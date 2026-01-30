Çeyrek altın kaç lira? 30 Ocak 2026 Cuma Altın Fiyatları (Güncel)

Altın piyasalarında dalgalı seyir sürüyor. Dün rekor üstüne rekor kıran gram altın fiyatları, gelen düzeltme hareketiyle yaklaşık yüzde 8,5 değer kaybetti. Bu gelişmenin ardından yatırımcılar “Çeyrek altın ne kadar bugün?”, “Yarım altın bugün kaç para?” ve “Cumhuriyet altını kaç TL?” sorularına yanıt aramaya başladı.

ALTIN FİYATLARINDA DÜŞÜŞÜN NEDENİ NE?

Jeopolitik gerginliklerin devam etmesi ve zayıflayan dolar endeksi nedeniyle dün rekor seviyelere çıkan altın fiyatları, ABD Başkanı Trump’ın Fed başkanı adayını açıklayacağı yönündeki haberler sonrası gelen düzeltme hareketiyle geriledi.

Dün 5.598 dolara kadar yükselen spot altın, bugün yüzde 8,6 düşüşle 5.112 dolar seviyesine kadar indi. Altının ons fiyatı şu sıralar 5.214 dolardan alıcı buluyor.

Uluslararası piyasalardaki bu hareketlilik iç piyasaya da yansıdı. 7.811 TL ile tarihi zirvesini gören gram altın, yüzde 8,5’lik düşüşle 7.146 TL’ye kadar geriledi. Gram altın şu sıralar 7.304 TL seviyesinde işlem görüyor.

Altın Türü Alış (TL) Satış (TL) Çeyrek Altın 12.720,00 12.995,00 Yarım Altın 25.441,00 25.989,00 Cumhuriyet Altını 50.725,00 51.780,00 Reşat Altını 50.757,47 51.812,95 Kulplu Reşat Altını 50.759,69 51.815,20 Kapalıçarşı Ziynet 2.5 128.478,98 130.537,14 Kapalı Çarşı Beşli Altın 260.169,93 265.254,03

Çeyrek altın ne kadar bugün?

Çeyrek altın bugün 12.720 TL alış, 12.995 TL satış fiyatından işlem görüyor.

Yarım altın bugün kaç para?

Yarım altın fiyatı 25.441 TL alış ve 25.989 TL satış seviyesinde bulunuyor.

Cumhuriyet altını ne kadar bugün?

Cumhuriyet altını alış fiyatı 50.725 TL, satış fiyatı ise 51.780 TL olarak kaydedildi.

Cumhuriyet altını kaç TL?

Cumhuriyet altını, piyasalarda 51.780 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.

Reşat altını ne kadar?

Reşat altını 50.757,47 TL alış ve 51.812,95 TL satış fiyatına sahip.

Kulplu Reşat altını fiyatı ne kadar?

Kulplu Reşat altını satış fiyatı 51.815,20 TL seviyesinde bulunuyor.

Yarım altın mı çeyrek altın mı daha kârlı?

Yarım altın, toplam değer olarak daha yüksek olsa da birim başına farklar ve likidite açısından çeyrek altın yatırımcılar tarafından daha kolay alınıp satılabildiği için tercih edilebiliyor.

Altın fiyatları bir süredir jeopolitik riskler nedeniyle yüksek seyrediyordu. Trump’ın açıkladığı yeni gümrük vergileri ve İran ile yaşanan gerilim güvenli liman talebini artırmıştı. Ancak Fed başkanlığına ilişkin açıklama beklentisi piyasalarda yön değişimine neden oldu.

30 Ocak 2026 Cuma günü altın fiyatları, sert yükselişin ardından gelen düzeltme hareketiyle dengelenme arayışında. Çeyrek altın, yarım altın, Cumhuriyet altını ve Reşat altını fiyatları yatırımcıların yakın takibinde olmaya devam ediyor. Önümüzdeki süreçte küresel gelişmeler ve Fed beklentileri altın fiyatlarının yönünü belirleyecek.