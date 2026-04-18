ÇEYREK ALTIN SERT YÜKSELDİ! 18 Nisan 2026 Cumartesi Altın Fiyatları (GÜNCEL)

18 Nisan 2026 Cumartesi altın fiyatları merak ediliyor. Özellikle çeyrek altın, Cumhuriyet altını, yarım altın, Reşat altını, Ata altın ve has altın fiyatlarında görülen yükseliş, iç piyasada dikkatleri yeniden altına çevirdi.

İsrail ile Lübnan arasında yaşanan ateşkesin ardından İran'ın Hürmüz Boğazı'nı açması üzerine altın fiyatlarında yüzde 1'i aşan yükselişler yaşandı. Buna ek olarak, ABD-İran müzakerelerinin sürmesi de altına olan talebi destekleyen gelişmeler arasında gösteriliyor. Bu tablo, “Çeyrek altın ne kadar bugün?”, “Cumhuriyet altını bugün ne kadar?” ve “Kapalıçarşı altın fiyatları canlı nasıl?” sorularını yeniden gündemin üst sıralarına taşıdı.

18 NİSAN 2026 CUMARTESİ GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altın Türü Alış (TL/$) Satış (TL/$) Değişim Saat Cumhuriyet Altını 45.201,00 45.848,00 %1,03 09:09 Yarım Altın 22.653,00 23.064,00 %1,03 09:09 Çeyrek Altın 11.326,00 11.498,00 %1,04 09:09 Reşat Altını 45.233,47 45.880,95 %1,10 09:09 Kulplu Reşat Altını 45.235,69 45.883,20 %1,11 09:09 Kapalıçarşı Ziynet 2.5 112.138,42 114.017,53 %1,54 17:07 Kapalı Çarşı Beşli Altın 227.080,29 231.685,87 %1,54 17:07 Gremse Altın 112.138,42 114.789,82 %1,54 17:07 Ata Altın 46.257,10 47.460,50 %1,54 17:07 Tam Altın 44.855,37 45.775,51 %1,54 17:07 Külçe Altın ($) 155.800,00 156.000,00 %1,50 17:07 Has Altın 6.930,52 6.931,43 %1,07 23:59 Hamit Altın 45.233,47 45.880,95 %1,10 09:09

ÇEYREK ALTIN NE KADAR BUGÜN?

Çeyrek altın 18 Nisan 2026 Cumartesi günü alışta 11.326,00 TL, satışta ise 11.498,00 TL seviyesinde işlem görüyor. Günlük değişim oranının %1,04 olması, çeyrek altındaki yükselişin günün en dikkat çekici gelişmelerinden biri olduğunu gösteriyor.

CUMHURİYET ALTINI BUGÜN NE KADAR?

Cumhuriyet altını bugün alışta 45.201,00 TL, satışta ise 45.848,00 TL seviyesinde bulunuyor. Gün içindeki %1,03 oranındaki artış, yatırımcıların Cumhuriyet altını fiyatlarını yakından takip etmesine neden oldu.

YARIM ALTIN KAÇ TL OLDU?

Yarım altın fiyatı bugün alışta 22.653,00 TL, satışta 23.064,00 TL olarak kaydedildi. Günlük yükseliş oranı %1,03 oldu.

REŞAT ALTINI FİYATI BUGÜN

Reşat altını bugün alışta 45.233,47 TL, satışta ise 45.880,95 TL seviyesinde yer alıyor. Kulplu Reşat altını ise alışta 45.235,69 TL, satışta 45.883,20 TL oldu. Her iki kalemde de yüzde 1’in üzerinde yükseliş dikkat çekti.

ATA ALTIN NE KADAR BUGÜN?

Ata altın bugün alışta 46.257,10 TL, satışta 47.460,50 TL seviyesine yükseldi. %1,54 oranındaki artış, günün öne çıkan yükselişlerinden biri olarak kayıtlara geçti.

TAM ALTIN KAÇ PARA?

Tam altın 18 Nisan 2026 Cumartesi günü alışta 44.855,37 TL, satışta 45.775,51 TL seviyesinde işlem görüyor. Tam altındaki günlük artış oranı %1,54 oldu.

HAS ALTIN FİYATI NE KADAR?

Has altın fiyatı bugün alışta 6.930,52 TL, satışta ise 6.931,43 TL olarak kaydedildi. Has altındaki günlük değişim oranı %1,07 olarak görüldü.

KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI CANLI NEDEN TAKİP EDİLİYOR?

Kapalıçarşı altın fiyatları canlı takibi, özellikle gün içi değişimleri görmek isteyen yatırımcılar açısından büyük önem taşıyor. 18 Nisan 2026 verilerine göre Kapalıçarşı Ziynet 2.5, Kapalı Çarşı Beşli Altın ve Gremse Altın kalemlerinde %1,54 oranında yükseliş görülmesi, piyasadaki hareketliliği daha görünür hale getirdi.

GREMSE ALTIN NE KADAR OLDU?

Gremse altın bugün alışta 112.138,42 TL, satışta ise 114.789,82 TL seviyesine çıktı. Günlük artış oranı %1,54 olarak kaydedildi.

KÜLÇE ALTIN DOLAR FİYATI

Külçe altın ($) fiyatı bugün alışta 155.800,00, satışta ise 156.000,00 seviyesinde yer aldı. Bu kalemdeki günlük artış oranı %1,50 oldu.

ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELDİ?

18 Nisan 2026 Cumartesi altın fiyatlarında görülen yükselişte iki ana gelişme öne çıkıyor. İlk olarak, İsrail ile Lübnan arasında yaşanan ateşkesin ardından İran'ın Hürmüz Boğazı'nı açması üzerine fiyatlarda yüzde 1’i aşan yükselişler yaşandı. İkinci olarak ise ABD-İran müzakerelerinin sürmesi, altına olan talebi destekleyen unsurlar arasında gösterildi.