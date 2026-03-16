ÇEYREK ALTIN SERT DÜŞÜYOR! 16 Mart 2026 Pazartesi Altın Fiyatları (Güncel)

Altın piyasası yeni haftaya sert hareketlerle başladı. Küresel piyasalarda artan jeopolitik riskler ve enerji maliyetlerindeki yükseliş yatırımcıların kararlarını doğrudan etkilerken, ons altındaki gerileme iç piyasadaki altın türlerinde de dikkat çeken düşüşlere yol açtı. Özellikle çeyrek altın fiyatı, yarım altın fiyatı ve Cumhuriyet altını fiyatlarında yaşanan düşüş yatırımcıların gündeminde ilk sıraya yerleşti.

ABD’de enerji fiyatlarının yükselmesi kısa vadeli faiz indirimi beklentilerini zayıflatırken, bu gelişme altın üzerinde satış baskısı yarattı. Spot altın ons başına yüzde 0,08 düşüşle 5.015 dolar seviyesine geriledi. Nisan vadeli ABD altın kontratları ise yüzde 1 kayıpla 5.011,10 dolar seviyesinden işlem gördü. Ons altındaki düşüşün etkisi Türkiye’de çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını fiyatlarında da hissedildi.

Piyasalarda 5.000 dolar seviyesi psikolojik eşik olarak görülüyor. Bu seviyenin korunup korunamayacağı altın piyasasının yönü açısından kritik kabul ediliyor.

16 MART 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altın Türü Fiyat Değişim Saat Cumhuriyet Altını 47.262 TL -0,65% 09:00 Yarım Altın 23.726 TL -0,73% 09:00 Çeyrek Altın 11.867 TL -0,64% 09:00 Reşat Altını 47.294,95 TL -0,58% 09:00 Kulplu Reşat Altını 47.297,20 TL -0,58% 09:00 Ata Altın 48.962,08 TL -1,64% 12:58 Tam Altın 47.223,78 TL -1,64% 12:58 Kapalı Çarşı Ziynet 2.5 117.624,87 TL -1,64% 12:58 Kapalı Çarşı Beşli Altın 239.016,06 TL -1,64% 12:58 Gremse Altın 118.421,59 TL -1,64% 12:58 Külçe Altın ($) 162.900 -1,15% 13:01 Has Altın 7.091,93 TL -0,12% 09:02 Hamit Altın 47.292,95 TL -0,59% 09:02

ALTIN FİYATLARI NEDEN DÜŞÜYOR?

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler altın fiyatlarını doğrudan etkiliyor. ABD’de enerji maliyetlerinin yükselmesi yatırımcıların faiz indirimi beklentilerini yeniden değerlendirmesine neden oldu. Bu durum altın piyasasında satış baskısını artırarak ons fiyatında gerilemeye yol açtı.

Ons altındaki düşüş iç piyasadaki tüm altın türlerine yansıdı. Özellikle çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altını fiyatları bu gelişmeden doğrudan etkilenerek aşağı yönlü hareket etti.

ÇEYREK, YARIM VE CUMHURİYET ALTINI FİYATLARINDA SON DURUM

Altın yatırımcıları en çok çeyrek altın ne kadar bugün, yarım altın bugün kaç para ve Cumhuriyet altını kaç TL sorularının yanıtını araştırıyor. Güncel verilere göre çeyrek altın yaklaşık 11.867 TL seviyesinde işlem görüyor.

Yarım altın fiyatı yaklaşık 23.726 TL seviyesinde bulunurken, Cumhuriyet altını ise 47.262 TL civarında işlem görüyor. Bu fiyatlar küresel altın piyasasındaki hareketlere paralel olarak değişkenlik gösterebiliyor.

Yarım altın mı çeyrek altın mı daha kârlı?

Yarım altın ve çeyrek altın arasında kârlılık yatırım süresi ve piyasa hareketlerine bağlıdır. Ancak fiyat hareketleri genellikle ons altın ve gram altın yönüne paralel ilerler.

Altın piyasasında yaşanan son düşüş yatırımcıların dikkatini yeniden ons altın seviyelerine çevirdi. Özellikle 5.000 dolar seviyesi piyasa açısından kritik eşik olarak görülüyor. Bu seviyenin korunup korunamayacağı çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını fiyatlarının yönünü belirleyebilir.

Küresel piyasalardaki gelişmeler, enerji fiyatları ve yatırımcı beklentileri altın fiyatlarında belirleyici olmaya devam ederken, yatırımcılar özellikle çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatlarını yakından takip ediyor.