ÇEYREK ALTIN YİNE YÜKSELDİ! 25 Şubat 2026 Çarşamba Altın Fiyatları (Güncel)

25 Şubat 2026 Çarşamba altın fiyatları yatırımcıların ve vatandaşların yakın takibinde. Özellikle “Çeyrek altın ne kadar bugün?”, “Cumhuriyet altını kaç TL?” ve “Yarım altın bugün kaç para?” soruları gündemde üst sıralara çıktı. ABD ile İran arasındaki artan gerginlik, güvenli liman talebini artırırken altın fiyatlarında yukarı yönlü hareket dikkat çekiyor.

ABD ile İran arasındaki nükleer görüşmelerin üçüncü turunun Cenevre’de yapılması bekleniyor. Ancak taraflardan gelen karşılıklı sert açıklamalar iki ülke arasındaki ipleri iyice gerdi. Bu durum yatırımcıların riskten kaçınarak altına yönelmesine yol açıyor ve fiyatlara doğrudan yansıyor.

25 ŞUBAT 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altın Türü Alış (TL) Satış (TL) Değişim Çeyrek Altın 12.142,00 12.280,00 %0,27 Yarım Altın 24.285,00 24.546,00 %0,27 Cumhuriyet Altını 48.419,00 48.858,00 %0,27 Reşat Altını 48.451,47 48.890,95 %0,34 Kulplu Reşat Altını 48.453,69 48.893,20 %0,34 Ata Altın 48.809,49 50.104,89 -0,40% Tam Altın 47.330,41 48.326,02 -0,40% Gremse Altın 118.326,03 121.185,64 -0,40% Kapalı Çarşı Beşli Altın 239.610,21 244.594,88 -0,40% Kapalı Çarşı Ziynet 2.5 118.326,03 120.370,33 -0,40% Has Altın (Gr) 7.285,99 7.286,91 %0,60 Külçe Altın ($) 168.000,00 168.300,00 -0,47% Hamit Altın 48.451,47 48.890,95 %0,34

ÇEYREK ALTIN NE KADAR BUGÜN?

“Çeyrek altın kaç TL?” sorusunun yanıtı netleşti. 25 Şubat 2026 itibarıyla çeyrek altın alış fiyatı 12.142,00 TL, satış fiyatı ise 12.280,00 TL seviyesinde bulunuyor. Günlük değişim oranı %0,27 olarak kaydedildi. Bu artış, yatırımcı talebinin sürdüğünü gösteriyor.

YARIM ALTIN NE KADAR, YARIM ALTIN BUGÜN KAÇ PARA?

Yarım altın alışta 24.285,00 TL, satışta ise 24.546,00 TL seviyesinde işlem görüyor. “Yarım altın ne kadar?” ve “Yarım altın bugün kaç para?” sorularının yanıtı bu rakamlarla netleşmiş oldu.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR BUGÜN?

“Cumhuriyet altını ne kadar bugün?” sorusu yatırımcıların en çok merak ettiği başlıklardan biri. Cumhuriyet altını alış fiyatı 48.419,00 TL, satış fiyatı ise 48.858,00 TL olarak kaydedildi. Cumhuriyet altını alış satış fiyatı arasındaki fark yatırım kararlarında belirleyici oluyor.

YARIM ALTIN MI ÇEYREK ALTIN MI DAHA KÂRLI?

“Yarım altın mı çeyrek altın mı daha kârlı?” sorusunun yanıtı yatırım stratejisine göre değişir. Her iki ürün de aynı oranda (%0,27) artış gösterdi. Bu nedenle kârlılık oranı benzer seyrediyor. Ancak yatırım bütçesi ve likidite ihtiyacı tercihi belirleyebilir.

ABD-İRAN GERGİNLİĞİ ALTIN FİYATLARINI NASIL ETKİLİYOR?

Jeopolitik risklerin artması altın fiyatlarını doğrudan etkiliyor. ABD ile İran arasındaki nükleer görüşmeler öncesi artan tansiyon, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesine neden oluyor. Bu durum özellikle çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatlarında yukarı yönlü hareketi destekliyor.

25 Şubat 2026 Çarşamba altın fiyatları ABD-İran gerginliğinin etkisiyle yukarı yönlü seyrediyor. Çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altını fiyatları yatırımcı talebinin sürdüğünü gösteriyor. Jeopolitik gelişmeler devam ettiği sürece altın fiyatlarında dalgalanma sürmesi bekleniyor.