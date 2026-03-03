ÇEYREK ALTIN “YERİNDE DURMUYOR”! 3 Mart 2026 Salı Altın Fiyatları (Güncel)

Altın piyasasında dalgalanma sürüyor. 3 Mart 2026 Salı altın fiyatları yatırımcıların ve birikim yapmak isteyenlerin yakın takibinde. Özellikle “Çeyrek altın ne kadar bugün?”, “Cumhuriyet altını kaç TL?” ve “Yarım altın bugün kaç para?” soruları gündemde yoğun şekilde araştırılıyor.

Küresel gelişmeler altın fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. ABD ve İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü hava saldırısının komşu ülkelere sıçramasıyla doların güvenli liman olarak talep görmesi, altın fiyatları üzerinde baskı oluşturdu. Öte yandan Orta Doğu’daki çatışmanın uzama ihtimali, küresel ticareti etkileyebileceği ve enflasyonist baskıları yeniden artırabileceği endişesini beraberinde getiriyor.

3 MART 2026 SALI GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altın Türü Alış (TL) Satış (TL) Değişim Çeyrek Altın 11.982,33 12.281,89 - Yarım Altın 23.967,94 24.567,14 %0,05 Tam Altın 47.935,88 48.984,48 %0,05 Cumhuriyet Altını 50.687,25 51.453,31 -%2,50 Ata Altın - - -%0,31 İkibuçuk Altın - - -%0,31

ÇEYREK ALTIN NE KADAR BUGÜN? ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

3 Mart 2026 itibarıyla çeyrek altın ne kadar bugün sorusunun yanıtı şöyle: Çeyrek altın alış fiyatı 11.982,33 TL, satış fiyatı ise 12.281,89 TL seviyesinde bulunuyor.

Son günlerde yaşanan küresel gelişmeler nedeniyle çeyrek altın fiyatlarında dalgalı seyir dikkat çekiyor. Bu nedenle “Çeyrek altın kaç TL?” sorusu yatırımcılar tarafından sıkça araştırılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR? YARIM ALTIN BUGÜN KAÇ PARA?

Yarım altın ne kadar sorusu da en çok merak edilen başlıklar arasında yer alıyor. Güncel verilere göre yarım altın alış fiyatı 23.967,94 TL, satış fiyatı ise 24.567,14 TL olarak işlem görüyor.

Yarım altın bugün kaç para diye araştıranlar için yüzde 0,05 oranındaki sınırlı artış dikkat çekiyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR BUGÜN? CUMHURİYET ALTINI KAÇ TL?

“Cumhuriyet altını ne kadar bugün?” sorusunun yanıtı ise şöyle: Cumhuriyet altını alış fiyatı 50.687,25 TL, satış fiyatı 51.453,31 TL seviyesinde.

Cumhuriyet altını alış satış fiyatı arasındaki fark yatırım kararlarında önemli rol oynuyor. Gün içinde yüzde -2,50 oranındaki değişim, fiyatlarda aşağı yönlü baskıya işaret ediyor.

YARIM ALTIN MI ÇEYREK ALTIN MI DAHA KÂRLI?

Yatırımcıların sıkça sorduğu bir diğer soru ise “Yarım altın mı çeyrek altın mı daha kârlı?” oluyor. Kârlılık, alış-satış farkı ve piyasa hareketine göre değişiklik gösterir.

Mevcut fiyatlara bakıldığında her iki altın türü de küresel gelişmelere bağlı olarak benzer yönlü hareket ediyor. Bu nedenle yatırım tercihi, bütçe ve uzun vadeli beklentiye göre şekillenmelidir.

ALTIN FİYATLARI NEDEN DALGALANIYOR?

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik hava saldırılarının bölgesel gerilimi artırması, küresel piyasalarda risk algısını yükseltti. Ancak doların güvenli liman talebi görmesi, altın fiyatları üzerinde baskı oluşturdu.

Orta Doğu’daki çatışmanın uzama ihtimali ve küresel ticarete olası etkileri, enflasyonist baskıların yeniden artabileceği yönünde endişe yaratıyor. Bu durum, 3 Mart 2026 altın fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.

Çeyrek altın ne kadar bugün?

Çeyrek altın alış fiyatı 11.982,33 TL, satış fiyatı 12.281,89 TL’dir.

Yarım altın bugün kaç para?

Yarım altın satış fiyatı 24.567,14 TL seviyesindedir.

Cumhuriyet altını kaç TL?

Cumhuriyet altını satış fiyatı 51.453,31 TL’dir.

Cumhuriyet altını alış satış fiyatı nedir?

Alış fiyatı 50.687,25 TL, satış fiyatı ise 51.453,31 TL olarak işlem görmektedir.

Yarım altın mı çeyrek altın mı daha kârlı?

Kârlılık piyasa hareketine ve alış-satış farkına bağlıdır. Güncel fiyatlara göre her iki altın türü de benzer yönlü hareket etmektedir.

3 Mart 2026 Salı altın fiyatları küresel gelişmelerin gölgesinde dalgalı bir seyir izliyor. Özellikle çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatlarında hareketlilik dikkat çekiyor. Yatırım kararlarında güncel alış-satış rakamlarının ve piyasa koşullarının dikkatle takip edilmesi önem taşıyor.