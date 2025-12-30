Çeyrek Altın Kaç Lira? 30 Aralık 2025 Salı Güncel Fiyatlar

Altın piyasasında yaşanan hareketlilik sonrasında yatırımcıların gözü yeniden çeyrek altın fiyatına çevrildi. “Çeyrek altın kaç TL?”, “Bugünkü çeyrek altın fiyatı ne kadar?” soruları 30 Aralık 2025 Salı günü en çok aranan başlıklar arasında yer alıyor. İşte güncel çeyrek altın alış – satış fiyatı ve merak edilen detaylar…

30 ARALIK 2025 ÇEYREK ALTIN GÜNCEL FİYAT TABLOSU

Tarih Alış Fiyatı (TL) Satış Fiyatı (TL) Değişim Saat 30 Aralık 2025 9.808,00 TL 10.058,00 TL %0,76 09:09

Verilere göre çeyrek altın alış fiyatı 9.808,00 TL, çeyrek altın satış fiyatı ise 10.058,00 TL seviyesinde yer alıyor. Günlük değişim ise %0,76 olarak kaydedildi.

PİYASALARDA SON DURUM: ALTIN VE GÜMÜŞTE TOPARLANMA

Dün sert düşüşlerin görüldüğü altın ve gümüş piyasasında bugün toparlanma dikkat çekiyor. Dün yüzde 4,4 düşen altının onsu bugün %0,7 artışla 4.363 dolar seviyesinde işlem görüyor. Dün yüzde 7,18 değer kaybeden gümüşün onsu ise bugün %2,3 artışla 74,5 dolar seviyesinde yer alıyor. Bu hareketlilik, çeyrek altın fiyatlarını yakından takip eden yatırımcılar için önemli bir referans niteliği taşıyor.

ÇEYREK ALTIN NEDEN BU KADAR TAKİP EDİLİYOR?

Çeyrek altın, hem yatırım hem de düğün ve hediye amaçlı en çok tercih edilen altın türleri arasında yer alıyor. Banka fiyatları ile çeyrek altın kuyumcu fiyatı arasındaki fark zaman zaman değişiklik gösterebildiği için yatırımcılar günlük fiyatları yakından izliyor.

Bugünkü çeyrek altın fiyatı nedir?

30 Aralık 2025 Salı günü itibarıyla çeyrek altın alış fiyatı 9.808,00 TL, çeyrek altın satış fiyatı 10.058,00 TL’dir.

1 çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Güncel verilere göre 1 adet çeyrek altının satış fiyatı 10.058,00 TL seviyesindedir.

Çeyrek altın satış fiyatı kaç TL?

Çeyrek altın satış fiyatı 30 Aralık 2025’te 10.058,00 TL olarak görünmektedir.

Çeyrek altın kuyumcu fiyatı ne kadar?

Çeyrek altın kuyumcu fiyatı, güncel alış ve satış rakamları doğrultusunda takip edilmektedir. Bugünkü tabloda yer alan satış rakamı, çeyrek altın için önemli bir referans noktasıdır.

Çeyrek altın yükseliyor mu düşüyor mu?

Güncel verilere göre çeyrek altının günlük değişim oranı %0,76 artış yönünde kaydedilmiştir.

30 Aralık 2025 Salı günü çeyrek altın fiyatı yatırımcılar tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Çeyrek altın alış 9.808,00 TL, çeyrek altın satış 10.058,00 TL seviyesinde bulunurken, piyasadaki toparlanma sinyalleri dikkat çekiyor. Güncel altın fiyatlarını düzenli takip etmek, sağlıklı yatırım kararları için büyük önem taşıyor.