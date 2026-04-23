ÇEYREK ALTIN YİNE DÜŞTÜ! 23 Nisan 2026 Perşembe Altın Fiyatları (GÜNCEL)

23 Nisan 2026 Perşembe altın fiyatları, piyasaları yakından takip eden yatırımcıların ve düğün sezonu öncesi alım planı yapanların gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Özellikle çeyrek altın, yarım altın, Cumhuriyet altını, Reşat altını ve Ata altın fiyatlarında görülen geri çekilme sonrası, “Çeyrek altın ne kadar bugün?”, “Cumhuriyet altını bugün ne kadar?” ve “Kapalıçarşı altın fiyatları canlı” gibi sorular yeniden hız kazandı.

Günün öne çıkan başlığı ise çeyrek altındaki düşüş oldu. 23 Nisan 2026 Perşembe günü güncel verilere göre çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altını fiyatlarında aşağı yönlü tablo dikkat çekiyor. Aynı şekilde Reşat altını, kulplu Reşat altını, Ata altın, Gremse altın ve Kapalıçarşı ziynet fiyatlarında da gün içi hareketlilik öne çıkıyor.

23 NİSAN 2026 PERŞEMBE GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatlarındaki son düşüşte jeopolitik gelişmeler belirleyici oldu. ABD/İsrail-İran Savaşı kaynaklı jeopolitik risklerin yeniden artması, yeni haftada küresel piyasalardaki fiyatlamalar üzerinde etkili olurken; Hürmüz Boğazı’na ilişkin risklerin yeniden yükselmesi, piyasalarda sert dalgalanma ihtimalini yeniden gündeme taşıdı.

İran’ın, ABD yönetiminin açıkladığı ateşkes kararının ardından Hürmüz Boğazı’nın güvenliğini ihlal ettiği gerekçesiyle iki yabancı gemiye müdahale ettiğine yönelik haberler nedeniyle altın fiyatları düştü. Bu gelişme sonrasında iç piyasada çeyrek altın, yarım altın, Cumhuriyet altını ve diğer ziynet altın türlerinde son fiyatlar daha da yakından izlenmeye başladı.

Aşağıda, 23 Nisan 2026 Perşembe günü öne çıkan güncel altın fiyatları yer alıyor.

Altın Türü Alış Satış Değişim Saat Cumhuriyet Altını 44.320,00 44.777,00 -0,46% 08:51 Yarım Altın 22.214,00 22.457,00 -0,46% 08:51 Çeyrek Altın 11.117,00 11.249,00 -0,46% 08:51 Reşat Altını 44.352,47 44.809,95 -0,38% 08:51 Kulplu Reşat Altını 44.354,69 44.812,20 -0,38% 08:51 Kapalicarsi Ziynet 2.5 109.974,99 111.722,80 -0,23% 17:01 Kapalı Çarşı Beşli Altın 222.699,36 227.022,94 -0,23% 17:01 Gremse Altın 109.974,99 112.479,55 -0,23% 17:01 Ata Altın 45.364,68 46.505,31 -0,23% 17:01 Tam Altın 43.990,00 44.854,23 -0,23% 17:01 Külçe Altın ($) 152.250,00 152.350,00 -0,29% 17:01 Has Altın 6.772,07 6.772,98 -0,56% 08:51 Hamit Altın 44.352,47 44.809,95 -0,38% 08:51

ÇEYREK ALTIN NEDEN DÜŞTÜ?

23 Nisan 2026 Perşembe günü altın fiyatlarında görülen düşüşte, jeopolitik başlıklar yeniden piyasanın merkezine yerleşti. ABD/İsrail-İran Savaşı kaynaklı jeopolitik risklerin tekrar artması, yeni haftada küresel piyasalardaki fiyatlamalar üzerinde etkili oldu.

Özellikle Hürmüz Boğazı’na ilişkin risklerin yeniden yükselmesi, piyasalarda yeni ve sert dalgalanmaların olabileceği beklentisini güçlendirdi. İran’ın, ABD yönetiminin açıkladığı ateşkes kararının ardından Hürmüz Boğazı’nın güvenliğini ihlal ettiği gerekçesiyle iki yabancı gemiye müdahale ettiğine yönelik haberler nedeniyle altın fiyatları düştü.

Bu gelişmenin ardından çeyrek altın, yarım altın, Cumhuriyet altını, Reşat altını ve Ata altın gibi yatırım ve takı amaçlı sık takip edilen ürünlerde aşağı yönlü fiyatlama dikkat çekti. Güncel tablo, özellikle kısa vadeli fiyat değişimlerini izleyenler açısından önemli bir referans oluşturdu.

KAPALIÇARŞI VE ZİYNET ALTIN FİYATLARINDA SON GÖRÜNÜM

23 Nisan 2026 Perşembe günü Kapalıçarşı altın fiyatları canlı verilerde de aşağı yönlü tablo dikkat çekti. Özellikle ziynet grubunda yer alan 2.5'luk altın, beşli altın ve Gremse altın fiyatları, yüksek tutarlı alım yapmak isteyenler için yakından izlenen başlıklar arasında yer aldı.

Kapalicarsi Ziynet 2.5 satış fiyatı 111.722,80 TL olurken, Kapalı Çarşı Beşli Altın 227.022,94 TL seviyesinde işlem gördü. Gremse altın ise 112.479,55 TL satış fiyatıyla günün dikkat çeken ürünlerinden biri oldu.

23 Nisan 2026 Perşembe altın fiyatları, jeopolitik risklerin yeniden arttığı bir günde yatırımcıların yakın takibinde kalmayı sürdürüyor. Çeyrek altın, yarım altın, Cumhuriyet altını, Reşat altını, Tam altın, Ata altın ve Has altın gibi ürünlerde görülen geri çekilme, piyasalardaki hassas dengenin sürdüğünü gösteriyor.

Özellikle Hürmüz Boğazı’na ilişkin gelişmelerin ardından altın fiyatlarında yaşanan düşüş, iç piyasadaki fiyatlamalara da doğrudan yansıdı. Güncel verilere göre çeyrek altın 11.249,00 TL, Cumhuriyet altını 44.777,00 TL, yarım altın 22.457,00 TL ve Ata altın 46.505,31 TL seviyesinde işlem görürken, altın piyasasında anlık değişimler yakından izlenmeye devam ediyor.