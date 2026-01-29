ÇEYREK ALTIN KAÇ LİRA? 29 Ocak 2026 Perşembe Altın Fiyatları (Güncel)

Altın piyasalarında hareketlilik hız kesmeden devam ediyor. ABD Merkez Bankası Fed’in faiz kararının ardından küresel piyasalarda güçlenen ons altın, iç piyasada da çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altını fiyatlarını yukarı taşıdı. Yatırımcılar ve düğün sezonuna hazırlanan vatandaşlar, “Çeyrek altın ne kadar bugün?” sorusuna yanıt arıyor.

29 OCAK 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Güncel verilere göre çeyrek altın alışta 12.989 TL, satışta ise 13.118 TL seviyesinden işlem görüyor. Yüzde 2,98’lik yükselişle dikkat çeken çeyrek altın, haftanın en çok konuşulan yatırım araçlarından biri oldu.

Güncel alış – satış fiyatları

Altın Türü Alış (TL) Satış (TL) Değişim Çeyrek Altın 12.989,00 13.118,00 %2,98 Yarım Altın 25.977,00 26.237,00 %2,98 Cumhuriyet Altını 51.795,00 52.273,00 %2,98 Reşat Altını 51.827,47 52.305,95 %3,05 Kulplu Reşat Altını 51.829,69 52.308,20 %3,05 Kapalı Çarşı Ziynet 2.5 121.502,30 123.452,60 %3,99 Kapalı Çarşı Beşli Altın 246.042,17 250.858,11 %3,99

ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELDİ?

ABD Merkez Bankası Fed, dün akşam sona eren toplantısında politika faizini %3,50 – %3,75 aralığında sabit bıraktı. Açıklamada ABD enflasyonunun hâlâ yüzde 2’nin üzerinde seyretmesine vurgu yapılması, altın fiyatlarını destekleyen ana unsurlardan biri oldu.

Buna ek olarak devam eden jeopolitik gerginlikler ve ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik nükleer silahlar konusunda yaptığı anlaşma çağrısı, küresel piyasalarda güvenli liman talebini artırdı. Bu gelişmeler, hem ons altını hem de iç piyasada yarım altın ve Reşat altını fiyatlarını yukarı taşıdı.

YARIM ALTIN MI ÇEYREK ALTIN MI DAHA KÂRLI?

“Yarım altın mı çeyrek altın mı daha kârlı?” sorusu yatırımcıların en çok merak ettiği başlıklardan biri. Genel olarak yarım altın, işçilik maliyeti açısından çeyrek altına göre daha avantajlı kabul ediliyor. Ancak kısa vadeli al-sat işlemlerinde çeyrek altın, yüksek likiditesi nedeniyle daha hızlı nakde çevrilebiliyor.

Çeyrek altın ne kadar bugün?

29 Ocak 2026 itibarıyla çeyrek altın 12.989 TL alış, 13.118 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.

Cumhuriyet altını kaç TL?

Cumhuriyet altını bugün 51.795 TL alış, 52.273 TL satış seviyesinde bulunuyor.

Yarım altın bugün kaç para?

Yarım altın fiyatı 25.977 TL alış, 26.237 TL satış olarak güncellendi.

Reşat altını ne kadar?

Reşat altını 51.827,47 TL alış ve 52.305,95 TL satış fiyatından işlem görüyor.

Kulplu Reşat altını fiyatı nedir?

Kulplu Reşat altını bugün 51.829,69 TL alış, 52.308,20 TL satış seviyesinde bulunuyor.

Fed’in faiz politikasına ilişkin belirsizlikler ve küresel jeopolitik riskler devam ettikçe, altın fiyatlarında dalgalı ancak güçlü seyrin korunması bekleniyor. Uzmanlar, uzun vadeli düşünen yatırımcılar için Cumhuriyet altını ve beşli altın gibi yüksek gramajlı ürünlerin avantajlı olabileceğini vurguluyor.

Öte yandan kısa vadeli alım-satım yapanlar için çeyrek altın, piyasadaki hareketliliği yakından takip etmek açısından hâlâ en popüler seçenek olmaya devam ediyor.