ÇEYREK ALTIN O KARARI BEKLİYOR! 18 Mart 2026 Çarşamba Altın Fiyatları (Güncel)

18 Mart 2026 Çarşamba altın fiyatları, küresel piyasalardaki gelişmeler ve kritik FED faiz kararı öncesinde dikkat çekici bir seyir izliyor. İran-İsrail-ABD hattında artan gerilim, petrol fiyatlarını yukarı taşırken, altın fiyatlarında sınırlı bir geri çekilme yaşanıyor. Yatırımcıların en çok merak ettiği “Çeyrek altın ne kadar bugün?” ve “Cumhuriyet altını kaç TL?” soruları ise günün en çok aranan başlıkları arasında yer alıyor. İşte güncel altın fiyatları ve piyasalara dair son gelişmeler…

18 MART 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altın Türü Alış (TL) Satış (TL) Değişim Cumhuriyet Altını 46.828,00 47.485,00 +0,12% Yarım Altın 23.486,00 23.851,00 +0,11% Çeyrek Altın 11.743,00 11.926,00 +0,12% Reşat Altını 46.860,47 47.517,95 +0,19% Kulplu Reşat Altını 46.862,69 47.520,20 +0,19%

ALTIN FİYATLARINDA FED ÖNCESİ BEKLEYİŞ

Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası’nın (FED) açıklayacağı faiz kararı öncesinde temkinli bir seyir izliyor. FED’in faiz kararını saat 21.00’de açıklaması beklenirken, 21.30’da yapılacak basın toplantısı piyasalara yön verecek en kritik gelişmeler arasında görülüyor.

Bu nedenle çeyrek altın ve diğer altın türlerinde fiyatların karar öncesinde sınırlı hareket ettiği, yatırımcıların ise pozisyon almak için beklemeyi tercih ettiği gözlemleniyor.

JEOPOLİTİK GERGİNLİK ALTINI NASIL ETKİLİYOR?

İran-İsrail-ABD hattında devam eden gerilim, küresel piyasalarda risk algısını artırmaya devam ediyor. İran’ın güvenlikten sorumlu üst düzey ismi Ali Laricani’nin öldürülmesi, bölgedeki tansiyonu daha da yükselten önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor.

Öte yandan Hürmüz Boğazı’nın büyük ölçüde kapalı kalmaya devam etmesi, dünya petrol sevkiyatının önemli bir bölümünü etkileyerek enerji fiyatlarını yukarı taşıyor.

Petrol Fiyatları ve Enflasyon Baskısı

Petrol fiyatlarının 100 doların üzerinde seyretmesi, üretim ve nakliye maliyetlerini artırıyor. Bu durum, küresel enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı oluştururken, altın fiyatları üzerinde de dolaylı bir etki yaratıyor.

Yarım altın mı çeyrek altın mı daha kârlı?

Piyasa hareketlerine göre değişmekle birlikte, yatırım tutarı arttıkça yarım altın daha yüksek kazanç potansiyeli sunabilir. Ancak her iki ürün de aynı piyasa dinamiklerinden etkilenir.

18 Mart 2026 altın fiyatları, FED faiz kararı ve küresel jeopolitik gelişmelerin gölgesinde şekilleniyor. Çeyrek altın başta olmak üzere tüm altın türlerinde yatırımcıların temkinli bekleyişi dikkat çekiyor. FED’den gelecek açıklamalar ve enerji piyasalarındaki gelişmeler, altın fiyatlarının yönünü belirlemeye devam edecek.