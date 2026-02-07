Çeyrek altın kaç lira? 7 Şubat 2026 Cumartesi Altın Fiyatları (Güncel)

Altın piyasasında hareketlilik sürerken yatırımcılar ve vatandaşlar güncel rakamları yakından takip ediyor. Özellikle “Çeyrek altın kaç lira?”, “Yarım altın ne kadar?” ve “Cumhuriyet altını kaç TL?” soruları arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. 7 Şubat 2026 Cumartesi altın fiyatları, Kapalıçarşı ve piyasa verilerine göre yeniden şekillendi.

7 ŞUBAT 2026 CUMARTESİ GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altın Türü Alış (TL) Satış (TL) Cumhuriyet Altını 47.504,00 48.208,00 Yarım Altın 23.825,00 24.215,00 Çeyrek Altın 11.913,00 12.111,00 Reşat Altını 47.536,47 48.240,95 Kulplu Reşat Altını 47.538,69 48.243,20 Kapalıçarşı Ziynet 2.5 116.543,68 118.702,48 Kapalı Çarşı Beşli Altın 236.000,95 241.205,78 Gremse Altın 116.543,68 119.506,50 Ata Altın 48.074,27 49.410,64 Tam Altın 46.617,47 47.656,41 Külçe Altın ($) 166.000,00 166.500,00 Has Altın 6.907,89 6.908,81 Hamit Altın 47.536,47 48.240,95

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR BUGÜN?

Cumhuriyet altını bugün alış fiyatı 47.504,00 TL, satış fiyatı ise 48.208,00 TL seviyesinde işlem görüyor. Cumhuriyet altını alış satış fiyatı arasındaki fark piyasa koşullarına göre değişebilir ve yatırımcıların en çok dikkat ettiği unsurlar arasında yer alır.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın bugün kaç para sorusunun yanıtı da yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Yarım altın alış fiyatı 23.825,00 TL, satış fiyatı ise 24.215,00 TL olarak görülüyor. Özellikle düğün sezonu ve uzun vadeli yatırım planları yarım altına olan talebi artırabiliyor.

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın ne kadar bugün sorusu altın piyasasının en çok araştırılan başlıklarından biridir. 7 Şubat 2026 Cumartesi itibarıyla çeyrek altın alış fiyatı 11.913,00 TL, satış fiyatı ise 12.111,00 TL seviyesinde bulunuyor.

YARIM ALTIN MI ÇEYREK ALTIN MI DAHA KARLI?

Yarım altın mı çeyrek altın mı daha kârlı sorusunun yanıtı yatırım süresine ve piyasa koşullarına göre değişir. Genel olarak büyük gramajlı altınlarda alış-satış farkı daha düşük olabilir. Bu nedenle uzun vadeli yatırımda yarım altın tercih edilebilirken, küçük tasarruflar için çeyrek altın daha yaygın bir seçenek olarak öne çıkar.

ALTIN PİYASASINDA GÜNCEL DURUM

Altın fiyatları küresel piyasalardaki gelişmeler ve yatırımcı talebine bağlı olarak dalgalanmayı sürdürüyor. Kapalıçarşı altın fiyatları ile uluslararası piyasa fiyatları arasındaki farklar gün içinde değişebilir. Bu nedenle yatırımcıların güncel altın fiyatlarını düzenli olarak takip etmesi önemlidir.

Cumhuriyet altını kaç TL?

Cumhuriyet altını satış fiyatı 48.208,00 TL seviyesindedir.

Yarım altın bugün kaç para?

Yarım altın satış fiyatı 24.215,00 TL olarak işlem görmektedir.

Çeyrek altın kaç lira?

Çeyrek altın satış fiyatı 12.111,00 TL seviyesindedir.

Cumhuriyet altını alış satış fiyatı nedir?

Cumhuriyet altını alış fiyatı 47.504,00 TL, satış fiyatı ise 48.208,00 TL’dir.

7 Şubat 2026 Cumartesi altın fiyatları incelendiğinde çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altını yatırımcıların en çok takip ettiği ürünler olmaya devam ediyor. Güncel fiyatların düzenli olarak izlenmesi, yatırım kararlarının daha sağlıklı alınmasına yardımcı olabilir. Altın piyasasındaki gelişmelerin önümüzdeki günlerde de yakından takip edilmesi bekleniyor.