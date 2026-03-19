ÇEYREK ALTIN SERT DÜŞTÜ! | 19 Mart 2026 Perşembe Altın Fiyatları (Güncel)

Altın piyasasında dikkat çeken hareketlilik sürerken, 19 Mart 2026 Perşembe altın fiyatları yatırımcıların odağında yer alıyor. Özellikle çeyrek altın fiyatlarında yaşanan sert düşüş, piyasada yeni bir yön arayışını gündeme getirdi. Küresel gelişmelerin etkisiyle şekillenen fiyatlar, yatırımcıların “alım fırsatı mı?” sorusunu daha güçlü şekilde sormasına neden oluyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 19 MART 2026

Altın Türü Alış (TL) Satış (TL) Değişim Gram Altın 6.840,40 6.841,10 -%0,13 Çeyrek Altın 10.987,18 11.261,86 -%0,38 Ons Altın 212.760,33 212.782,12 -%0,13 Yarım Altın 21.974,36 22.523,72 -%0,38 Tam Altın 43.948,72 44.910,10 -%0,38 Cumhuriyet Altını 47.575,09 48.294,11 -%0,96 Ata Altın 46.505,58 47.837,74 -%0,05 14 Ayar 4.010,31 4.170,65 -%0,05 18 Ayar 5.136,02 5.346,99 -%0,05 22 Ayar 6.190,7600 6.636,0796 -%0,13 İkibuçuk Altın 112.570,24 116.207,91 -%0,05

ALTIN FİYATLARI NEDEN DÜŞÜYOR?

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, altın fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası metninde yer alan "Orta Doğu'daki gelişmelerin ABD ekonomisi üzerindeki etkileri belirsizdir." ifadesi, piyasalarda temkinli bir havanın oluşmasına neden oldu.

Öte yandan petrol fiyatlarının 100 doların üzerinde seyretmesi, üretim ve nakliye maliyetlerini artırıyor. Bu durum küresel enflasyon baskısını artırırken, altın fiyatlarında dalgalanmayı beraberinde getiriyor.

ÇEYREK ALTIN NEDEN SERT DÜŞTÜ?

Bugün açıklanan verilere göre çeyrek altın %0,38 oranında geriledi. Bu düşüş, özellikle kısa vadeli yatırımcıların dikkatini çekerken, piyasalarda satış baskısının arttığını gösteriyor.

Benzer şekilde yarım ve tam altın fiyatlarında da aşağı yönlü hareket görülmesi, düşüşün geniş tabana yayıldığını ortaya koyuyor.

ALTIN PİYASASINDA ÖNE ÇIKAN EĞİLİMLER

Veriler incelendiğinde, tüm altın türlerinde sınırlı ancak yaygın bir düşüş olduğu görülüyor. Bu durum, küresel belirsizliklerin fiyatlara doğrudan yansıdığını gösteriyor.

Çeyrek altın ne kadar bugün?

Çeyrek altın bugün 11.261,86 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın bugün 22.523,72 TL seviyesinde satılmaktadır.

Cumhuriyet altını ne kadar bugün?

Cumhuriyet altını bugün 48.294,11 TL satış fiyatıyla işlem görmektedir.

Yarım altın mı çeyrek altın mı daha kârlı?

Güncel verilere göre her iki altın türü de benzer oranlarda (%0,38) düşüş göstermiştir. Bu nedenle kısa vadede belirgin bir kârlılık farkı oluşmamıştır.

19 Mart 2026 altın fiyatları, küresel gelişmelerin etkisiyle aşağı yönlü bir seyir izliyor. Özellikle çeyrek altındaki sert düşüş, piyasalarda dikkat çekici bir hareket olarak öne çıkıyor. Fed'in açıklamaları ve petrol fiyatlarının yüksek seyri, önümüzdeki günlerde altın piyasasının yönünü belirleyecek en kritik faktörler arasında yer alıyor.