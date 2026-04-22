ÇEYREK ALTIN SERT YÜKSELDİ! 22 Nisan 2026 Çarşamba Altın Fiyatları (GÜNCEL)

Altın piyasasında hareketlilik hız kesmeden devam ediyor. 22 Nisan 2026 Çarşamba günü itibarıyla çeyrek altın başta olmak üzere birçok altın türünde dikkat çeken değişimler yaşanıyor. Yatırımcılar “çeyrek altın ne kadar oldu?”, “gram altın kaç TL?” gibi soruların yanıtını ararken, küresel gelişmeler altın fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.

ALTIN FİYATLARINI ETKİLEYEN GELİŞMELER

Altın fiyatlarındaki son hareketlilikte küresel gelişmeler önemli rol oynuyor. Özellikle Ortadoğu’daki jeopolitik risklerin artması ve ABD Merkez Bankası (Fed) faiz politikalarına dair belirsizlikler piyasaları doğrudan etkiliyor.

ABD/İsrail-İran gerilimi, Hürmüz Boğazı çevresindeki riskler ve ateşkes sürecine dair belirsizlikler yatırımcıların daha temkinli hareket etmesine neden oldu. Bununla birlikte dolara olan talebin artması, altın fiyatlarında baskı oluşturdu.

Altının ons fiyatı yüzde 0,9 düşüşle 4.790 dolar seviyesine gerilerken, bu durum iç piyasada da altın fiyatlarının yönünü belirledi.

22 NİSAN 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altın Türü Alış (TL) Satış (TL) Gram Altın 6.885,35 6.886,12 22 Ayar Bilezik 6.248,59 6.304,28 Ons Altın ($) 4.770,49 4.771,12 Cumhuriyet Altını 44.736,00 45.204,00 Yarım Altın 22.440,00 22.705,00 Çeyrek Altın 11.223,00 11.356,00 Reşat Altını 44.768,47 45.236,95 Ata Altın 45.468,38 46.611,52 Tam Altın 44.090,55 44.956,68 18 Ayar Altın 5.026,31 5.026,87 14 Ayar Altın 3.761,19 4.990,71

ÇEYREK ALTIN NEDEN YÜKSELDİ?

Çeyrek altın fiyatlarındaki hareketlilik, hem döviz kurundaki değişim hem de küresel piyasalardaki gelişmelerle doğrudan bağlantılıdır. Özellikle dolar endeksindeki yükseliş ve jeopolitik riskler, yatırımcıların güvenli liman arayışını artırırken fiyatlarda dalgalanmaya neden oluyor.

Yatırımcılar Neye Dikkat Etmeli?

Küresel piyasalardaki gelişmeleri yakından takip etmek

Fed faiz kararlarını izlemek

Döviz kurundaki hareketleri değerlendirmek

Jeopolitik riskleri göz önünde bulundurmak

KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI VE DİĞER TÜRLER

Kapalıçarşı piyasasında da altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor. Özellikle büyük ölçekli yatırımlar yapanlar için gremse, beşli ve ziynet altın türleri dikkat çekiyor.

Kapalıçarşı Ziynet 2.5: 110.226 TL - 111.977 TL

Beşli Altın: 223.208 TL - 227.541 TL

Gremse Altın: 110.226 TL - 112.736 TL

Çeyrek altın bugün ne kadar?

22 Nisan 2026 itibarıyla çeyrek altın satış fiyatı 11.356 TL seviyesindedir.

Gram altın kaç TL oldu?

Gram altın satış fiyatı 6.886 TL civarındadır.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın satış fiyatı 22.705 TL olarak işlem görmektedir.

Cumhuriyet altını kaç TL?

Cumhuriyet altını 45.204 TL seviyesindedir.

Altın fiyatları neden düşüyor?

Dolara olan talebin artması, Fed faiz beklentileri ve jeopolitik gelişmeler altın fiyatları üzerinde baskı oluşturmaktadır.

Ons altın kaç dolar?

Ons altın yaklaşık 4.771 dolar seviyesindedir.