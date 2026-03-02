ÇEYREK ALTINDA 'AKIL ALMAZ' HAREKET! 2 Mart 2026 Pazartesi Altın Fiyatları (Güncel)

Altın fiyatları haftaya sert yükselişle başladı. Özellikle çeyrek altın fiyatı 2 Mart 2026 Pazartesi günü yatırımcıların en çok araştırdığı başlık oldu. ABD ile İran arasındaki müzakerelerden geçen hafta net sonuç alınamamasıyla artan jeopolitik riskler, hafta sonu ABD ve İsrail’in İran’a yönelik geniş hava saldırısı başlatmasıyla somutlaştı. İran’dan gelen misilleme sonrası Orta Doğu’da uzun süreli çatışma risklerinin artması, güvenli liman talebini güçlendirdi.

Artan risk algısı ABD tahvil faizlerinde gerilemeye neden olurken, altın fiyatları yukarı yönlü sert hareket etti. Peki Cumhuriyet altını ne kadar bugün, çeyrek altın kaç TL, yarım altın bugün kaç para? İşte 2 Mart 2026 güncel altın fiyatları.

2 MART 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altın Türü Alış (TL) Satış (TL) Çeyrek Altın 12.656,00 13.126,00 Yarım Altın 25.313,00 26.236,00 Cumhuriyet Altını 50.470,00 52.224,00 Reşat Altını 50.502,47 52.256,95 Kulplu Reşat Altını 50.504,69 52.259,20 Ata Altın 51.674,81 53.100,67 Tam Altın 50.108,90 51.215,43 Has Altın (Gram) 7.563,42 7.564,33

ÇEYREK ALTIN NE KADAR BUGÜN? ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın ne kadar bugün sorusunun yanıtı 13.126 TL satış fiyatı olarak öne çıkıyor. Çeyrek altın kaç TL diye araştıran yatırımcılar, jeopolitik gelişmeler sonrası oluşan hızlı yükselişi yakından takip ediyor.

Çeyrek altındaki bu “akıl almaz” hareket, güvenli liman talebinin güçlenmesiyle birlikte hız kazandı.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR BUGÜN? CUMHURİYET ALTINI KAÇ TL?

Cumhuriyet altını ne kadar bugün sorusu da en çok aranan başlıklardan biri oldu. Cumhuriyet altını alış fiyatı 50.470 TL, satış fiyatı ise 52.224 TL seviyesinde bulunuyor.

Cumhuriyet altını alış satış fiyatı arasındaki fark, piyasadaki oynaklığın da göstergesi olarak değerlendiriliyor.

YARIM ALTIN NE KADAR? YARIM ALTIN BUGÜN KAÇ PARA?

Yarım altın ne kadar sorusunun yanıtı alışta 25.313 TL, satışta 26.236 TL olarak kaydedildi. Yarım altın bugün kaç para diye araştıran vatandaşlar, özellikle düğün sezonu öncesinde fiyat hareketlerini dikkatle izliyor.

YARIM ALTIN MI ÇEYREK ALTIN MI DAHA KÂRLI?

Yarım altın mı çeyrek altın mı daha kârlı sorusu yatırımcıların karar sürecinde önemli bir yer tutuyor. Güncel fiyatlara bakıldığında her iki ürün de jeopolitik riskler sonrası yükseliş gösterdi. Ancak tercih, bütçe planlaması ve alış satış fiyatı farkına göre şekilleniyor.

ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELİYOR?

ABD ile İran arasındaki müzakerelerden net sonuç alınamaması, ardından ABD ve İsrail’in İran’a yönelik geniş hava saldırısı başlatması ve İran’dan gelen misilleme, Orta Doğu’da uzun süreli çatışma risklerini artırdı.

Bu gelişmeler güvenli liman varlıklara olan talebi artırdı. ABD tahvil faizlerindeki gerileme ve artan risk algısı, altın fiyatlarında yükselişleri beraberinde getirdi.

2 Mart 2026 Pazartesi altın fiyatları, artan jeopolitik riskler ve güvenli liman talebiyle güçlü yükseliş kaydetti. Çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altını fiyatları yatırımcıların yakın takibinde. Orta Doğu’daki gelişmeler ve küresel risk algısı, altın piyasasında dalgalı ancak yukarı yönlü seyrin devam edebileceğine işaret ediyor.