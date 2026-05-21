ÇEYREK ALTIN YİNE DÜŞTÜ! | 21 Mayıs 2026 Perşembe Altın Fiyatları (GÜNCEL)

Altın fiyatları 21 Mayıs 2026 Perşembe günü yatırımcıların ve birikimini altınla değerlendiren vatandaşların yakın takibinde. Çeyrek altın, Cumhuriyet altını, yarım altın, Reşat altın, Ata altın ve Kapalıçarşı altın fiyatlarında sınırlı düşüş dikkat çekerken, piyasada hem jeopolitik beklentiler hem de ABD tahvil faizleri belirleyici olmaya devam ediyor. Güncel verilere göre çeyrek altın alış fiyatı 10.797,00 TL, satış fiyatı ise 10.874,00 TL seviyesinde bulunuyor.

21 MAYIS 2026 PERŞEMBE GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 21 Mayıs 2026 Perşembe gününe ait güncel altın fiyatları, sabah saatlerinden itibaren piyasalarda yakından izleniyor. Altın türlerinde genel olarak sınırlı geri çekilme görülürken, özellikle çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altını fiyatları en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. ABD Başkanı Trump'ın barış görüşmelerinde son aşamaya gelindiğini açıklaması, ABD ile İran arasındaki çatışmaların sona ereceğine yönelik beklentileri artırdı. Bu gelişme, güvenli liman talebinde sınırlı bir zayıflama yaratırken altın fiyatlarında düşüş eğilimini destekleyen unsurlardan biri olarak öne çıktı.

ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR? 21 Mayıs 2026 Perşembe günü çeyrek altın alış fiyatı 10.797,00 TL, satış fiyatı ise 10.874,00 TL olarak kaydedildi. Çeyrek altında günlük değişim -0,23% seviyesinde gerçekleşti. Çeyrek altın, Türkiye’de hem yatırım hem de hediye amaçlı en çok tercih edilen altın türlerinden biri olduğu için güncel fiyat hareketleri geniş bir kesim tarafından takip ediliyor. Bugünkü tabloda çeyrek altında sınırlı düşüş öne çıkıyor.

21 MAYIS 2026 ALTIN FİYATLARI TABLOSU Güncel altın fiyatları tablosunda Cumhuriyet altını, yarım altın, çeyrek altın, Reşat altın, Ata altın, tam altın, has altın ve Kapalıçarşı altın çeşitleri yer alıyor. Fiyatların yanında günlük değişim oranları ve veri saatleri de yatırımcılar için önemli bir gösterge sunuyor. Altın Türü Alış Fiyatı Satış Fiyatı Değişim Saat Cumhuriyet Altını 43.057,00 TL 43.344,00 TL -0,22% 09:32 Yarım Altın 21.595,00 TL 21.742,00 TL -0,22% 09:32 Çeyrek Altın 10.797,00 TL 10.874,00 TL -0,23% 09:32 Reşat Altını 43.089,47 TL 43.376,95 TL -0,15% 09:32 Kulplu Reşat Altını 43.091,69 TL 43.379,20 TL -0,14% 09:32 Kapalıçarşı Ziynet 2.5 104.869,68 TL 106.540,41 TL -1,01% 16:55 Kapalı Çarşı Beşli Altın 212.361,10 TL 216.492,21 TL -1,01% 16:55 Gremse Altın 104.869,68 TL 107.262,05 TL -1,01% 16:55 Ata Altın 43.258,74 TL 44.348,10 TL -1,01% 16:55 Tam Altın 41.947,87 TL 42.773,61 TL -1,01% 16:55 Külçe Altın ($) 143.300,00 143.400,00 -0,97% 17:01 Has Altın 6.614,41 TL 6.615,33 TL -0,19% 09:32 Hamit Altın 43.089,47 TL 43.376,95 TL -0,15% 09:32

CUMHURİYET ALTINI, YARIM ALTIN VE ÇEYREK ALTINDA SON DURUM Cumhuriyet altını 21 Mayıs 2026 Perşembe günü 43.057,00 TL alış ve 43.344,00 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. Cumhuriyet altında günlük değişim -0,22% seviyesinde bulunuyor. Yarım altın alış fiyatı 21.595,00 TL, satış fiyatı ise 21.742,00 TL olarak kaydedildi. Yarım altında da değişim -0,22% düzeyinde gerçekleşti. Çeyrek altında ise alış 10.797,00 TL, satış 10.874,00 TL seviyesinde oluştu. Bu tablo, yatırımcıların en çok takip ettiği altın türlerinde düşüşün sınırlı kaldığını gösteriyor. Özellikle çeyrek altın fiyatı, günlük alım satım kararlarında en fazla kontrol edilen verilerden biri olarak öne çıkıyor.

REŞAT ALTIN VE HAMİT ALTIN FİYATLARI Reşat altını 43.089,47 TL alış ve 43.376,95 TL satış fiyatıyla listede yer aldı. Reşat altında günlük değişim -0,15% olarak kaydedildi. Kulplu Reşat altını 43.091,69 TL alış, 43.379,20 TL satış fiyatına sahip olurken değişim -0,14% seviyesinde gerçekleşti. Hamit altın ise 43.089,47 TL alış ve 43.376,95 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.

KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARINDA GÜNCEL TABLO Kapalıçarşı altın fiyatlarında 21 Mayıs 2026 Perşembe günü dikkat çeken düşüş oranı -1,01% oldu. Kapalıçarşı Ziynet 2.5, Kapalı Çarşı Beşli Altın, Gremse altın, Ata altın ve tam altında aynı değişim oranı görüldü. Kapalıçarşı Ziynet 2.5 alış fiyatı 104.869,68 TL, satış fiyatı 106.540,41 TL seviyesinde bulunuyor. Kapalı Çarşı Beşli Altın ise 212.361,10 TL alış ve 216.492,21 TL satış fiyatıyla listede yer aldı. Ata altın 43.258,74 TL alış ve 44.348,10 TL satış fiyatıyla işlem görürken, tam altın 41.947,87 TL alış ve 42.773,61 TL satış fiyatına sahip oldu.

ALTIN FİYATLARI NEDEN SINIRLI DÜŞÜŞTE? Altın fiyatlarındaki sınırlı düşüşte birden fazla gelişme etkili oluyor. ABD Başkanı Trump'ın barış görüşmelerinde son aşamaya gelindiğini açıklaması, ABD ile İran arasındaki çatışmaların sona ereceğine yönelik umutları artırdı. Buna karşın 10 yıllık ABD tahvil faizlerinin yüzde 0,3 yükselmesi ve enerji fiyatlarının yüksek seyretmesi, enflasyon baskısını canlı tutuyor. Bu durum, altın piyasasında düşüşün sınırlı kalmasına neden olan başlıca unsurlar arasında gösteriliyor. Yüksek faiz ortamında altın, güvenli liman cazibesini bir ölçüde yitiriyor. Ancak enerji fiyatları ve enflasyon baskısı gibi unsurlar piyasada temkinli fiyatlamaların devam etmesine yol açıyor.

YÜKSEK FAİZ ORTAMI ALTINI NASIL ETKİLİYOR? Altın, faiz getirisi sunmayan bir yatırım aracı olduğu için yüksek faiz dönemlerinde yatırımcı ilgisinde dalgalanma yaşayabiliyor. 10 yıllık ABD tahvil faizlerindeki yükseliş, altın fiyatları üzerinde baskı oluşturan gelişmelerden biri olarak değerlendiriliyor. Buna rağmen altın fiyatları tamamen sert bir geri çekilme içinde değil. Çünkü enerji fiyatlarının yüksek seyretmesi ve enflasyon baskısının devam etmesi, piyasada güvenli liman beklentisinin bütünüyle ortadan kalkmasını engelliyor.

21 MAYIS 2026 ALTIN PİYASASINDA GENEL GÖRÜNÜM 21 Mayıs 2026 Perşembe gününün altın piyasasında öne çıkan temel eğilim sınırlı düşüş oldu. Çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve yarım altında düşüş oranları düşük seviyelerde kalırken, Kapalıçarşı tarafındaki bazı ürünlerde daha belirgin bir geri çekilme izlendi. Piyasalarda jeopolitik tansiyonun azalabileceğine yönelik beklenti altının güvenli liman talebini zayıflatırken, tahvil faizleri ve enerji fiyatları fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

21 Mayıs 2026 Perşembe çeyrek altın kaç TL? 21 Mayıs 2026 Perşembe günü çeyrek altın 10.797,00 TL alış ve 10.874,00 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. Bugün yarım altın ne kadar? Yarım altın bugün 21.595,00 TL alış ve 21.742,00 TL satış fiyatına sahip. Cumhuriyet altını 21 Mayıs 2026 fiyatı nedir? Cumhuriyet altını 43.057,00 TL alış ve 43.344,00 TL satış fiyatıyla listeleniyor. Reşat altın bugün kaç lira? Reşat altını 43.089,47 TL alış ve 43.376,95 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. Kapalıçarşı Ziynet 2.5 altın fiyatı ne kadar? Kapalıçarşı Ziynet 2.5 altın 104.869,68 TL alış ve 106.540,41 TL satış fiyatıyla kaydedildi. Has altın bugün ne kadar oldu? Has altın 6.614,41 TL alış ve 6.615,33 TL satış fiyatıyla listede yer alıyor. Altın fiyatları bugün neden düştü? ABD ile İran arasındaki çatışmaların sona ereceğine yönelik umutların artması, altının güvenli liman talebini sınırladı. Ayrıca 10 yıllık ABD tahvil faizlerindeki yükseliş de fiyatlar üzerinde baskı oluşturdu. Altın fiyatlarında düşüş kalıcı mı? Mevcut tabloda düşüş sınırlı görünüyor. Yüksek enerji fiyatlarının enflasyon baskısı yaratması nedeniyle altın fiyatlarında temkinli görünüm devam ediyor.