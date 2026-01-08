Çeyrek Altın Ne Kadar? Güncel Çeyrek Altın Fiyatı (8 Ocak 2026)

Altın piyasasını yakından takip edenlerin en sık araştırdığı konuların başında çeyrek altın fiyatı geliyor. Hem yatırım hem de düğün, nişan ve özel günlerde en çok tercih edilen altın türlerinden biri olan çeyrek altın, günlük fiyat hareketleriyle yakından izleniyor.

GÜNCEL ÇEYREK ALTIN FİYATI

Piyasalardan alınan son verilere göre çeyrek altın fiyatları şu şekildedir:

Altın Türü Alış Fiyatı (TL) Satış Fiyatı (TL) Çeyrek Altın 10.285,00 10.371,00

ÇEYREK ALTIN NEDEN BU KADAR TERCİH EDİLİYOR?

Çeyrek altın, küçük bütçelerle altın yatırımı yapmak isteyenler için erişilebilir bir seçenektir. Aynı zamanda Türkiye’de en yaygın hediye altın türlerinden biri olması, talebin sürekli canlı kalmasını sağlar.

Fiziki olarak saklanmasının kolay olması ve her kuyumcuda rahatlıkla alınıp satılabilmesi, çeyrek altını avantajlı kılan başlıca unsurlar arasındadır.

Çeyrek Altının Öne Çıkan Özellikleri

Likiditesi yüksektir

Hediye ve yatırım için uygundur

Alım-satımı kolaydır

Piyasa tarafından yaygın kabul görür

ÇEYREK ALTIN YATIRIM İÇİN UYGUN MU?

Çeyrek altın, kısa ve orta vadeli altın yatırımlarında sıkça tercih edilir. Gram altına kıyasla işçilik farkı bulunmasına rağmen, toplumdaki yaygın kabulü sayesinde her dönem alıcı bulabilir.

Bu nedenle “çeyrek altın yatırım için mantıklı mı?” sorusu, özellikle yeni yatırımcılar arasında oldukça popülerdir.

Çeyrek altın ne kadar?

Güncel verilere göre çeyrek altın satış fiyatı 10.371,00 TL seviyesindedir.

Çeyrek altın alış ve satış fiyatı neden farklı?

Alış ve satış fiyatları arasındaki fark, kuyumcu kârı ve piyasa koşullarından kaynaklanır. Bu fark tüm fiziki altın türlerinde görülür.

Çeyrek altın mı gram altın mı daha avantajlı?

Gram altın yatırım odaklı tercih edilirken, çeyrek altın hem yatırım hem de hediye amaçlı kullanımıyla öne çıkar. Tercih, kullanım amacına göre değişir.

Çeyrek altın fiyatı, altın piyasasının en çok takip edilen göstergelerinden biridir. Güncel alış ve satış rakamlarıyla çeyrek altın, hem güvenli bir değer saklama aracı hem de geleneksel bir yatırım seçeneği olmaya devam etmektedir.

Altın piyasasını düzenli takip edenler için çeyrek altın, her dönem güçlü ve popüler bir alternatiftir.