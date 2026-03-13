ÇEYREK ALTINDA DÜŞÜŞ DURDU! 13 Mart 2026 Cuma Altın Fiyatları (Güncel)

Altın piyasasında dalgalı seyir devam ederken yatırımcıların yakından takip ettiği 13 Mart 2026 Cuma güncel altın fiyatları belli oldu. Özellikle son günlerde yaşanan hareketlilik sonrası çeyrek altın fiyatı yeniden gündeme gelirken, piyasada düşüşün durduğu ve fiyatların sınırlı yükseliş gösterdiği görülüyor.

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler ve Orta Doğu'da devam eden jeopolitik gerilimler altın fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Dolar endeksindeki güçlenmeye rağmen altın fiyatları düne göre değer kazanırken, yatırımcıların güvenli liman arayışı sürüyor.

13 MART 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı ve piyasalarda işlem gören bazı altın türlerinde son fiyatlar şöyle:

Altın Türü Alış (TL) Satış (TL) Çeyrek Altın 11.831 11.997 Yarım Altın 23.664 23.989 Cumhuriyet Altını 47.175 47.788 Reşat Altını 47.207 47.820 Kulplu Reşat Altını 47.209 47.823 Kapalıçarşı Ziynet 2.5 117.627 119.589 Kapalı Çarşı Beşli Altın 238.195 243.008 Gremse Altın 117.627 120.399 Ata Altın 48.521 49.779 Tam Altın 47.050 48.012 Külçe Altın ($) 166.400 166.600 Has Altın 7.204 7.205 Hamit Altın 47.207 47.820

ALTIN FİYATLARI NEDEN HAREKETLİ?

Orta Doğu'da devam eden jeopolitik gerilimler küresel piyasalarda belirsizliği artırırken, altın fiyatları güvenli liman talebi nedeniyle destek buluyor. Dolar endeksinin güçlü seyretmesine rağmen altın fiyatları düne göre değer kazanmış durumda.

Buna rağmen haftaya yaklaşık 5162 dolar seviyesinden başlayan ons altın haftayı yaklaşık yüzde 1 kayıpla kapatmaya hazırlanıyor. Bu durum piyasalarda temkinli bir görünümün hakim olduğunu gösteriyor.

FED BEKLENTİLERİ ALTIN FİYATLARINI ETKİLİYOR

Yılın başında yatırımcılar ABD Merkez Bankası Fed’in bu yıl iki kez faiz indirimi yapmasını bekliyordu. Faizlerin düşük olduğu dönemlerde yatırımcılar güvenli liman olarak altına yönelme eğiliminde oluyor.

Ancak İran'daki savaş sonrası Hürmüz Boğazı'nın kapatılması ve petrol fiyatlarının 100 doların üzerine çıkması ABD'de enflasyon endişelerini artırdı. Bu gelişmeler faiz indirimi beklentilerinin zayıflamasına yol açtı.

PİYASALAR YOĞUN VERİ GÜNDEMİNİ TAKİP EDİYOR

Analistlere göre piyasalarda bugün hem yurt içinde hem de küresel ölçekte önemli veriler takip edilecek. Özellikle yatırımcıların dikkatini çeken veriler arasında şunlar yer alıyor:

Piyasa Katılımcıları Anketi

ABD büyüme verileri

PCE fiyat endeksi

JOLTS açık iş sayısı

Bu veriler altın fiyatlarının kısa vadeli yönü açısından belirleyici olabilir.

Cumhuriyet altını ne kadar bugün?

13 Mart 2026 itibarıyla Cumhuriyet altını yaklaşık 47.175 TL alış ve 47.788 TL satış seviyelerinde işlem görüyor.

Cumhuriyet altını kaç TL?

Cumhuriyet altınının güncel satış fiyatı yaklaşık 47.788 TL seviyesinde bulunuyor.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın 23.664 TL alış ve 23.989 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.

Yarım altın bugün kaç para?

Piyasalarda yarım altının satış fiyatı yaklaşık 23.989 TL seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın ne kadar bugün?

Çeyrek altın 11.831 TL alış ve 11.997 TL satış fiyatı ile işlem görüyor.

Çeyrek altın kaç TL?

Güncel verilere göre çeyrek altının satış fiyatı yaklaşık 11.997 TL seviyesinde.

Cumhuriyet altını alış satış fiyatı nedir?

Cumhuriyet altını 47.175 TL alış ve 47.788 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.

Yarım altın mı çeyrek altın mı daha kârlı?

Yarım altın ve çeyrek altın arasındaki kârlılık yatırım süresine ve piyasa koşullarına bağlıdır. Genellikle daha yüksek tutarlı yatırımlarda yarım altın tercih edilirken, küçük tasarruflar için çeyrek altın daha yaygın kullanılmaktadır.

13 Mart 2026 itibarıyla altın piyasasında sınırlı yükseliş dikkat çekerken, özellikle çeyrek altın fiyatlarında düşüşün durduğu görülüyor. Küresel gelişmeler, jeopolitik riskler ve merkez bankalarının faiz politikaları altın fiyatlarının yönünü belirlemeye devam ediyor. Yatırımcılar ise piyasadaki yeni verileri yakından takip ediyor.