Çeyrek altın kaç lira? 3 Şubat 2026 Salı Altın Fiyatları (Güncel)

Altın piyasalarında son günlerde yaşanan sert düşüşün ardından toparlanma sinyalleri güçlenmeye başladı. Yatırımcıların en çok merak ettiği “Çeyrek altın ne kadar bugün?”, “Cumhuriyet altını kaç TL?” ve “Yarım altın bugün kaç para?” gibi sorular, 3 Şubat 2026 Salı günü itibarıyla yeniden gündemin üst sıralarına çıktı. Güncel fiyatlar, tepki alımlarının etkisiyle altın türlerinde yukarı yönlü bir hareket yaşandığını gösteriyor.

3 ŞUBAT 2026 SALI GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altın Türü Alış (TL) Satış (TL) Değişim Saat Cumhuriyet Altını 46.525,00 47.921,00 2,91% 09:06 Yarım Altın 23.334,00 24.053,00 2,92% 09:06 Çeyrek Altın 11.667,00 12.026,00 2,91% 09:06 Reşat Altını 46.557,47 47.953,95 2,99% 09:06 Kulplu Reşat Altını 46.559,69 47.956,20 2,99% 09:06

ÇEYREK ALTIN NE KADAR BUGÜN?

“Çeyrek altın ne kadar bugün?” sorusunun yanıtı 3 Şubat 2026 Salı günü itibarıyla netleşti. Çeyrek altın, 12.026 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. Son düşüş sonrası gelen alımlar, çeyrek altın fiyatlarında belirgin bir toparlanma yarattı.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL?

Cumhuriyet altını bugün 47.921 TL satış fiyatından alıcı buluyor. “Cumhuriyet altını ne kadar bugün?” ve “Cumhuriyet altını alış satış fiyatı nedir?” sorularını araştıran yatırımcılar için, alış ve satış arasındaki fark dikkat çekiyor.

YARIM ALTIN NE KADAR? BUGÜN KAÇ PARA?

Yarım altın bugün 24.053 TL seviyesinde işlem görüyor. “Yarım altın ne kadar?” ve “Yarım altın bugün kaç para?” sorularına yanıt arayanlar için fiyatların çeyrek altına paralel şekilde yükseldiği görülüyor.

YARIM ALTIN MI ÇEYREK ALTIN MI DAHA KÂRLI?

Son fiyatlara bakıldığında, yarım altın ve çeyrek altın arasındaki prim farkı yatırımcıların dikkatini çekiyor. Daha düşük bütçeyle alım yapmak isteyenler çeyrek altını tercih ederken, uzun vadede işlem maliyetlerini azaltmak isteyenler yarım altını daha avantajlı bulabiliyor. Bu noktada yatırım tercihi, bütçe ve vade beklentisine göre değişiklik gösteriyor.

ALTIN NEDEN YÜKSELDİ?

Altın piyasasında yaşanan sert düşüş sonrası tepki alımları öne çıktı. Fiyatların kısa sürede gerilemesi, yatırımcıların yeniden alıma yönelmesine neden oldu. Bu alımların etkisiyle çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altını fiyatlarında toparlanma yaşandı.

Çeyrek altın kaç TL?

3 Şubat 2026 Salı günü çeyrek altın 12.026 TL’den satılıyor.

Cumhuriyet altını ne kadar bugün?

Cumhuriyet altını bugün 47.921 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altının güncel satış fiyatı 24.053 TL seviyesinde.

3 Şubat 2026 Salı altın fiyatları, sert düşüş sonrası gelen tepki alımlarıyla birlikte toparlanma sinyali veriyor. Çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altını fiyatlarında yaşanan yükseliş, piyasada yeniden alım iştahı oluştuğunu gösteriyor. Önümüzdeki günlerde altın fiyatlarının yönü, bu toparlanmanın kalıcı olup olmayacağına göre şekillenecek.