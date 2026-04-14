ÇEYREK ALTIN YÜKSELİŞE GEÇTİ! 14 Nisan 2026 Salı Altın Fiyatları (GÜNCEL)

Altın piyasasında yeni gün hareketli başladı. Dış medyada yer alan, ABD ile İran arasında müzakerelerin tekrar başlayacağına ilişkin haberler sonrası altın fiyatlarında yeniden yukarı yönlü seyir dikkat çekti. Özellikle Çeyrek altın ne kadar bugün, Cumhuriyet altını bugün ne kadar ve Kapalıçarşı altın fiyatları canlı aramaları hız kazandı.

Uzmanlar ise Ortadoğu’daki gerilimin sürmesi nedeniyle altın yatırımlarında temkinli olunması gerektiğini vurguluyor. Bu nedenle yatırımcılar yalnızca çeyrek ve yarım altını değil, aynı zamanda Reşat altını fiyatı bugün, Ata altın ne kadar bugün, Tam altın kaç para, Has altın fiyatı ne kadar ve Külçe altın dolar fiyatı gibi başlıkları da yakından takip ediyor.

14 NİSAN 2026 SALI GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altın Türü Alış Satış Değişim Saat Cumhuriyet Altını 44.562,00 45.632,00 %0,39 09:08 Yarım Altın 22.351,00 22.886,00 %0,40 09:08 Çeyrek Altın 11.192,00 11.391,00 %0,40 09:08 Reşat Altını 44.594,47 45.664,95 %0,46 09:08 Kulplu Reşat Altını 44.596,69 45.667,20 %0,47 09:08 Kapalicarsi Ziynet 2.5 108.679,33 110.479,99 -0,85% 17:06 Kapalı Çarşı Beşli Altın 220.075,64 224.497,52 -0,85% 17:06 Gremse Altın 108.679,33 111.228,31 -0,85% 17:06 Ata Altın 44.830,22 45.987,98 -0,85% 17:06 Tam Altın 43.471,73 44.355,27 -0,85% 17:06 Külçe Altın ($) 151.400,00 151.600,00 -0,98% 17:06 Has Altın 6.822,94 6.823,76 %0,65 09:08 Hamit Altın 44.594,47 45.664,95 %0,46 09:08

ALTIN FİYATLARINDA YÜKSELİŞİN NEDENİ NE?

Altındaki yükselişte ana başlık, ABD ile İran arasında müzakerelerin yeniden başlayacağına dair dış basında çıkan haberler oldu. Bu gelişme, güvenli liman talebini yeniden artırırken yatırımcıların ilgisini altın tarafına çekti. Böylece özellikle Çeyrek altın ne kadar bugün ve Yarım altın kaç TL oldu gibi aramalar öne çıktı.

Uzmanlardan temkinli olun uyarısı

Her ne kadar haber akışı altın fiyatlarını desteklese de uzmanlar, Ortadoğu’daki gerilimin devam etmesi nedeniyle yatırımcıların dikkatli hareket etmesi gerektiğini belirtiyor. Bu nedenle piyasada sadece yükseliş beklentisiyle değil, riskleri gözeterek işlem yapılması gerektiği ifade ediliyor.

ÖNE ÇIKAN ALTIN TÜRLERİNDE SON DURUM

Çeyrek altın fiyatı yeniden gündemde

Cumhuriyet ve yarım altın fiyatları takipte

Reşat, Ata ve Tam altın fiyatlarında son tablo

Kapalıçarşı ve külçe altın tarafında görünüm

ALTIN FİYATLARI

Sık Aranan Başlık Güncel Satış Fiyatı Çeyrek altın ne kadar bugün 11.391,00 TL Cumhuriyet altını bugün ne kadar 45.632,00 TL Yarım altın kaç TL oldu 22.886,00 TL Reşat altını fiyatı bugün 45.664,95 TL Ata altın ne kadar bugün 45.987,98 TL Tam altın kaç para 44.355,27 TL Has altın fiyatı ne kadar 6.823,76 TL Gremse altın ne kadar oldu 111.228,31 TL Külçe altın dolar fiyatı 151.600,00 $

14 Nisan 2026 Salı gününde altın piyasasında yeniden yükseliş dikkat çekiyor. ABD ile İran arasında müzakerelerin tekrar başlayabileceğine yönelik haberler, özellikle çeyrek, yarım, Cumhuriyet ve Reşat altını başta olmak üzere altın fiyatlarında hareketliliği artırdı. Ancak uzmanların da belirttiği gibi, Ortadoğu’daki gerilim nedeniyle yatırımcıların altın işlemlerinde temkinli ve dikkatli olması önemini koruyor.