Çeyrek Altın Kaç Lira? | 5 Aralık 2025 Cuma Güncel Çeyrek Altın Fiyatlar

5 Aralık 2025 Cuma günü altın piyasasının en çok takip edilen ürünlerinden biri olan çeyrek altın, sabah saatlerinde yeniden gündemin merkezine yerleşti. Yatırımcılar “Çeyrek altın ne kadar?”, “Bugün çeyrek altın fiyatı kaç TL?” ve “Kuyumcu çeyrek altın fiyatı nedir?” gibi soruları yoğun şekilde aratıyor. İşte 5 Aralık Cuma sabahının güncel çeyrek altın fiyatları ve tüm detaylar…

GÜNCEL ÇEYREK ALTIN FİYATI (5 ARALIK 2025 CUMA)

Çeyrek Altın Alış – Satış

Alış: 9.499,00 TL — Satış: 9.580,00 TL

Değişim: %0,06 yükseliş

Çeyrek altın haftanın son işlem gününe sınırlı bir yükselişle başladı. Küresel piyasalarda ons altındaki toparlanma ve döviz kurundaki dalgalanma, fiyatların hafif yukarı yönlü hareket etmesine neden oldu.

ÇEYREK ALTIN NEDEN BU KADAR TAKİP EDİLİYOR?

Çeyrek altın hem yatırım aracı olarak tercih ediliyor hem de düğün ve özel günlerde takı olarak sıkça kullanılıyor. Yüksek likiditesi, kolay bozdurulabilir olması ve kuyumcu piyasasında geniş karşılık bulması nedeniyle Türkiye’de en çok talep gören altın türlerinden biri olmayı sürdürüyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Ons altının uluslararası piyasalardaki hareketi

Dolar/TL kuru

Jeopolitik gelişmeler

Merkez bankalarının faiz kararları

KUYUMCU FİYATLARI İLE BANKA FİYATLARI ARASINDAKİ FARK

Kuyumcu fiyatları, genellikle piyasadaki arz-talep dengesine göre belirlenir ve bankaların fiyatlarına göre küçük farklar gösterebilir. Yatırımcılar çoğunlukla anlık canlı fiyatları takip ederek işlem yapar.

ÇEYREK ALTIN CANLI FİYAT VE GRAFİK TAKİBİ

Çeyrek altının canlı fiyat hareketleri, gram altın ve ons altına paralel şekilde gün içerisinde değişebilir. Yatırımcılar özellikle grafik üzerinden son 24 saatlik, haftalık ve aylık trendleri izleyerek alım-satım stratejisi belirler.

Bugün çeyrek altın ne kadar?

5 Aralık 2025 Cuma sabahı çeyrek altının satış fiyatı 9.580 TL'dir.

Çeyrek altın alış fiyatı kaç TL?

Çeyrek altın alış fiyatı 9.499 TL seviyesindedir.

Eski tarihli çeyrek altın daha ucuz mu?

Hayır. Eski ve yeni tarihli çeyrek altın bozdurulurken aynı değerden işlem görür.

Kuyumcu çeyrek altın fiyatı neden değişiyor?

Kuyumcuların marj farkları, arz-talep durumu ve anlık piyasa hareketleri fiyat farklılığı yaratabilir.

Çeyrek altın canlı fiyatı nasıl takip edilir?

Anlık piyasa verileri üzerinden çeyrek altının dakikalık değişimi izlenebilir.

Çeyrek altın 5 Aralık 2025 Cuma gününe sınırlı bir yükselişle başladı ve 9.580 TL seviyesinde işlem görüyor. Hem yatırımcının hem de vatandaşların yakından takip ettiği çeyrek altının fiyatı gün içerisinde ons altın ve kur hareketlerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Güncel fiyatları anlık izlemek, doğru zamanda işlem yapmak açısından büyük önem taşıyor.