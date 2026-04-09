ÇEYREK ALTINDA ATEŞKES BELİRSİZLİĞİ! 9 Nisan 2026 Perşembe Altın Fiyatları (GÜNCEL)

Altın piyasasında dikkatler bir kez daha jeopolitik gelişmelere çevrildi. Önceki gece ABD Başkanı Trump'ın savaşı 2 hafta ertelediğini açıklaması ile altın fiyatları yükselişe geçti. Ancak daha sonra İsrail'in saldırılara devam etmesi ve iki tarafın karşılıklı suçlamaları ateşkes üzerinde yeni bir belirsizlik yarattı. Piyasadaki bu kırılgan tablo, özellikle küçük yatırımcının en çok takip ettiği ürünlerde dalgalı bir görünüm oluşturdu.

9 NİSAN 2026 PERŞEMBE GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Ateşkes belirsizliğinin gölgesinde şekillenen güncel altın tablosu şöyle:

Altın Türü Alış Satış Değişim Saat Cumhuriyet Altını 44.497,00 45.688,00 -0,15% 09:30 Yarım Altın 22.350,00 22.947,00 -0,14% 09:30 Çeyrek Altın 11.141,00 11.508,00 -0,14% 09:30 Reşat Altını 44.529,47 45.720,95 -0,07% 09:30 Kulplu Reşat Altını 44.531,69 45.723,20 -0,07% 09:30 Kapalıçarşı Ziynet 2.5 110.176,93 112.000,07 2,80% 17:04 Kapalı Çarşı Beşli Altın 223.108,28 227.586,35 2,80% 17:04 Gremse Altın 110.176,93 112.758,69 2,80% 17:04 Ata Altın 45.447,98 46.620,72 2,80% 17:04 Tam Altın 44.070,77 44.965,55 2,80% 17:04 Külçe Altın ($) 153.900,00 154.100,00 3,01% 17:04 Has Altın 6.723,74 6.724,58 0,03% 09:30 Hamit Altın 44.529,47 45.720,95 -0,07% 09:30

ÇEYREK ALTIN NE KADAR BUGÜN?

Yatırımcıların ilk baktığı kalemlerden biri olan çeyrek altın, 8 Nisan 2026 Perşembe günü 11.141,00 alış ve 11.508,00 satış fiyatı ile işlem görüyor. Özellikle Çeyrek altın ne kadar bugün sorusu, günün en çok aranan başlıkları arasında yer alıyor.

Çeyrek altındaki bu görünüm, ateşkes üzerindeki belirsizliğin piyasalarda yarattığı tedirginlikle birlikte değerlendiriliyor. İlk etapta yükselişi destekleyen gelişmeler, ardından gelen karşılıklı suçlamalarla daha kırılgan bir zemine dönüştü.

CUMHURİYET ALTINI, YARIM ALTIN VE TAM ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Cumhuriyet altını bugün ne kadar sorusuna yanıt arayanlar için satış fiyatı 45.688,00 seviyesinde bulunuyor. Yarım altın ise 22.947,00 satış fiyatı ile öne çıkıyor. Yarım altın kaç TL oldu sorusunun güncel karşılığı da böylece netleşmiş oluyor.

Tam altın kaç para diye bakan yatırımcılar için tam altın satış fiyatı 44.965,55 olarak kaydedildi. Böylece hem düğün sezonu hazırlığı yapanlar hem de birikimini fiziki altında değerlendirenler açısından önemli fiyat seviyeleri ortaya çıktı.

REŞAT ALTINI FİYATI BUGÜN KAÇ TL?

Osmanlı altın grubunda yakından izlenen ürünlerden biri olan Reşat altını, 45.720,95 satış fiyatı ile listeleniyor. Reşat altını fiyatı bugün araştırması yapan kullanıcılar için aynı zamanda Hamit altının da 45.720,95 satış fiyatına sahip olduğu görülüyor.

Kulplu Reşat Altını ise 45.723,20 satış fiyatı ile çok yakın bir seviyede bulunuyor. Bu tablo, yatırım tercihini geleneksel altın çeşitlerinden yana kullananlar için dikkat çekici bir referans sunuyor.

ATA ALTIN, GREMSE ALTIN VE KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EDİLİYOR

Ata altın ne kadar bugün sorusunun yanıtı 46.620,72 satış fiyatı olarak öne çıkıyor. Özellikle büyük tutarlı alımlarda tercih edilen ürünlerden biri olan Ata altın, gün içinde dikkat çeken kalemler arasında yer alıyor.

Gremse altın ne kadar oldu diye merak edenler için gremse altın satış fiyatı 112.758,69 seviyesinde bulunuyor. Kapalıçarşı tarafında ise ziynet 2.5 altın 112.000,07, beşli altın ise 227.586,35 satış fiyatı ile listeleniyor. Bu nedenle Kapalıçarşı altın fiyatları canlı aramaları bugün oldukça yoğunlaşıyor.

HAS ALTIN FİYATI NE KADAR? KÜLÇE ALTIN DOLAR FİYATI KAÇ OLDU?

Saf altın tarafında Has altın fiyatı ne kadar sorusunun yanıtı 6.724,58 satış fiyatı olarak öne çıkıyor. Gram bazlı değerlendirme yapan yatırımcılar için bu veri önemli bir gösterge niteliği taşıyor.

Uluslararası fiyatlamaya odaklanan yatırımcılar ise Külçe altın dolar fiyatı başlığını yakından takip ediyor. Külçe altın dolar bazında 154.100,00 seviyesinde işlem görüyor. Bu veri, küresel piyasalardaki yön arayışının altın tarafında sürdüğünü gösteriyor.

ALTINDA ATEŞKES BELİRSİZLİĞİ NEDEN ÖNEMLİ?

Altın fiyatları yalnızca ekonomik verilerle değil, jeopolitik gelişmelerle de şekilleniyor. Önceki gece yapılan erteleme açıklaması, piyasada ilk etapta yükseliş algısı yarattı. Ancak daha sonra İsrail'in saldırılara devam etmesi ve iki tarafın birbirini suçlaması, ateşkes ihtimalini zayıflatan yeni bir tablo ortaya çıkardı.

Bu nedenle altın fiyatları da bu belirsizlikten olumsuz etkileniyor. Fiyatlar bir yandan güvenli liman talebinden destek bulurken, diğer yandan sahadaki gelişmelerin yön değiştirmesi nedeniyle dalgalı bir görünüm sergiliyor.

9 Nisan 2026 Perşembe altın fiyatlarında ana gündem ateşkes belirsizliği oldu. Önce yükselişi destekleyen açıklamalar, ardından sahadaki gelişmelerle daha temkinli bir fiyatlamaya dönüştü. Bu tablo içinde çeyrek altın, yarım altın, Cumhuriyet altını, Reşat altını, Ata altın, tam altın, Has altın ve Kapalıçarşı fiyatları yatırımcıların odağında kalmayı sürdürüyor.

