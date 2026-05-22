ÇEYREK ALTIN YİNE DÜŞÜYOR! | 22 Mayıs 2026 Cuma Altın Fiyatları Güncel

22 Mayıs 2026 Cuma altın fiyatları haftanın son işlem gününde yatırımcıların ve altın alım satımı yapacak vatandaşların gündeminde. Çeyrek altın fiyatı yeniden düşüş yönlü hareket ederken, yarım altın, tam altın, Ata altın ve ikibuçuk altın fiyatları da merak ediliyor. Piyasada en çok “Çeyrek altın bugün ne kadar?”, “Yarım altın kaç TL?” ve “Cumhuriyet altını yükseldi mi?” sorularının yanıtı aranıyor.

Güncel tabloya göre çeyrek altın alışta 10.581,84 TL, satışta ise 10.846,39 TL seviyesinde yer alıyor. Çeyrek altında günlük değişim -%0,54 olarak görülürken, yarım ve tam altında da aynı oranda gerileme dikkat çekiyor. Buna karşılık Cumhuriyet altınında %0,82 oranında artış yaşanması, günün altın tablosundaki en dikkat çekici ayrıntılardan biri oldu.

22 MAYIS 2026 CUMA GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Foto: AA

Altın piyasasında düşüş eğilimi özellikle çeyrek, yarım ve tam altın tarafında öne çıkıyor. Ata altın ve ikibuçuk altında da negatif görünüm sürerken, Cumhuriyet altını pozitif ayrışıyor. İşte 22 Mayıs 2026 Cuma güncel altın alış ve satış fiyatları:

Altın Türü Alış Fiyatı Satış Fiyatı Değişim Çeyrek Altın 10.581,84 TL 10.846,39 TL -%0,54 Yarım Altın 21.164,10 TL 21.693,21 TL -%0,54 Tam Altın 42.328,21 TL 43.254,14 TL -%0,54 Cumhuriyet Altını 43.828,84 TL 44.491,23 TL %0,82 Ata Altın 43.691,90 TL 44.568,29 TL -%0,40 İkibuçuk Altın 105.780,64 TL 108.287,26 TL -%0,39

ÇEYREK ALTIN FİYATINDA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Çeyrek altın fiyatı 22 Mayıs 2026 Cuma günü düşüş eğilimini sürdürüyor. Güncel verilere göre çeyrek altın alış ve satış fiyatında gerileme yaşanırken, yatırımcılar fiyatlardaki hareketin devam edip etmeyeceğini yakından izliyor.

Çeyrek altın, hem yatırım hem de hediye amaçlı alımlarda en çok takip edilen altın türleri arasında bulunuyor. Bu nedenle fiyatlardaki küçük değişimler bile gün içinde yoğun biçimde araştırılıyor. Özellikle düğün, nişan ve birikim amaçlı alım yapacak kişiler için güncel çeyrek altın fiyatı önemli bir gösterge olarak öne çıkıyor.

YARIM ALTIN VE TAM ALTINDA SON DURUM

Yarım altın ve tam altın fiyatlarında da çeyrek altına paralel bir gerileme görülüyor. Günlük değişim oranı her iki altın türünde de -%0,54 olarak kaydedildi. Bu tablo, altın fiyatlarında haftanın son işlem gününde genel olarak baskılı bir seyrin öne çıktığını gösteriyor.

Tam altın fiyatı, daha yüksek tutarlı yatırım yapmak isteyenler tarafından takip edilirken; yarım altın ise çeyrek altına göre daha yüksek, tam altına göre daha erişilebilir bir seçenek olarak öne çıkıyor. Bu nedenle 22 Mayıs 2026 Cuma altın fiyatları içinde yarım ve tam altın fiyatları da en çok aranan başlıklar arasında yer alıyor.

CUMHURİYET ALTINI POZİTİF AYRIŞTI

Güncel altın tablosunda dikkat çeken en önemli ayrıntılardan biri Cumhuriyet altını oldu. Çeyrek, yarım, tam, Ata ve ikibuçuk altın tarafında düşüş görülürken Cumhuriyet altını %0,82 oranında artışla pozitif bölgede yer aldı.

Cumhuriyet altını, yatırımcılar tarafından güvenli bir birikim aracı olarak takip ediliyor. Bu nedenle gün içinde Cumhuriyet altını fiyatındaki değişim, diğer altın türleriyle birlikte karşılaştırmalı olarak inceleniyor.

