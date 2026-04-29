ÇEYREK ALTIN TEK BİR HABERİ BEKLİYOR! 29 Nisan 2026 Çarşamba Altın Fiyatları (GÜNCEL)

Altın piyasasında gözler bugün ABD Merkez Bankası’nın faiz kararına çevrilirken, yatırımcılar “Çeyrek altın ne kadar bugün?”, “Cumhuriyet altını bugün ne kadar?” ve “Yarım altın kaç TL oldu?” sorularına yanıt arıyor. Küresel piyasalarda Orta Doğu gerilimi, teknoloji hisselerindeki satışlar ve Fed beklentisi fiyatlamalar üzerinde etkili olurken, ons altın 4 bin 605 dolar seviyesinde işlem görüyor.

ABD Merkez Bankası Fed'in bu akşam saat 21.00'de vereceği Nisna ayı faiz kararı tüm piyasaları etkileyecek.

29 NİSAN 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altın Türü Alış Satış Değişim Saat Cumhuriyet Altını 43.367,00 43.812,00 0,16% 08:51 Yarım Altın 21.750,00 21.973,00 0,15% 08:51 Çeyrek Altın 10.885,00 10.987,00 0,15% 08:51 Reşat Altını 43.399,47 43.844,95 0,23% 08:51 Kulplu Reşat Altını 43.401,69 43.847,20 0,24% 08:51 Kapalıçarşı Ziynet 2.5 106.153,14 107.866,81 -1,81% 17:02 Kapalı Çarşı Beşli Altın 214.960,10 219.187,49 -1,81% 17:02 Gremse Altın 106.153,14 108.597,44 -1,81% 17:02 Ata Altın 43.788,17 44.900,22 -1,81% 17:02 Tam Altın 42.461,25 43.306,13 -1,81% 17:02 Külçe Altın ($) 146.600,00 146.700,00 -2,27% 17:02 Has Altın 6.634,62 6.635,48 0,19% 08:51 Hamit Altın 43.399,47 43.844,95 0,23% 08:51

ÇEYREK ALTIN NE KADAR BUGÜN?

29 Nisan 2026 Çarşamba günü çeyrek altın alış fiyatı 10.885,00 TL, satış fiyatı ise 10.987,00 TL seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altında değişim oranı 0,15% olarak kaydedildi.

CUMHURİYET, YARIM, REŞAT VE ATA ALTIN FİYATLARI

Cumhuriyet altını bugün 43.367,00 TL alış ve 43.812,00 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. Yarım altın satış fiyatı 21.973,00 TL, Reşat altını satış fiyatı 43.844,95 TL, Ata altın satış fiyatı ise 44.900,22 TL olarak listelendi.

KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI CANLI

Kapalıçarşı tarafında Ziynet 2.5 altın satış fiyatı 107.866,81 TL, Kapalı Çarşı Beşli Altın satış fiyatı 219.187,49 TL, Gremse altın satış fiyatı ise 108.597,44 TL seviyesinde yer aldı. Külçe altın dolar fiyatında satış rakamı 146.700,00 dolar olarak görüldü.

PİYASALARDA BUGÜN HANGİ VERİLER TAKİP EDİLECEK?

10.00 Türkiye, nisan ayı ekonomik güven endeksi

Türkiye, mart ayı işsizlik oranı 12.00 Avro Bölgesi, nisan ayı ekonomik güven endeksi

Avro Bölgesi, nisan ayı ekonomik güven endeksi 12.00 Avro Bölgesi, nisan ayı tüketici güven endeksi

Avro Bölgesi, nisan ayı tüketici güven endeksi 14.00 ABD, haftalık mortgage başvuruları

ABD, haftalık mortgage başvuruları 15.00 Almanya, nisan ayı Tüketici Fiyat Endeksi

Almanya, nisan ayı Tüketici Fiyat Endeksi 15.30 ABD, mart ayı konut başlangıçları

ABD, mart ayı konut başlangıçları 15.30 ABD, mart ayı dayanıklı mal siparişleri

ABD, mart ayı dayanıklı mal siparişleri 15.30 ABD, mart ayı inşaat izinleri

ABD, mart ayı inşaat izinleri 21.00 ABD, nisan ayı Fed faiz kararı

ABD, nisan ayı Fed faiz kararı 21.30 Fed Başkanı Powell'ın basın toplantısı

ABD, nisan ayı Fed faiz kararı 21.30 Fed Başkanı Powell’ın basın toplantısı

Japonya’da piyasaların kapalı olduğu günde, altın fiyatlarında Fed kararı öncesi temkinli bir görünüm öne çıkıyor.

29 Nisan 2026 Çarşamba gününde altın fiyatları, Fed’in faiz kararı öncesinde yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor. Çeyrek altın, Cumhuriyet altını, yarım altın, Reşat altını, Ata altın, tam altın, has altın ve Kapalıçarşı altın fiyatları gün içinde açıklanacak ekonomik veriler ve Fed Başkanı Powell’ın mesajlarıyla yön arayışını sürdürebilir.