ÇEYREK ALTIN YENİDEN GÜÇLENİYOR! 7 Mart 2026 Cumartesi Altın Fiyatları (Güncel)

Yatırımcıların yakından takip ettiği 7 Mart 2026 Cumartesi altın fiyatları hafta sonuna girilirken yeniden hareketlendi. Hafta içinde düşüş eğilimi gösteren altın fiyatları, küresel piyasalarda artan jeopolitik riskler ve güvenli liman talebiyle birlikte yeniden yükseliş sinyalleri verdi.

Özellikle çeyrek altın fiyatı, yarım altın fiyatı ve Cumhuriyet altını yatırımcıların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Piyasalar kapalı olmasına rağmen Cumartesi günü Kapalıçarşı altın piyasasında alış ve satış fiyatları arasındaki makasın açık olduğu görülüyor.

7 MART 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altın Türü Alış Satış Cumhuriyet Altını 48.444 TL 49.010 TL Yarım Altın 24.297 TL 24.618 TL Çeyrek Altın 12.148 TL 12.305 TL Reşat Altını 48.476 TL 49.042 TL Kulplu Reşat Altını 48.478 TL 49.045 TL Kapalıçarşı Ziynet 2.5 118.542 TL 120.707 TL Kapalı Çarşı Beşli Altın 240.048 TL 245.280 TL Gremse Altın 118.542 TL 121.525 TL Ata Altın 48.898 TL 50.245 TL Tam Altın 47.416 TL 48.461 TL Has Altın 7.264 TL 7.265 TL Hamit Altın 48.476 TL 49.042 TL

KAPALIÇARŞI’DA MAKAS DİKKAT ÇEKİYOR

Hafta sonu olmasına rağmen Kapalıçarşı’da altın işlemleri devam ederken alış ve satış fiyatları arasındaki farkın geniş olduğu görülüyor. Bu durum özellikle çeyrek altın fiyatı ve yarım altın fiyatı için yatırımcıların dikkatini çekiyor.

Uzmanlara göre hafta sonu işlemlerinde piyasa derinliği sınırlı olduğu için Kapalıçarşı’daki altın fiyatları resmi piyasalara göre farklılık gösterebiliyor.

ABD VERİLERİ KÜRESEL PİYASALARI ETKİLEDİ

ABD ekonomisine ilişkin açıklanan son veriler küresel piyasalarda dikkat çekici bir etki yarattı. Tarım dışı istihdamın geçen ay 92 bin kişi azaldığı açıklanırken, piyasalarda 58 bin kişilik artış bekleniyordu.

Aynı dönemde işsizlik oranının %4,4 seviyesine yükselmesi, ekonomide yavaşlama sinyallerini güçlendirdi. Uzmanlar bu gelişmelerin yüksek ücret artışlarıyla birleşmesi durumunda stagflasyon riskinin gündeme gelebileceğini belirtiyor.

GÜÇLENEN DOLAR ALTINI BASKILADI

Orta Doğu’daki savaş ortamı küresel piyasalarda güvenli liman talebini artırsa da ABD dolar endeksinin son bir yılın en güçlü haftalık yükselişlerinden birini gerçekleştirmesi altın fiyatları üzerinde baskı oluşturdu.

Buna rağmen jeopolitik riskler ve yatırımcıların güvenli liman arayışı, altının yeniden güç kazanmasına neden oldu.

7 Mart 2026 Cumartesi itibarıyla altın piyasasında yeniden yükseliş sinyalleri dikkat çekiyor. Küresel ekonomik gelişmeler, jeopolitik riskler ve ABD verileri altın fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam ederken yatırımcılar özellikle çeyrek altın fiyatı, yarım altın fiyatı ve Cumhuriyet altını fiyatlarını yakından takip ediyor.