ÇEYREK ALTIN SERT DÜŞTÜ! 20 Nisan 2026 Pazartesi Altın Fiyatları (GÜNCEL)

20 Nisan 2026 Pazartesi altın fiyatları yeni haftaya sert dalgalanmalarla başladı. Özellikle çeyrek altın fiyatı, Cumhuriyet altını, yarım altın, Reşat altını, Ata altın ve tam altın tarafında yatırımcıların yakından izlediği hareketlilik dikkat çekiyor. ABD/İsrail-İran Savaşı kaynaklı jeopolitik risklerin yeniden artması, küresel piyasalardaki fiyatlamalar üzerinde etkili olurken altın piyasasında da aşağı yönlü baskıyı öne çıkardı.

Hürmüz Boğazı’na ilişkin risklerin yeniden artması piyasalarda yeni sert dalgalanma ihtimalini gündeme taşıdı. Ayrıca ABD-İran arasında 8 Nisan’da kabul edilen 15 günlük ateşkesin sonuna yaklaşılması ve ABD ile İran arasındaki görüşmelerin 2. turuna katılmayı reddettiğine dair haberler, yatırımcıların daha temkinli hareket etmesine yol açtı. Savaşın sona ereceğine dair umutların azalması güvenli liman olarak dolara olan talebi artırırken, dolar endeksinin yüzde 0,2 yükselişle 98,3 seviyesine çıkması altın fiyatlarında baskı oluşturdu.

Dolara olan talebin artması ve petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyonist endişeleri tetiklemesiyle altının onsu yüzde 0,9 azalışla 4 bin 790 dolardan işlem görüyor. Bu durum tüm altın türlerinin fiyatlarında düşüşe yol açıyor. Özellikle “Çeyrek altın ne kadar bugün”, “Cumhuriyet altını bugün ne kadar”, “Yarım altın kaç TL oldu”, “Reşat altını fiyatı bugün” ve “Kapalıçarşı altın fiyatları canlı” soruları günün en çok merak edilen başlıkları arasında yer alıyor.

20 NİSAN 2026 PAZARTESİ GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altın Türü Alış Satış Değişim Cumhuriyet Altını 44.802,00 45.369,00 -0,02% Yarım Altın 22.473,00 22.788,00 -0,18% Çeyrek Altın 11.240,00 11.394,00 0,12% Reşat Altını 44.834,47 45.401,95 0,05% Kulplu Reşat Altını 44.836,69 45.404,20 0,05% Kapalicarsi Ziynet 2.5 111.130,75 112.896,00 0,54% Kapalı Çarşı Beşli Altın 225.039,77 229.406,89 0,54% Gremse Altın 111.130,75 113.660,69 0,54% Ata Altın 45.841,44 46.993,65 0,54% Tam Altın 44.452,30 45.325,24 0,54% Külçe Altın ($) 154.400,00 154.500,00 -0,96% Has Altın 6.881,22 6.881,98 -0,71% Hamit Altın 44.834,47 45.401,95 0,05%

ÇEYREK ALTIN NE KADAR BUGÜN?

CUMHURİYET ALTINI BUGÜN NE KADAR?

YARIM ALTIN KAÇ TL OLDU?

REŞAT ALTINI FİYATI BUGÜN

ATA ALTIN NE KADAR BUGÜN?

TAM ALTIN KAÇ PARA?

HAS ALTIN FİYATI NE KADAR?

KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI CANLI

GREMSE ALTIN NE KADAR OLDU?

KÜLÇE ALTIN DOLAR FİYATI

ALTIN FİYATLARI NEDEN DÜŞÜYOR?

