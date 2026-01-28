ÇEYREK ALTIN KAÇ LİRA? 28 Ocak 2026 Çarşamba Altın Fiyatları (Güncel)

Çeyrek altın kaç TL? ve Cumhuriyet altını ne kadar bugün? soruları, 28 Ocak 2026 Çarşamba günü yatırımcıların ve vatandaşların en çok araştırdığı başlıklar arasında yer alıyor. Küresel piyasalarda süregelen jeopolitik riskler ve ABD Merkez Bankası’nın para politikası kararları öncesinde doların yaklaşık dört yılın en düşük seviyelerine gerilemesi, altın fiyatlarını tarihi zirvelere taşıdı.

ALTIN FİYATLARI NEDEN REKOR KIRIYOR?

Altın, küresel belirsizlik ortamında güvenli liman talebinin artmasıyla yükselişini sürdürüyor. Salı günü yüzde 3’ü aşan artışın ardından ons altın, çarşamba günü ilk kez 5.200 dolar seviyesinin üzerine çıktı. Spot altın yüzde 0,6 yükselişle 5.219,97 dolardan işlem görürken, gün içinde 5.224,95 dolar ile rekor seviyeyi test etti.

Yıl başından bu yana yüzde 20’nin üzerinde değer kazanan altın, ABD Merkez Bankası’nın faiz politikası beklentileri, zayıflayan dolar ve artan jeopolitik risklerle desteklenmeye devam ediyor. Şubat vadeli ABD altın vadeli işlemleri de yüzde 2,6 artışla 5.216,80 dolar seviyesine yükseldi.

28 OCAK 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Çeyrek, Yarım ve Cumhuriyet Altını

Çeyrek Altın: Alış 12.307,00 TL – Satış 12.431,00 TL

Alış 12.307,00 TL – Satış 12.431,00 TL Yarım Altın: Alış 24.613,00 TL – Satış 24.862,00 TL

Alış 24.613,00 TL – Satış 24.862,00 TL Cumhuriyet Altını: Alış 49.076,00 TL – Satış 49.533,00 TL

Reşat, Ata ve Tam Altın

Reşat Altını: Alış 49.125,47 TL – Satış 49.594,95 TL

Alış 49.125,47 TL – Satış 49.594,95 TL Kulplu Reşat Altını: Alış 49.127,69 TL – Satış 49.597,20 TL

Alış 49.127,69 TL – Satış 49.597,20 TL Ata Altın: Satış 49.418,41 TL

Satış 49.418,41 TL Tam Altın: Satış 47.663,91 TL

Satış 47.663,91 TL Hamit Altın: Satış 49.594,95 TL

Kapalı Çarşı Büyük Altınlar

Kapalı Çarşı Ziynet 2.5: Satış 118.721,14 TL

Satış 118.721,14 TL Gremse Altın: Satış 119.525,29 TL

Satış 119.525,29 TL Kapalı Çarşı Beşli Altın: Satış 241.243,70 TL

Has Altın

Has Altın: 7.312,13 TL

Çeyrek altın ne kadar bugün?

28 Ocak 2026 itibarıyla çeyrek altın satış fiyatı 12.431 TL seviyesindedir.

Cumhuriyet altını ne kadar, Cumhuriyet altını kaç TL?

Cumhuriyet altını bugün 49.533 TL’den satılıyor. Alış fiyatı ise 49.076 TL olarak işlem görüyor.

Yarım altın ne kadar, yarım altın bugün kaç para?

Yarım altın 28 Ocak 2026 Çarşamba günü 24.862 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.

Reşat altını ne kadar, kulplu Reşat altını fiyatı kaç TL?

Reşat altını 49.594,95 TL, kulplu Reşat altını ise 49.597,20 TL satış fiyatından alıcı buluyor.

Cumhuriyet altını alış satış fiyatı ne?

Cumhuriyet altını alış fiyatı 49.076 TL, satış fiyatı ise 49.533 TL seviyesindedir.

Yarım altın mı çeyrek altın mı daha kârlı?

Yarım altın, işçilik farkı daha düşük olduğu için uzun vadede çeyrek altına kıyasla genellikle daha avantajlı kabul edilmektedir. Ancak yatırım tercihi bütçeye ve vade beklentisine göre değişebilir.

Çeyrek altın kaç lira? sorusunun yanıtı 28 Ocak 2026 itibarıyla tarihi seviyelere işaret ediyor. Küresel belirsizlikler, Fed politikaları ve zayıflayan dolar etkisiyle altın fiyatlarındaki yükseliş eğilimi sürüyor. Önümüzdeki günlerde altın piyasasında yönü, küresel ekonomik gelişmeler belirlemeye devam edecek.