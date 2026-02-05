ÇEYREK ALTIN KAÇ LİRA? 5 Şubat 2026 Perşembe Altın Fiyatları (Güncel)

5 Şubat 2026 Perşembe günü altın piyasasında düşüş eğilimi dikkat çekiyor. Özellikle “çeyrek altın ne kadar bugün” ve “cumhuriyet altını ne kadar bugün” soruları, yatırımcılar ve düğün alışverişi yapanlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Güncel rakamlar, altın fiyatlarında aşağı yönlü seyrin sürdüğünü ortaya koyuyor.

5 ŞUBAT 2026 GÜNCEL ÇEYREK, YARIM VE CUMHURİYET ALTINI FİYATLARI

Altın Türü Alış (TL) Satış (TL) Değişim Saat Çeyrek Altın 11.926,00 12.236,00 -0,50% 09:47 Yarım Altın 23.852,00 24.436,00 -0,64% 09:47 Cumhuriyet Altını 47.558,00 48.722,00 -0,65% 09:47 Reşat Altını 47.590,47 48.754,95 -0,58% 09:47 Kulplu Reşat Altını 47.592,69 48.757,20 -0,57% 09:47

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL? YARIM VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

“Çeyrek altın kaç TL” sorusuna 5 Şubat 2026 itibarıyla verilecek yanıt, satış fiyatı bazında 12.236 TL şeklinde öne çıkıyor. Aynı saatlerde “yarım altın ne kadar” ve “yarım altın bugün kaç para” aramalarına karşılık, yarım altının satış fiyatı 24.436 TL seviyesinde bulunuyor.

Uzun vadeli yatırımcıların yakından takip ettiği “cumhuriyet altını kaç TL” sorusunun yanıtı ise 48.722 TL satış fiyatıyla şekilleniyor. Bu rakamlar, “cumhuriyet altını alış satış fiyatı” aramalarında günün en çok incelenen verileri arasında yer alıyor.

YARIM ALTIN MI ÇEYREK ALTIN MI DAHA KÂRLI?

Yatırım tercihi yaparken sıkça sorulan “yarım altın mı çeyrek altın mı daha kârlı” sorusu, birim fiyat ve likidite farklarıyla birlikte değerlendiriliyor. Çeyrek altın daha düşük tutarla alınıp satılabilmesi nedeniyle kısa vadede likidite avantajı sunarken, yarım altın daha az adetle işlem yapma imkânı sağlayarak toplam maliyet açısından tercih edilebiliyor.

ALTIN NEDEN DÜŞTÜ?

Altın fiyatlarındaki düşüşte küresel gelişmeler belirleyici oldu. ABD ile İran arasında Umman’da yapılması planlanan nükleer müzakerelerde pürüzlerin giderildiğinin açıklanması ve tarafların Cuma günü masaya oturacağının duyurulması, piyasalarda risk algısını azalttı.

Bununla birlikte, dünyanın en büyük altın tüketicisi konumundaki Çin’den gelen veriler de fiyatlar üzerinde baskı yarattı. Çin’in 2025 yılı altın tüketiminde düşüşe işaret eden rakamlar, talep cephesine yönelik endişeleri artırarak altın fiyatlarını aşağı yönlü tetikledi.

Çeyrek altın ne kadar bugün?

5 Şubat 2026 Perşembe günü çeyrek altın satış fiyatı 12.236 TL’dir.

Yarım altın bugün kaç para?

Yarım altın 5 Şubat 2026 itibarıyla 24.436 TL satış fiyatından işlem görmektedir.

Cumhuriyet altını ne kadar bugün?

Cumhuriyet altını satış fiyatı 48.722 TL seviyesindedir.

5 Şubat 2026 Perşembe günü altın fiyatları küresel gelişmelerin etkisiyle düşüşünü sürdürdü. Çeyrek altın, yarım altın ve cumhuriyet altını fiyatları geri çekilirken, yatırımcılar “çeyrek altın kaç lira” ve “cumhuriyet altını kaç TL” sorularının yanıtlarını yakından takip etmeye devam ediyor.