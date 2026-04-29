ÇEYREK ALTIN TEK BİR HABERİ BEKLİYOR! 29 Nisan 2026 Çarşamba Altın Fiyatları (GÜNCEL)
Altın fiyatları 29 Nisan 2026 Çarşamba günü çok kritik bir güne girdi. Bugünün en kritik gelişmesi ne olacak? Gram altın, 22 ayar bilezik ve ons altında son rakamlar ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları haberimizde.
Altın piyasasında gözler bugün ABD Merkez Bankası’nın faiz kararına çevrilirken, yatırımcılar “Çeyrek altın ne kadar bugün?”, “Cumhuriyet altını bugün ne kadar?” ve “Yarım altın kaç TL oldu?” sorularına yanıt arıyor. Küresel piyasalarda Orta Doğu gerilimi, teknoloji hisselerindeki satışlar ve Fed beklentisi fiyatlamalar üzerinde etkili olurken, ons altın 4 bin 605 dolar seviyesinde işlem görüyor.
ABD Merkez Bankası Fed'in bu akşam saat 21.00'de vereceği Nisna ayı faiz kararı tüm piyasaları etkileyecek.
29 NİSAN 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
|Altın Türü
|Alış
|Satış
|Değişim
|Saat
|Cumhuriyet Altını
|43.367,00
|43.812,00
|0,16%
|08:51
|Yarım Altın
|21.750,00
|21.973,00
|0,15%
|08:51
|Çeyrek Altın
|10.885,00
|10.987,00
|0,15%
|08:51
|Reşat Altını
|43.399,47
|43.844,95
|0,23%
|08:51
|Kulplu Reşat Altını
|43.401,69
|43.847,20
|0,24%
|08:51
|Kapalıçarşı Ziynet 2.5
|106.153,14
|107.866,81
|-1,81%
|17:02
|Kapalı Çarşı Beşli Altın
|214.960,10
|219.187,49
|-1,81%
|17:02
|Gremse Altın
|106.153,14
|108.597,44
|-1,81%
|17:02
|Ata Altın
|43.788,17
|44.900,22
|-1,81%
|17:02
|Tam Altın
|42.461,25
|43.306,13
|-1,81%
|17:02
|Külçe Altın ($)
|146.600,00
|146.700,00
|-2,27%
|17:02
|Has Altın
|6.634,62
|6.635,48
|0,19%
|08:51
|Hamit Altın
|43.399,47
|43.844,95
|0,23%
|08:51
ÇEYREK ALTIN NE KADAR BUGÜN?
29 Nisan 2026 Çarşamba günü çeyrek altın alış fiyatı 10.885,00 TL, satış fiyatı ise 10.987,00 TL seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altında değişim oranı 0,15% olarak kaydedildi.
CUMHURİYET, YARIM, REŞAT VE ATA ALTIN FİYATLARI
Cumhuriyet altını bugün 43.367,00 TL alış ve 43.812,00 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. Yarım altın satış fiyatı 21.973,00 TL, Reşat altını satış fiyatı 43.844,95 TL, Ata altın satış fiyatı ise 44.900,22 TL olarak listelendi.
KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI CANLI
Kapalıçarşı tarafında Ziynet 2.5 altın satış fiyatı 107.866,81 TL, Kapalı Çarşı Beşli Altın satış fiyatı 219.187,49 TL, Gremse altın satış fiyatı ise 108.597,44 TL seviyesinde yer aldı. Külçe altın dolar fiyatında satış rakamı 146.700,00 dolar olarak görüldü.
PİYASALARDA BUGÜN HANGİ VERİLER TAKİP EDİLECEK?
- 10.00 Türkiye, nisan ayı ekonomik güven endeksi
- 10.00 Türkiye, mart ayı işsizlik oranı
- 12.00 Avro Bölgesi, nisan ayı ekonomik güven endeksi
- 12.00 Avro Bölgesi, nisan ayı tüketici güven endeksi
- 14.00 ABD, haftalık mortgage başvuruları
- 15.00 Almanya, nisan ayı Tüketici Fiyat Endeksi
- 15.30 ABD, mart ayı konut başlangıçları
- 15.30 ABD, mart ayı dayanıklı mal siparişleri
- 15.30 ABD, mart ayı inşaat izinleri
- 21.00 ABD, nisan ayı Fed faiz kararı
- 21.30 Fed Başkanı Powell’ın basın toplantısı
Japonya’da piyasaların kapalı olduğu günde, altın fiyatlarında Fed kararı öncesi temkinli bir görünüm öne çıkıyor.
Çeyrek altın ne kadar bugün?
Çeyrek altın bugün 10.885,00 TL alış ve 10.987,00 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.
Cumhuriyet altını bugün ne kadar?
Cumhuriyet altını alış fiyatı 43.367,00 TL, satış fiyatı ise 43.812,00 TL seviyesinde bulunuyor.
Yarım altın kaç TL oldu?
Yarım altın bugün 21.750,00 TL alış ve 21.973,00 TL satış fiyatıyla listelendi.
Reşat altını fiyatı bugün ne kadar?
Reşat altını alış fiyatı 43.399,47 TL, satış fiyatı ise 43.844,95 TL olarak kaydedildi.
Ata altın ne kadar bugün?
Ata altın bugün 43.788,17 TL alış ve 44.900,22 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.
Tam altın kaç para?
Tam altın alış fiyatı 42.461,25 TL, satış fiyatı ise 43.306,13 TL seviyesinde yer alıyor.
Has altın fiyatı ne kadar?
Has altın bugün 6.634,62 TL alış ve 6.635,48 TL satış fiyatıyla listeleniyor.
Gremse altın ne kadar oldu?
Gremse altın alış fiyatı 106.153,14 TL, satış fiyatı ise 108.597,44 TL olarak açıklandı.
Külçe altın dolar fiyatı ne kadar?
Külçe altın dolar bazında 146.600,00 alış ve 146.700,00 satış fiyatıyla işlem görüyor.
29 Nisan 2026 Çarşamba gününde altın fiyatları, Fed’in faiz kararı öncesinde yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor. Çeyrek altın, Cumhuriyet altını, yarım altın, Reşat altını, Ata altın, tam altın, has altın ve Kapalıçarşı altın fiyatları gün içinde açıklanacak ekonomik veriler ve Fed Başkanı Powell’ın mesajlarıyla yön arayışını sürdürebilir.