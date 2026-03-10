ÇEYREK ALTINA BÜYÜK DOPİNG! 10 Mart 2026 Salı Altın Fiyatları (Güncel)

Altın piyasasında dikkat çeken hareketlilik sürüyor. 10 Mart 2026 Salı günü itibarıyla özellikle çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altını fiyatları yatırımcıların yakın takibinde. Küresel piyasalardan gelen son haber akışı, altın fiyatlarında güçlü bir yükseliş dalgasını beraberinde getirdi. Özellikle küçük yatırımcıların en çok tercih ettiği çeyrek altın fiyatındaki artış, piyasada “çeyrek altına büyük dopingi” olarak yorumlanıyor.

Piyasalarda hareketliliğin arkasında ise küresel gelişmeler bulunuyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın, 11. gününe giren İran-İsrail ve ABD arasındaki savaşın sona erebileceğine yönelik açıklaması sonrası ABD’de enflasyonun artacağına yönelik endişeler yumuşadı. Enflasyon beklentilerinin azalması ve dolar endeksindeki gerileme, altın fiyatlarının yükselmesine destek verdi.

10 MART 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

10 Mart 2026 Salı günü itibarıyla piyasada işlem gören güncel altın fiyatları şu şekilde:

Altın Türü Fiyat Değişim Saat Cumhuriyet Altını 48.766 TL %0,75 08:52 Yarım Altın 24.495 TL %0,75 08:52 Çeyrek Altın 12.251 TL %0,75 08:52 Reşat Altını 48.798,95 TL %0,82 08:52 Kulplu Reşat Altını 48.801,20 TL %0,82 08:52 Kapalıçarşı Ziynet 2.5 119.555,94 TL -1,54% 16:39 Kapalı Çarşı Beşli Altın 242.940,03 TL -1,54% 16:39 Gremse Altın 120.365,74 TL -1,54% 16:39 Ata Altın 49.765,90 TL -1,54% 16:39 Tam Altın 47.999,06 TL -1,54% 16:39 Külçe Altın ($) 166.100,00 -1,42% 16:43 Has Altın 7.295,50 TL %0,77 08:52 Hamit Altın 48.798,95 TL %0,82 08:52

ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELİYOR?

Son günlerde altın fiyatlarında yaşanan yükselişin arkasında küresel ekonomik ve siyasi gelişmeler bulunuyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın İran-İsrail ve ABD arasındaki savaşın sona erebileceğine yönelik açıklaması, piyasalarda önemli bir etki yarattı.

Bu açıklama sonrası ABD’de enflasyonun artabileceğine yönelik endişelerin azalması yatırımcı psikolojisini değiştirdi. Aynı zamanda dolar endeksinde görülen gerileme, altının küresel piyasalarda değer kazanmasına katkı sağladı. Böylece gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını gibi yatırım araçlarında yukarı yönlü hareket dikkat çekti.

ÇEYREK ALTIN VE YARIM ALTIN PİYASADA NEDEN ÖNE ÇIKIYOR?

Türkiye’de altın yatırımının en popüler araçları arasında çeyrek altın ve yarım altın bulunuyor. Özellikle düğün sezonlarında yoğun talep gören bu iki altın türü, küçük yatırımcılar için erişilebilir olması nedeniyle piyasada yüksek işlem hacmine sahip.

10 Mart 2026 itibarıyla çeyrek altın fiyatı 12.251 TL seviyesine yükselirken, yarım altın fiyatı ise 24.495 TL seviyelerinde işlem görüyor. Cumhuriyet altını ise 48.766 TL seviyesine ulaşarak yatırımcıların dikkatini çekiyor.

Cumhuriyet altını ne kadar bugün?

10 Mart 2026 Salı günü itibarıyla Cumhuriyet altını yaklaşık 48.766 TL seviyesinde işlem görüyor.

Cumhuriyet altını kaç TL?

Güncel verilere göre Cumhuriyet altınının satış fiyatı 48.766 TL seviyesinde bulunuyor.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın fiyatı 10 Mart 2026 itibarıyla 24.495 TL seviyelerinde işlem görüyor.

Yarım altın bugün kaç para?

Bugün yarım altın yaklaşık 24.495 TL civarında satış fiyatına sahip.

Çeyrek altın ne kadar bugün?

Çeyrek altın fiyatı bugün yaklaşık 12.251 TL seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın kaç TL?

Güncel verilere göre çeyrek altın 12.251 TL civarında işlem görüyor.

Cumhuriyet altını alış satış fiyatı nedir?

10 Mart 2026 itibarıyla Cumhuriyet altınının satış fiyatı yaklaşık 48.766 TL seviyesinde bulunuyor.

Yarım altın mı çeyrek altın mı daha kârlı?

Yarım altın ve çeyrek altın aynı altın değerine bağlı olduğu için fiyat hareketleri genellikle paralel ilerler. Bu nedenle hangisinin daha kârlı olacağı piyasa koşullarına ve yatırım süresine bağlı olarak değişebilir.

10 Mart 2026 itibarıyla altın piyasasında yukarı yönlü hareket dikkat çekiyor. Küresel siyasi gelişmeler, dolar endeksindeki gerileme ve enflasyon beklentilerindeki değişim altın fiyatlarının yönünü belirleyen temel faktörler arasında yer alıyor.

Çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altını fiyatlarının yükseliş göstermesi, özellikle küçük yatırımcıların piyasaya olan ilgisini artırmış durumda. Bu nedenle altın fiyatlarındaki gelişmeler yatırımcılar tarafından yakından izlenmeye devam ediyor.