha avantajlı?

Her iki altın türü de uzun vadeli yatırımda tercih ediliyor. Seçim, kullanım amacı ve alım-satım farkına göre değişiyor.

27 Ocak 2026 altın fiyatları incelendiğinde, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altınında sınırlı yükseliş dikkat çekiyor. Çeyrek altın kaç lira ve Cumhuriyet altını ne kadar sorularının yanıtı, piyasayı yakından takip edenler için önemli bir gösterge olmaya devam ediyor. Altın yatırımı yapmadan önce güncel fiyatları ve alış-satış farklarını dikkate almak büyük önem taşıyor.