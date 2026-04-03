ÇEYREK ALTINDA ENDİŞELİ BEKLEYİŞ! 3 Nisan 2026 Cuma Altın Fiyatları (GÜNCEL)

Altın piyasasında dikkatler bugün özellikle çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını fiyatlarına çevrildi. Haftanın son işlem gününde yatırımcıların en çok araştırdığı başlıklar arasında Çeyrek altın ne kadar bugün, Cumhuriyet altını bugün ne kadar, Yarım altın kaç TL oldu ve Kapalıçarşı altın fiyatları canlı sorguları öne çıktı. Altın fiyatları, ABD Başkanı Trump’ın İran savaşının sertleşeceğini açıklaması sonrasında hafta başından bu yana sürdürdüğü yükseliş seyrini sona erdirdi.

3 NİSAN 2026 CUMA GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Bugün piyasada en çok takip edilen altın türleri arasında çeyrek, yarım, tam, ata ve Cumhuriyet altını yer aldı. Aynı zamanda Has altın fiyatı ne kadar, Gremse altın ne kadar oldu ve Külçe altın dolar fiyatı gibi sorgular da yatırımcıların radarında bulunuyor.

Altın Türü Alış Satış Değişim Saat Cumhuriyet Altını 44.493,00 46.021,00 %0,44 08:54 Yarım Altın 22.416,00 23.147,00 %0,43 08:56 Çeyrek Altın 11.208,00 11.642,00 %0,43 08:54 Reşat Altını 44.525,47 46.053,95 %0,51 08:54 Kulplu Reşat Altını 44.527,69 46.056,20 %0,51 08:54 Kapalicarsi Ziynet 2.5 107.859,38 109.671,69 -2,07% 17:02 Kapalı Çarşı Beşli Altın 218.415,24 222.855,04 -2,07% 17:02 Gremse Altın 107.859,38 110.414,54 -2,07% 17:02 Ata Altın 44.491,99 45.651,52 -2,07% 17:02 Tam Altın 43.143,75 44.030,75 -2,07% 17:02 Külçe Altın ($) 150.900,00 151.100,00 -2,07% 17:02 Has Altın 6.671,09 6.672,50 %0,29 08:56 Hamit Altın 44.525,47 46.053,95 %0,51 08:54

ALTIN FİYATLARINDA NEDEN ENDİŞELİ BEKLEYİŞ VAR?

Altın fiyatları, hafta başından bu yana devam eden yükselişini koruyamadı. ABD Başkanı Trump’ın İran savaşının sertleşeceğini açıklaması, piyasalardaki risk algısını artırdı. Ancak bu süreçte yalnızca jeopolitik gelişmeler değil, enerji fiyatlarının seyri ve ons altındaki hareket de fiyatlamalar üzerinde belirleyici oldu.

Savaşın sürmesi ve Hürmüz Boğazı’nın kapalı kalmasıyla birlikte enerji fiyatları yüksek seviyelerde kalmaya devam ediyor. Bu görünüm, enflasyonist baskıları artırırken piyasalarda belirsizliği de güçlendiriyor. Buna ek olarak, altının ons fiyatında yaşanan düşüşler tüm diğer altın türlerini etkiliyor. Dolayısıyla çeyrek altın, yarım altın, Cumhuriyet altını, Reşat altını, tam altın ve ata altın gibi kalemlerde yatırımcıların daha dikkatli hareket ettiği görülüyor.

Ons altındaki düşüş neden önemli?

Altının ons fiyatında yaşanan gerileme, iç piyasada işlem gören tüm altın türleri üzerinde doğrudan etkili oluyor. Bu nedenle yatırımcılar yalnızca çeyrek ya da yarım altın fiyatına değil, genel altın görünümüne odaklanıyor. Özellikle Kapalıçarşı altın fiyatları canlı verileri bu noktada daha fazla önem kazanıyor.

Çeyrek altın ne kadar bugün?

3 Nisan 2026 Cuma günü çeyrek altın satış fiyatı 11.642,00 TL’dir.

Cumhuriyet altını bugün ne kadar?

Cumhuriyet altını satış fiyatı bugün 46.021,00 TL seviyesindedir.

Yarım altın kaç TL oldu?

Yarım altın satış fiyatı 23.147,00 TL olarak kaydedildi.

Reşat altını fiyatı bugün kaç lira?

Reşat altını bugün satışta 46.053,95 TL seviyesindedir.

Ata altın ne kadar bugün?

Ata altın satış fiyatı 45.651,52 TL’dir.

Tam altın kaç para?

Tam altın satış fiyatı bugün 44.030,75 TL olarak görülmektedir.

Has altın fiyatı ne kadar?

Has altın satış fiyatı 6.672,50 TL seviyesindedir.

Gremse altın ne kadar oldu?

Gremse altın satış fiyatı 110.414,54 TL olarak kaydedildi.

Külçe altın dolar fiyatı kaç oldu?

Külçe altın dolar satış fiyatı 151.100,00 seviyesindedir.

Kapalıçarşı altın fiyatları canlı neden önemli?

Kapalıçarşı altın fiyatları canlı verileri, gün içindeki anlık değişimleri takip etmek ve farklı altın türleri arasındaki fiyat farklarını görmek açısından önem taşır.

3 Nisan 2026 Cuma günü altın piyasasında çeyrek altından Cumhuriyet altınına, Reşat altınından Has Altına kadar geniş bir yelpazede hareketlilik yaşandı. Ancak jeopolitik gelişmeler, enerji fiyatlarındaki yüksek seyir ve ons altında görülen düşüşler nedeniyle piyasada iyimserlikten çok temkinli bir hava hakim oldu.

Özellikle Çeyrek altın ne kadar bugün, Cumhuriyet altını bugün ne kadar, Yarım altın kaç TL oldu, Reşat altını fiyatı bugün ve Kapalıçarşı altın fiyatları canlı gibi konuların öne çıkması, yatırımcıların piyasayı anbean takip ettiğini gösteriyor. Kısacası altın tarafında yön arayışı sürerken, fiyat ekranları gün boyunca önemini korumaya devam ediyor.