ÇEYREK ALTIN YÖN BULAMIYOR! 12 Mart 2026 Perşembe Altın Fiyatları (Güncel)

Altın piyasasında dalgalı seyir devam ediyor. 12 Mart 2026 Perşembe günü yatırımcıların en çok araştırdığı konular arasında çeyrek altın ne kadar bugün, yarım altın ne kadar ve Cumhuriyet altını kaç TL soruları yer alıyor. Güncel verilere göre çeyrek altın fiyatları yön ararken, piyasalarda sınırlı düşüş dikkat çekiyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran savaşının yakında sona erebileceğine yönelik açıklamasına rağmen Orta Doğu'daki jeopolitik gerilim sürüyor. Buna karşın güçlü ABD doları ve Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla yükselen petrol fiyatlarının yarattığı enflasyon endişeleri altın piyasasında dalgalı bir tablo oluşturdu. Uzmanlar ise yaşanan fiyat geri çekilmelerinin bazı yatırımcılar için önemli bir alım fırsatı oluşturabileceğini belirtiyor.

12 MART 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı verilerine göre 12 Mart 2026 Perşembe günü itibarıyla güncel altın fiyatları şu şekilde:

Altın Türü Fiyat Aralığı Değişim Cumhuriyet Altını 47.938,00 - 48.367,00 -0,12% Yarım Altın 24.043,00 - 24.299,00 -0,12% Çeyrek Altın 12.021,00 - 12.157,00 -0,12% Reşat Altını 47.970,47 - 48.399,95 -0,05% Kulplu Reşat Altını 47.972,69 - 48.402,20 -0,05% Ata Altın 48.784,81 - 50.038,68 -0,32% Tam Altın 47.306,48 - 48.262,15 -0,32% Gremse Altın 118.266,21 - 121.025,50 -0,32% Kapalıçarşı Ziynet 2.5 118.266,21 - 120.211,26 -0,32% Kapalı Çarşı Beşli Altın 239.489,07 - 244.271,64 -0,32% Has Altın 7.290,75 - 7.291,52 -0,12% Hamit Altın 47.970,47 - 48.399,95 -0,05% Külçe Altın ($) 167.000 - 167.200 -0,48%

ALTIN FİYATLARI NEDEN DALGALANIYOR?

Altın piyasasında son günlerde görülen dalgalanmanın arkasında küresel ekonomik gelişmeler ve jeopolitik riskler bulunuyor. Özellikle Orta Doğu'daki gerilim ve petrol fiyatlarındaki yükseliş küresel piyasalarda belirsizlik yaratıyor.

Buna ek olarak güçlü ABD dolarının etkisi altın fiyatları üzerinde baskı oluşturabiliyor. Bu nedenle gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatlarında kısa vadeli dalgalanmalar görülebiliyor.

Cumhuriyet altını ne kadar bugün?

12 Mart 2026 itibarıyla Cumhuriyet altını fiyatı yaklaşık 47.938 TL ile 48.367 TL aralığında işlem görüyor.

Cumhuriyet altını kaç TL?

Piyasada Cumhuriyet altını satış fiyatı yaklaşık 48.367 TL seviyesine kadar çıkarken alış fiyatı 47.938 TL civarında bulunuyor.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın fiyatı güncel verilere göre 24.043 TL ile 24.299 TL aralığında işlem görüyor.

Yarım altın bugün kaç para?

Kapalıçarşı verilerine göre yarım altın satış fiyatı yaklaşık 24.299 TL seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın ne kadar bugün?

Çeyrek altın fiyatı 12 Mart 2026 Perşembe günü itibarıyla 12.021 TL ile 12.157 TL aralığında işlem görüyor.

Çeyrek altın kaç TL?

Çeyrek altının satış fiyatı yaklaşık 12.157 TL seviyesinde bulunuyor.

Cumhuriyet altını alış satış fiyatı nedir?

Cumhuriyet altını için alış fiyatı yaklaşık 47.938 TL, satış fiyatı ise 48.367 TL seviyesinde bulunuyor.

Yarım altın mı çeyrek altın mı daha kârlı?

Altın fiyatları aynı oranlarda değiştiği için yarım altın ve çeyrek altın benzer şekilde değer kazanır. Ancak yatırım büyüklüğüne göre tercih değişebilir ve yatırımcılar bütçelerine göre farklı altın türlerini seçebilir.

ALTIN PİYASASINDA SON DURUM

Altın piyasası küresel gelişmelere bağlı olarak dalgalı seyretmeye devam ediyor. Özellikle jeopolitik gelişmeler ve küresel ekonomik veriler altının yönünü belirleyen en önemli faktörler arasında yer alıyor.

Yatırımcıların en çok takip ettiği ürünler olan çeyrek altın, yarım altın, Cumhuriyet altını ve Ata altın fiyatları kısa vadede piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak değişmeye devam edebilir.

12 Mart 2026 Perşembe günü altın piyasasında sınırlı düşüş dikkat çekiyor. Çeyrek altın ve diğer ziynet altın türleri yön ararken yatırımcılar küresel gelişmeleri yakından izliyor. Uzmanlara göre altındaki kısa vadeli geri çekilmeler uzun vadeli yatırımcılar için fırsat oluşturabilir.