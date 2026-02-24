ÇEYREK ALTIN YERİNDE DURMUYOR! 24 Şubat 2026 Salı Altın Fiyatları (Güncel)

Altın piyasasında dalgalanma hız kesmiyor. Haftaya yükselişle başlayan ve yüzde 2'nin üzerinde değer kazanan altın fiyatları, gelen kâr satışları ile üç haftanın zirvesinden çekildi. Özellikle çeyrek altın fiyatı ve Cumhuriyet altını fiyatı yatırımcıların en çok takip ettiği başlıklar arasında yer alıyor. 24 Şubat 2026 Salı günü itibarıyla güncel altın fiyatları yeniden gündemin ilk sırasında.

24 ŞUBAT 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Bugün piyasada öne çıkan altın türleri ve alış-satış fiyatları şu şekilde:

Altın Türü Alış (TL) Satış (TL) Değişim Cumhuriyet Altını 48.365,00 48.868,00 -1,02% Yarım Altın 24.257,00 24.550,00 -1,02% Çeyrek Altın 12.128,00 12.283,00 -1,02% Reşat Altını 48.397,47 48.900,95 -0,95% Kulplu Reşat Altını 48.399,69 48.903,20 -0,95% Kapalıçarşı Ziynet 2.5 118.835,20 120.859,69 0,37% Kapalı Çarşı Beşli Altın 240.641,28 245.589,27 0,37% Gremse Altın 118.835,20 121.678,32 0,37% Ata Altın 49.019,52 50.308,59 0,37% Tam Altın 47.534,08 48.522,49 0,37% Külçe Altın ($) 168.800,00 169.100,00 0,30% Has Altın 7.270,60 7.271,44 -0,98% Hamit Altın 48.419,47 48.924,95 -0,90%

ÇEYREK ALTIN NE KADAR BUGÜN? ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın ne kadar bugün sorusu yatırımcıların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. 24 Şubat 2026 Salı günü çeyrek altın alış fiyatı 12.128,00 TL, satış fiyatı ise 12.283,00 TL seviyesinde bulunuyor. Yüzde 1,02 oranındaki geri çekilme dikkat çekiyor.

YARIM ALTIN NE KADAR? YARIM ALTIN BUGÜN KAÇ PARA?

Yarım altın ne kadar sorusuna yanıt arayanlar için güncel rakamlar şöyle: Yarım altın alış fiyatı 24.257,00 TL, satış fiyatı 24.550,00 TL. Günlük bazda yüzde 1,02 oranında düşüş görülüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR BUGÜN? CUMHURİYET ALTINI KAÇ TL?

Cumhuriyet altını ne kadar bugün sorusu da öne çıkan aramalar arasında. Cumhuriyet altını alış fiyatı 48.365,00 TL, satış fiyatı ise 48.868,00 TL seviyesinde. Cumhuriyet altını alış satış fiyatı arasındaki fark yatırımcıların dikkat ettiği temel unsurlar arasında yer alıyor.

YARIM ALTIN MI ÇEYREK ALTIN MI DAHA KÂRLI?

Yarım altın mı çeyrek altın mı daha kârlı sorusu özellikle küçük ve orta ölçekli yatırımcıların gündeminde. Güncel fiyatlara bakıldığında yarım altın, iki adet çeyrek altına yakın seviyede işlem görüyor. Ancak alış ve satış fiyatı farkı yatırım kararlarında belirleyici oluyor. Yatırımcılar genellikle alış-satış makasını ve piyasa hareketliliğini dikkate alarak tercih yapıyor.

ALTIN FİYATLARI NEDEN GERİLEDİ?

Haftaya güçlü başlayan altın fiyatları, yüzde 2’nin üzerinde yükseldikten sonra gelen kâr satışlarıyla geri çekildi. Üç haftanın zirvesinden dönen fiyatlar, kısa vadeli dalgalanmanın sürdüğünü gösteriyor. Özellikle çeyrek altın fiyatı ve Cumhuriyet altını fiyatı bu süreçte yakından takip ediliyor.

Cumhuriyet altını ne kadar bugün?

Cumhuriyet altını alış 48.365,00 TL, satış 48.868,00 TL seviyesinde işlem görüyor.

Çeyrek altın kaç TL?

Çeyrek altın satış fiyatı 12.283,00 TL, alış fiyatı ise 12.128,00 TL.

Yarım altın bugün kaç para?

Yarım altın satış fiyatı 24.550,00 TL, alış fiyatı 24.257,00 TL seviyesinde.

Cumhuriyet altını alış satış fiyatı neden farklı?

Alış ve satış fiyatı arasındaki fark piyasa koşulları ve işlem marjından kaynaklanır.

Yarım altın mı çeyrek altın mı daha kârlı?

Kârlılık, alış-satış farkı ve piyasa hareketine bağlı olarak değişir. Güncel fiyatlar üzerinden yatırımcılar kendi stratejilerine göre değerlendirme yapmaktadır.

24 Şubat 2026 Salı günü altın fiyatlarında sert hareketler dikkat çekiyor. Çeyrek altın yerinde durmuyor ve yüzde 1’in üzerinde geri çekilmiş durumda. Cumhuriyet altını, yarım altın ve diğer ziynet altın türlerinde de benzer dalgalanmalar görülüyor. Haftaya yükselişle başlayan piyasada kâr satışları etkisini gösterirken, yatırımcılar güncel altın fiyatlarını yakından izlemeye devam ediyor.