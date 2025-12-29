Çeyrek Altın Kaç Lira? Yarım ve Cumhuriyet Altını Güncel Fiyatları (29 Aralık 2025)

Altın yatırımcılarının en çok merak ettiği soruların başında “çeyrek altın kaç lira?”, “yarım altın kaç TL?” ve “Cumhuriyet altını ne kadar?” geliyor. Saat 10:54 itibarıyla piyasa verilerine göre çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altını fiyatları sınırlı artışlarla dikkat çekiyor. Aşağıda en güncel alış–satış fiyatlarını ve değişim oranlarını bir arada görebilirsiniz.

ÇEYREK ALTIN FİYATI (GÜNCEL)

Ürün Alış (TL) Satış (TL) Değişim (%) Saat Çeyrek Altın 10.004,00 10.240,00 0,04% 10:54

YARIM ALTIN VE CUMHURİYET ALTINI FİYATLARI

Ürün Alış (TL) Satış (TL) Değişim (%) Saat Yarım Altın 19.992,00 20.474,00 0,03% 10:54 Cumhuriyet Altını 40.008,00 40.760,00 0,04% 10:54

ALTIN FİYATLARI HAKKINDA EN ÇOK SORULAN SORULAR

Çeyrek altın bugün kaç TL?

Saat 10:54 itibarıyla çeyrek altın 10.004,00 TL alış, 10.240,00 TL satış seviyesindedir.

Yarım altın ne kadar oldu?

Güncel verilere göre yarım altın 19.992,00 TL alış ve 20.474,00 TL satış fiyatından işlem görmektedir.

Cumhuriyet altını kaç lira?

Cumhuriyet altını için güncel fiyatlar 40.008,00 TL alış ve 40.760,00 TL satış şeklindedir.

Altın fiyatları yükselir mi, düşer mi?

Altın fiyatları; küresel ekonomideki gelişmeler, jeopolitik riskler ve iç piyasa dinamiklerinden etkilenir. Bu nedenle çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altını fiyatlarını düzenli aralıklarla takip etmek, uzun vadeli yatırım kararları açısından önem taşır.

Özetle; bugün itibarıyla çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını fiyatları sınırlı yükselişlerle seyrini sürdürüyor. “Bugün çeyrek altın kaç lira?”, “Yarım altın kaç TL?” ve “Cumhuriyet altını fiyatı nedir?” gibi aramaların yanıtı, yukarıdaki güncel tablolarda net şekilde görülebilir.