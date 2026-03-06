ÇEYREK ALTINDA DÜŞÜŞ DURDU! 6 Mart 2026 Cuma Altın Fiyatları (Güncel)

Altın piyasasında hafta içi yaşanan düşüşün ardından yeniden toparlanma sinyalleri görülmeye başladı. Son seansta yüzde 1’in üzerinde değer kaybeden altın fiyatları, küresel gelişmelerin etkisiyle yeniden yükselişe geçti. Özellikle İran ile ABD arasında yaşanan gerilimin bölgeye yayılabileceği endişesi, yatırımcıların güvenli liman olarak görülen altına yönelmesine neden oldu.

Buna ek olarak dolar endeksindeki zayıflama da altın fiyatlarını destekleyen bir diğer önemli unsur oldu. Bu gelişmelerin etkisiyle çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altını fiyatlarında düşüş durdu ve yeniden yukarı yönlü hareket başladı. Altın piyasası böylece 2026 yılının başından bu yana yaklaşık yüzde 18 değer kazanmış oldu.

6 MART 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altın Türü Fiyat Değişim Çeyrek Altın 12.195 TL %0,61 Yarım Altın 24.398 TL %0,61 Cumhuriyet Altını 48.573 TL %0,61 Reşat Altını 48.605 TL %0,68 Kulplu Reşat Altını 48.608 TL %0,69 Hamit Altını 48.605 TL %0,68 Ata Altın 50.246 TL -0,94% Tam Altın 48.462 TL -0,94% Kapalı Çarşı Ziynet 2.5 120.710 TL -0,94% Kapalı Çarşı Beşli Altın 245.286 TL -0,94% Gremse Altın 121.528 TL -0,94% Has Altın 7.214 TL %0,96 Külçe Altın ($) 168.200 -0,65%

ALTIN FİYATLARINDA DÜŞÜŞ NEDEN DURDU?

Hafta boyunca aşağı yönlü hareket eden altın fiyatları, son işlem gününde yeniden yükseliş eğilimine girdi. Bunun en önemli nedeni küresel jeopolitik risklerin artması oldu. İran ile ABD arasında yaşanan gerilimin daha geniş bir bölgeye yayılabileceği yönündeki endişeler yatırımcıları güvenli liman arayışına yöneltti.

Bu süreçte yatırımcıların yeniden altına yönelmesi, çeyrek altın ve yarım altın fiyatlarının yeniden yükselmesini sağladı. Özellikle küçük yatırımcıların tercih ettiği çeyrek altın fiyatı piyasada en çok takip edilen göstergelerden biri olmaya devam ediyor.

ALTIN PİYASASINDA GÜVENLİ LİMAN ETKİSİ

Küresel piyasalarda belirsizlik arttığında yatırımcılar genellikle altın gibi güvenli liman varlıklarına yönelir. Bu durum altın fiyatlarının kısa sürede yükselmesine neden olabilir. Dolar endeksindeki zayıflama da altının değer kazanmasını destekleyen faktörler arasında yer aldı.

2026 yılı başından bu yana altın fiyatlarının yaklaşık yüzde 18 değer kazanması, altının yatırım aracı olarak güçlü konumunu sürdürdüğünü gösteriyor.

Cumhuriyet altını ne kadar bugün?

6 Mart 2026 itibarıyla Cumhuriyet altını yaklaşık 48.573 TL seviyesinde işlem görüyor.

Cumhuriyet altını kaç TL?

Güncel piyasa verilerine göre Cumhuriyet altını 48 bin TL seviyesinin üzerinde işlem görmektedir.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın fiyatı bugün yaklaşık 24.398 TL seviyesinde bulunuyor.

Yarım altın bugün kaç para?

6 Mart 2026 Cuma günü yarım altın yaklaşık 24 bin TL bandında işlem görüyor.

Çeyrek altın ne kadar bugün?

Çeyrek altın fiyatı bugün yaklaşık 12.195 TL seviyesinde işlem görüyor.

Çeyrek altın kaç TL?

Güncel altın piyasasında çeyrek altın fiyatı 12 bin TL seviyesinin üzerinde bulunuyor.

Cumhuriyet altını alış satış fiyatı nedir?

Cumhuriyet altını güncel piyasada yaklaşık 48.573 TL seviyesinde işlem görmektedir. Altın fiyatları piyasa koşullarına göre gün içinde değişiklik gösterebilir.

Yarım altın mı çeyrek altın mı daha kârlı?

Altın yatırımında kârlılık çoğu zaman piyasa hareketlerine bağlıdır. Çeyrek altın daha küçük yatırım için tercih edilirken yarım altın daha yüksek yatırım yapanlar tarafından tercih edilebilir. Her iki altın türü de fiyat hareketlerinden benzer şekilde etkilenir.

6 Mart 2026 itibarıyla altın piyasasında düşüş eğiliminin durduğu ve yeniden yukarı yönlü hareketin başladığı görülüyor. Jeopolitik risklerin artması ve dolar endeksinin zayıflaması altın fiyatlarını destekleyen temel faktörler arasında yer alıyor.

Çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altını fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Önümüzdeki dönemde altın fiyatlarının yönü küresel gelişmeler ve finansal piyasalardaki risk algısına bağlı olarak şekillenmeye devam edecek.