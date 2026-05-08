ÇEYREK ALTINDA HIZLI YÜKSELİŞ! | 9 Mayıs 2026 Cuma Altın Fiyatları (GÜNCEL)

Çeyrek altın ne kadar bugün, Cumhuriyet altını bugün ne kadar ve yarım altın kaç TL oldu soruları 9 Mayıs 2026 Cuma günü yatırımcıların en çok araştırdığı başlıklar arasında yer aldı. Altın fiyatlarında hızlı yükseliş dikkat çekerken, Kapalıçarşı altın fiyatları ve güncel alım-satım rakamları yakından takip ediliyor. Çeyrek altın, Cumhuriyet altını, Reşat altını, Ata altın, tam altın ve has altın fiyatlarına ilişkin güncel tablo haberimizde.

9 MAYIS 2026 CUMA GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

İran-ABD arasındaki gerginliğin anlaşmayla sona ereceğine ilişkin umutlar güncelliğini korurken, piyasalarda altın fiyatları güne hareketli başladı. Özellikle çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altını fiyatlarında yaşanan yükseliş yatırımcıların gündeminde öne çıktı.

Altın Türü Alış Fiyatı Satış Fiyatı Değişim Saat Cumhuriyet Altını 44.736,00 TL 45.106,00 TL %0,69 09:28 Yarım Altın 22.433,00 TL 22.639,00 TL %0,69 09:28 Çeyrek Altın 11.216,00 TL 11.337,00 TL %0,69 09:28 Reşat Altını 44.768,47 TL 45.138,95 TL %0,77 09:28 Kulplu Reşat Altını 44.770,69 TL 45.141,20 TL %0,77 09:28 Kapalıçarşı Ziynet 2.5 110.503,81 TL 112.260,02 TL %1,13 16:56 Kapalı Çarşı Beşli Altın 223.770,21 TL 228.114,58 TL %1,13 16:56 Gremse Altın 110.503,81 TL 113.020,41 TL %1,13 16:56 Ata Altın 45.582,82 TL 46.728,93 TL %1,13 16:56 Tam Altın 44.201,52 TL 45.069,91 TL %1,13 16:56 Külçe Altın ($) 151.900,00 $ 152.000,00 $ %1,06 17:00 Has Altın 6.863,17 TL 6.863,98 TL %1,21 09:28 Hamit Altın 44.768,47 TL 45.138,95 TL %0,77 09:28

ÇEYREK ALTIN NE KADAR BUGÜN?

9 Mayıs 2026 Cuma günü çeyrek altın alış fiyatı 11.216,00 TL, satış fiyatı ise 11.337,00 TL oldu. Çeyrek altında günlük değişim yüzde 0,69 olarak kaydedildi.

CUMHURİYET ALTINI BUGÜN NE KADAR?

Cumhuriyet altını bugün 44.736,00 TL alış ve 45.106,00 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. Cumhuriyet altınındaki yükseliş yüzde 0,69 seviyesinde gerçekleşti.

YARIM ALTIN KAÇ TL OLDU?

Yarım altın 9 Mayıs 2026 Cuma günü 22.433,00 TL alış, 22.639,00 TL satış fiyatıyla listelendi. Güncel verilere göre yarım altında da yüzde 0,69 oranında artış yaşandı.

REŞAT, ATA, TAM VE GREMSE ALTIN FİYATLARI

Reşat altını 44.768,47 TL alış ve 45.138,95 TL satış fiyatıyla işlem görürken, Ata altın 45.582,82 TL alış ve 46.728,93 TL satış seviyesine ulaştı. Tam altın ise 44.201,52 TL alış ve 45.069,91 TL satış fiyatıyla dikkat çekti.

Gremse Altın Ne Kadar Oldu?

Gremse altın bugün 110.503,81 TL alış ve 113.020,41 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. Kapalıçarşı altın fiyatları içinde gremse altındaki yükseliş oranı yüzde 1,13 olarak kaydedildi.

HAS ALTIN VE KÜLÇE ALTIN FİYATI

Has altın fiyatı 6.863,17 TL alış ve 6.863,98 TL satış olarak açıklandı. Külçe altın dolar fiyatı ise 151.900,00 dolar alış ve 152.000,00 dolar satış seviyesinde bulunuyor.

PİYASALARDA BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER

Altın fiyatları üzerinde etkili olabilecek ekonomik veri gündemi de yatırımcılar tarafından izleniyor. 9 Mayıs 2026 Cuma günü takip edilecek veriler şöyle:

09.00 Almanya, mart ayı ticaret dengesi

09.00 Almanya, mart ayı sanayi üretimi

10.00 Türkiye, mart ayı sanayi üretimi

15.30 ABD, nisan ayı tarım dışı istihdam

15.30 ABD, nisan ayı ortalama saatlik kazançlar

15.30 ABD, nisan ayı işsizlik oranı

17.00 ABD, mayıs ayı Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi

17.00 ABD, mart ayı toptan eşya stokları

17.30 Türkiye, nisan ayı Hazine Nakit Dengesi

KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EDİLİYOR

Kapalıçarşı altın fiyatları canlı olarak takip edilirken, özellikle çeyrek altın, yarım altın, Cumhuriyet altını, Reşat altını, Ata altın, tam altın ve gremse altın fiyatları yatırımcıların en çok araştırdığı başlıklar arasında yer alıyor.

ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELİYOR?

Altın fiyatlarındaki hareketlilikte İran-ABD arasındaki gerginliğin anlaşmayla sona ereceğine ilişkin umutlar ve gün içinde açıklanacak ekonomik veriler öne çıkıyor. Piyasalar, özellikle ABD tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve tüketici güven endeksi verilerini yakından izliyor.

