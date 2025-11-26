Çeyrek Altın Ne Kadar Oldu? 26 Kasım 2025 Güncel Çeyrek Altın Fiyatları

Altın piyasalarında hareketlilik devam ederken, yatırımcıların ve hediye amaçlı altın almak isteyenlerin en çok merak ettiği soruların başında “Çeyrek altın bugün kaç lira?” sorusu geliyor. Özellikle düğün, nişan ve yatırım amaçlı en çok tercih edilen altın türü olan çeyrek altın, son dönemde gösterdiği fiyat artışıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Peki bugün çeyrek altın ne kadar, alış ve satış fiyatı kaç TL oldu? İşte güncel rakamlar ve çeyrek altın hakkında merak edilen tüm detaylar…

26 KASIM 2025 ÇEYREK ALTIN ALIŞ – SATIŞ FİYATLARI

Altın Türü Alış (TL) Satış (TL) Değişim (%) Saat Çeyrek Altın 9.440,00 9.510,00 0,40% 11:31

Çeyrek altın bugün 9.510 TL satış, 9.440 TL alış fiyatından işlem görüyor. Yüzde 0,40 oranındaki yükseliş ile çeyrek altın yatırımcıların yeniden ilgisini çekmeye başladı. Çeyrek altın fiyatları hem ons altın fiyatı hem de döviz kuruna bağlı olarak gün içinde değişebiliyor.

ÇEYREK ALTIN ÖZELLİKLERİ VE YATIRIM DEĞERİ

Çeyrek altın, 22 ayar (916 milyem) saflık oranına sahip olup yaklaşık 1,75 gram net altın içerir. İşçilik maliyetiyle birlikte satış fiyatı 9.510 TL’ye kadar çıkarken, bu nedenle hem hediye hem yatırım amaçlı en çok tercih edilen altın türü olmaya devam ediyor.

22 ayar saf altın oranı: %91,6

Toplam ağırlık: 1,75 gram

Yatırım için en çok tercih edilen hediyelik altın türü

Kuyumcularda ve bankalarda kolayca alınıp satılabilir

ÇEYREK ALTIN, YARIM ALTIN VE TAM ALTIN FİYAT KARŞILAŞTIRMASI

Altın Türü Satış Fiyatı (TL) Çeyrek Altın 9.510,00 Yarım Altın ~19.076,00 Tam Altın ~37.761,99 Cumhuriyet Altını ~38.000,00

Çeyrek altın, ulaşılabilir fiyatı nedeniyle hem büyük yatırımcılar hem de küçük birikim yapanlar tarafından sıklıkla tercih edilmektedir. Çeyrek altın alarak ilerleyen dönemlerde bozdurmak, likidite açısından da büyük avantaj sağlar.

Çeyrek altın bugün kaç lira?

Çeyrek altının güncel satış fiyatı 9.510 TL, alış fiyatı ise 9.440 TL’dir.

Çeyrek altın kaç gramdır?

Çeyrek altın yaklaşık 1,75 gram net altın içerir ve 22 ayar saflık oranına sahiptir.

Çeyrek altın yatırım için uygun mu?

Evet, çeyrek altın hem kolay alınabilir olması hem de değerini uzun vadede koruması nedeniyle yatırım için ideal seçeneklerden biridir.

Çeyrek altın mı gram altın mı daha kârlı?

Gram altın işçilik maliyeti içermediği için yatırımcılar için daha avantajlı olabilir. Ancak çeyrek altın kolay bozdurulabilir olmasıyla popülerliğini korur.

Çeyrek altın yükselmeye devam eder mi?

Çeyrek altın fiyatları ons altın ve döviz kuruna bağlı olarak artış gösterebilir. Küresel piyasa koşulları ve jeopolitik gelişmeler fiyatları doğrudan etkiler.

Çeyrek altın, bugünkü 9.510 TL’lik satış fiyatı ile hem yatırımcıların hem de hediye amaçlı alım yapmak isteyenlerin tercih ettiği güvenli limanlardan biri olmaya devam ediyor. Altın piyasalarında yaşanan hareketlilik, çeyrek altının değerini korumasına ve hatta zaman zaman yükseltmesine imkân sağlıyor. Fiyatları düzenli takip ederek, doğru zamanda alım ve satım yapmak büyük avantaj sağlayabilir.