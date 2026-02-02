Çeyrek altın neden düştü ve kaç lira? 2 Şubat 2026 Pazartesi Altın Fiyatları (Güncel)

Altın piyasalarında yaşanan sert düşüş, haftanın ilk işlem gününde de etkisini sürdürüyor. “Çeyrek altın ne kadar bugün?”, “Cumhuriyet altını kaç TL?” ve “Yarım altın bugün kaç para?” gibi sorular yatırımcılar tarafından yoğun şekilde araştırılırken, güncel fiyatlar dikkat çekici seviyelere geriledi. Özellikle Çin’in yeni yıla girmesi öncesinde fonlardan gelen satışlar, altın fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI (2 ŞUBAT 2026 PAZARTESİ)

Altın Türü Alış (TL) Satış (TL) Değişim Saat Cumhuriyet Altını 44.528,00 45.938,00 -11,38% 11:32 Yarım Altın 22.332,00 23.057,00 -11,38% 11:32 Çeyrek Altın 11.166,00 11.529,00 -11,38% 11:32 Reşat Altını 44.560,47 45.970,95 -11,31% 11:32 Kulplu Reşat Altını 44.562,69 45.973,20 -11,31% 11:32 Kapalıçarşı Ziynet 2.5 116.276,74 118.403,55 -9,30% 12:52 Kapalı Çarşı Beşli Altın 235.460,39 240.598,35 -9,30% 12:52

ÇEYREK ALTIN NE KADAR BUGÜN?

Çeyrek altın bugün 11.529 TL satış fiyatından işlem görüyor. “Çeyrek altın kaç TL?” sorusunun yanıtı, yaşanan düşüşle birlikte önceki haftalara göre daha düşük seviyelere işaret ediyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR BUGÜN?

Cumhuriyet altını alış fiyatı 44.528 TL, satış fiyatı ise 45.938 TL seviyesinde bulunuyor. Cumhuriyet altını alış satış fiyatı arasındaki fark, yatırımcıların dikkat ettiği önemli başlıklardan biri olmaya devam ediyor.

YARIM ALTIN BUGÜN KAÇ PARA?

Yarım altın bugün 23.057 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. “Yarım altın ne kadar?” sorusunu soran yatırımcılar için mevcut seviyeler, son haftaların en düşük fiyatları arasında yer alıyor.

YARIM ALTIN MI ÇEYREK ALTIN MI DAHA KÂRLI?

Yarım altın mı çeyrek altın mı daha kârlı sorusu, düşüş dönemlerinde daha sık gündeme geliyor. Fiyatların sert gerilediği bu süreçte, bütçesine göre alım yapan yatırımcılar için her iki altın türü de fiyat/likidite dengesi açısından değerlendirilmesi gereken seçenekler olarak öne çıkıyor.

ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR?

Altında düşüş devam ediyor. Çin’in yeni yıla girmesi öncesinde bazı fonlardan satışlar yaşandığı ifade ediliyor. Bu satışlar, özellikle ziynet ve çeyrek altın fiyatları üzerinde baskı oluştururken, uzmanlar yatırımcıları altın alırken temkinli olmaları konusunda uyarıyor.

Altın fiyatlarında yaşanan sert düşüş, 2 Şubat 2026 Pazartesi günü de etkisini sürdürüyor. Çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altını fiyatları gerilerken, yatırımcıların piyasalardaki gelişmeleri yakından takip ederek temkinli adım atmaları gerektiği vurgulanıyor.