ATA ALTIN VE İKİBUÇUK ALTIN FİYATLARI GERİLEDİ

Ata altın ve ikibuçuk altın fiyatlarında da düşüş yönlü hareket dikkat çekiyor. Ata altında günlük değişim -%0,40 olurken, ikibuçuk altında değişim -%0,39 olarak kaydedildi.

Yüksek tutarlı altın alımlarında öne çıkan bu ürünler, özellikle uzun vadeli yatırım yapanlar tarafından yakından izleniyor. Fiyatlardaki gerileme, alım için uygun seviye arayan yatırımcıların dikkatini altın piyasasına çevirdi.

ALTIN FİYATLARINI BASKILAYAN FED BEKLENTİSİ

Foto: Depophotos

Altın fiyatları üzerinde ABD Merkez Bankası Fed’e ilişkin beklentiler baskı yaratıyor. Geçtiğimiz yıl 2026'da faiz indirimine gitmesi beklenen Fed'in artık faiz indirimini bir yıl öteleyeceği konuşuluyor. Piyasalarda Fed'in bu yıl faiz artırımına gidebileceği ihtimalinin fiyatlanmaya başlaması da altın tarafındaki baskıyı artırıyor.

Fed yetkililerinin enflasyonun etkilerinin izleneceği yönündeki mesajları ve faiz artırımının gündeme alınabileceğine dair sinyaller, altın piyasasında temkinli bir görünüm oluşturuyor. Bu nedenle 22 Mayıs 2026 Cuma altın fiyatları, yalnızca iç piyasadaki alım satım hareketleriyle değil, küresel para politikası beklentileriyle de yakından takip ediliyor.

22 MAYIS 2026 ALTIN PİYASASINDA ÖNE ÇIKANLAR

22 Mayıs 2026 Cuma güncel altın fiyatları incelendiğinde, çeyrek altındaki düşüşün manşet seviyesinde öne çıktığı görülüyor. Yarım ve tam altında aynı oranda gerileme yaşanırken, Ata altın ve ikibuçuk altın da negatif bölgede bulunuyor. Cumhuriyet altını ise günün tablosunda yükseliş kaydeden ürün olarak ayrışıyor.

Altın almak isteyenler için alış ve satış fiyatı arasındaki fark, günlük değişim oranı ve Fed beklentileri birlikte değerlendiriliyor. Özellikle çeyrek altın, yarım altın, tam altın, Cumhuriyet altını ve Ata altın fiyatları yatırımcıların karar sürecinde öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor.

22 Mayıs 2026 Cuma çeyrek altın ne kadar?

22 Mayıs 2026 Cuma günü çeyrek altın alış fiyatı 10.581,84 TL, satış fiyatı ise 10.846,39 TL olarak görülüyor.

Yarım altın bugün kaç TL?

Yarım altın alışta 21.164,10 TL, satışta ise 21.693,21 TL seviyesinde yer alıyor.

Tam altın 22 Mayıs 2026’da ne kadar oldu?

Tam altın alış fiyatı 42.328,21 TL, satış fiyatı ise 43.254,14 TL olarak kaydedildi.

Cumhuriyet altını yükseldi mi?

Cumhuriyet altını 22 Mayıs 2026 Cuma günü %0,82 oranında yükseldi. Alış fiyatı 43.828,84 TL, satış fiyatı ise 44.491,23 TL oldu.

Ata altın fiyatı bugün kaç TL?

Ata altın alışta 43.691,90 TL, satışta ise 44.568,29 TL seviyesinde bulunuyor.

İkibuçuk altın ne kadar?

İkibuçuk altın alış fiyatı 105.780,64 TL, satış fiyatı ise 108.287,26 TL olarak listeleniyor.

Altın fiyatları neden baskı altında?

Fed'in faiz indirimini öteleyebileceği beklentisi, faiz artırımının yeniden gündeme gelebileceğine yönelik fiyatlamalar ve enflasyonun etkilerine ilişkin açıklamalar altın fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor.

22 Mayıs 2026 Cuma altın fiyatları çeyrek altındaki düşüşle birlikte yatırımcıların yakın takibinde. Çeyrek, yarım, tam, Ata ve ikibuçuk altında gerileme görülürken, Cumhuriyet altınının pozitif ayrışması günün en dikkat çekici başlıklarından biri oldu. Fed beklentileri ve faiz politikası sinyalleri ise altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.