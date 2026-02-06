Çeyrek altın kaç lira? 6 Şubat 2026 Perşembe Altın Fiyatları (Güncel)

Altın piyasasında haftanın son işlem günlerine yaklaşılırken yatırımcıların en çok merak ettiği konuların başında çeyrek altın ne kadar bugün ve Cumhuriyet altını ne kadar bugün soruları geliyor. Kapalıçarşı verilerine göre küçük yatırımcıdan düğün hazırlığı yapanlara kadar geniş bir kesim, yarım altın bugün kaç para ve Cumhuriyet altını alış satış fiyatı bilgilerini yakından takip ediyor.

6 ŞUBAT 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altın Türü Alış (TL) Satış (TL) Çeyrek Altın 11.857,00 12.115,00 Yarım Altın 23.713,00 24.222,00 Cumhuriyet Altını 47.282,00 48.224,00 Reşat Altını 47.314,47 48.256,95 Kulplu Reşat Altını 47.316,69 48.259,20 Has Altın (Gr) 6.795,84 6.797,47 Hamit Altın 47.314,47 48.256,95 Tam Altın 46.577,43 47.604,42 Ata Altın 48.032,97 49.356,73 Gremse Altın 116.443,57 119.376,12 Ziynet 2.5 116.443,57 118.572,98 Beşli Altın 235.798,23 240.942,64

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL OLDU?

Yatırımcıların en sık yönelttiği sorulardan biri olan “çeyrek altın kaç TL” sorusunun yanıtı 6 Şubat 2026 itibarıyla 12.115 TL satış fiyatı olarak öne çıkıyor. Özellikle düğün sezonu yaklaşırken çeyrek altın ne kadar bugün sorgusu internet aramalarında üst sıralarda yer almaya devam ediyor.

Küçük yatırımcıların en çok tercih ettiği altın türlerinden biri olan çeyrek altın, hem likidite avantajı hem de kolay alım-satım imkânı nedeniyle piyasada önemli bir yer tutuyor.

YARIM ALTIN NE KADAR? (BUGÜN KAÇ PARA?)

“Yarım altın ne kadar” ve “yarım altın bugün kaç para” soruları özellikle birikim yapmak isteyen yatırımcıların gündeminde. Güncel verilere göre yarım altın satış fiyatı 24.222 TL seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altına kıyasla daha büyük bir yatırım aracı olan yarım altın, uzun vadeli birikimlerde daha az işlem maliyeti avantajı sağlayabiliyor.

CUMHURİYET ALTINI KAÇ TL?

Büyük yatırımcıların ve geleneksel birikim tercih edenlerin sıkça araştırdığı “Cumhuriyet altını kaç TL” ve “Cumhuriyet altını ne kadar bugün” sorularının yanıtı da netleşmiş durumda.

6 Şubat 2026 itibarıyla Cumhuriyet altını alış fiyatı 47.282 TL, satış fiyatı ise 48.224 TL olarak işlem görüyor. Bu veriler, Cumhuriyet altını alış satış fiyatı farkının piyasa koşullarına bağlı olarak değiştiğini gösteriyor.

YARIM ALTIN MI ÇEYREK ALTIN MI DAHA KARLI?

Yatırımcıların sıkça sorduğu sorulardan biri de “yarım altın mı çeyrek altın mı daha kârlı” sorusu oluyor. Fiyat verileri incelendiğinde yarım altının toplam değer olarak daha yüksek olduğu, ancak çeyrek altının daha düşük bütçelerle yatırım yapma imkânı sunduğu görülüyor.

Bu nedenle yatırım tercihi genellikle bütçe, vade ve piyasa beklentilerine göre şekilleniyor.

Altın fiyatları 6 Şubat 2026 itibarıyla yatırımcıların yakın takibinde kalmaya devam ediyor. Özellikle çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altını fiyatları hem yatırım hem de tasarruf amaçlı alımlarda belirleyici rol oynuyor. Piyasadaki güncel fiyatları düzenli takip etmek, doğru zamanda doğru yatırım kararını verebilmek açısından büyük önem taşıyor.