ÇEYREK ALTIN KARAR VEREMİYOR! 11 Mart 2026 Çarşamba Altın Fiyatları (Güncel)

Altın piyasasında dalgalı seyir sürüyor. 11 Mart 2026 Çarşamba günü yatırımcıların ve vatandaşların en çok araştırdığı konuların başında çeyrek altın ne kadar bugün, yarım altın ne kadar ve Cumhuriyet altını kaç TL soruları geliyor. Küresel gelişmelerin etkisiyle altın fiyatlarında yukarı yönlü ancak sınırlı hareket dikkat çekiyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran-ABD savaşının yakında sona ereceğini açıklaması piyasalar tarafından hızlı şekilde fiyatlandı. Ancak İran yönetiminin Hürmüz Boğazı'na mayın döşediği yönündeki haberler savaşın daha uzun sürebileceği endişelerini artırdı. Bu çelişkili gelişmeler altın piyasasında sert bir yükseliş yerine kararsız ve dalgalı bir seyir oluşturdu.

11 MART 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı ve küresel piyasalardan gelen verilere göre güncel altın fiyatları şöyle:

Altın Türü Fiyat Aralığı Değişim Cumhuriyet Altını 48.135,00 - 48.631,00 %0,25 Yarım Altın 24.142,00 - 24.431,00 %0,25 Çeyrek Altın 12.071,00 - 12.223,00 %0,25 Reşat Altını 48.167,47 - 48.663,95 %0,31 Kulplu Reşat Altını 48.169,69 - 48.666,20 %0,32 Ata Altın 48.940,60 - 50.198,20 %0,87 Tam Altın 47.457,55 - 48.416,01 %0,87 Gremse Altın 118.643,87 - 121.411,32 %0,87 Kapalıçarşı Ziynet 2.5 118.643,87 - 120.594,49 %0,87 Kapalı Çarşı Beşli Altın 240.253,84 - 245.050,38 %0,87 Has Altın 7.344,77 - 7.345,69 %0,37 Hamit Altın 48.167,47 - 48.663,95 %0,31 Külçe Altın ($) 167.800 - 168.000 %1,14

ALTIN FİYATLARI NEDEN KARARSIZ?

Altın piyasasında son günlerde görülen dalgalı hareketin temel nedeni küresel gelişmeler. ABD Başkanı Donald Trump'ın savaşın yakında sona erebileceğine yönelik açıklaması risk algısını azaltırken, İran’ın Hürmüz Boğazı ile ilgili hamlesi piyasalarda yeni bir belirsizlik oluşturdu.

Bu nedenle altın fiyatları güçlü bir yükseliş yerine sınırlı hareketlerle yön aramaya devam ediyor. Uzmanlara göre bu tür gelişmeler çeyrek altın fiyatı, yarım altın fiyatı ve Cumhuriyet altını fiyatı üzerinde doğrudan etkili oluyor.

Cumhuriyet altını ne kadar bugün?

11 Mart 2026 itibarıyla Cumhuriyet altını fiyatı yaklaşık olarak 48.135 TL ile 48.631 TL aralığında işlem görüyor.

Cumhuriyet altını kaç TL?

Piyasada Cumhuriyet altını satış fiyatı yaklaşık 48.631 TL seviyesine kadar çıkmış durumda. Alış fiyatı ise 48.135 TL civarında bulunuyor.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın fiyatı güncel verilere göre 24.142 TL ile 24.431 TL aralığında işlem görüyor.

Yarım altın bugün kaç para?

Kapalıçarşı verilerine göre yarım altın satış fiyatı yaklaşık 24.431 TL seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın ne kadar bugün?

Çeyrek altın fiyatı 11 Mart 2026 günü itibarıyla 12.071 TL ile 12.223 TL aralığında işlem görüyor.

Çeyrek altın kaç TL?

Çeyrek altının satış fiyatı yaklaşık 12.223 TL seviyesinde bulunuyor.

Cumhuriyet altını alış satış fiyatı nedir?

Cumhuriyet altını için alış fiyatı yaklaşık 48.135 TL, satış fiyatı ise 48.631 TL seviyesinde bulunuyor.

Yarım altın mı çeyrek altın mı daha kârlı?

Yatırımcıların sık sorduğu sorulardan biri de yarım altın mı çeyrek altın mı daha kârlı sorusudur. Fiyat hareketleri aynı yönde ilerlediği için her iki altın türü de benzer oranlarda değer kazanır. Ancak yatırım büyüklüğüne göre tercih değişebilir.

ALTIN PİYASASINDA SON DURUM

Altın fiyatları küresel gelişmelere bağlı olarak dalgalı seyretmeye devam ediyor. Özellikle jeopolitik gelişmeler, enerji yolları ve küresel risk algısı altın piyasasında yön belirleyici faktörler arasında yer alıyor.

Yatırımcıların en çok takip ettiği ürünler olan çeyrek altın, yarım altın, Cumhuriyet altını ve Ata altın fiyatları kısa vadede küresel haber akışına bağlı olarak değişkenlik göstermeye devam edebilir.

11 Mart 2026 Çarşamba günü altın piyasasında dikkat çeken tablo kararsız bir yükseliş oldu. Çeyrek altın ve diğer ziynet altın türleri sınırlı artış gösterirken yatırımcılar küresel gelişmeleri yakından izliyor. ABD-İran gerilimi ve Hürmüz Boğazı gelişmeleri altının yönünü belirleyen temel faktörler arasında yer almayı sürdürüyor.