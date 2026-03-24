ÇEYREK ALTINDA KORKULU BEKLEYİŞ! 24 Mart 2026 Salı altın fiyatları (GÜNCEL)

Altın piyasasında sert düşüş sürerken yatırımcıların gözü yeniden “çeyrek altın ne kadar”, “Cumhuriyet altını kaç TL” ve “altın fiyatları neden düşüyor” sorularına çevrildi. 24 Mart 2026 Salı günü itibarıyla açıklanan güncel veriler, piyasada tedirginliği artırdı.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI (24 MART 2026)

Altın Türü Fiyat (TL) Değişim Çeyrek Altın 11.263,00 -%0,94 Yarım Altın 22.324,00 -%0,95 Cumhuriyet Altını 44.513,00 -%0,94 Reşat Altını 44.545,95 -%0,87 Kulplu Reşat Altını 44.548,20 -%0,87 Ata Altın 45.655,65 -%3,57 Tam Altın 44.034,74 -%3,57 Gremse Altın 110.424,53 -%5,91 Kapalı Çarşı Beşli Altın 222.875,20 -%3,57 Kapalı Çarşı Ziynet 2.5 109.681,61 -%3,57 Has Altın 6.184,53 -%0,99 Külçe Altın ($) 149.500,00 -%4,04

ALTIN FİYATLARI NEDEN DÜŞÜYOR?

Altın fiyatları, yükselen enerji maliyetleri ve güçlenen doların etkisiyle düşüş trendini sürdürüyor. İran savaşının başladığı 28 Şubat’tan bu yana altındaki değer kaybı yüzde 18’i aşarak yatırımcıları temkinli olmaya itti.

Enerji fiyatlarının artması küresel enflasyon baskısını artırırken, ABD Merkez Bankası Fed’in faiz indirimi ihtimalinin giderek azalması altın fiyatlarını aşağı yönlü baskılıyor. Faizlerin yüksek kalma beklentisi ve doların güçlenmesi, savaş ortamına rağmen altının yükselmesini engelliyor.

ÇEYREK ALTINDA KRİTİK SÜREÇ

“Çeyrek altın ne kadar bugün” sorusu yatırımcıların en çok araştırdığı başlıklar arasında yer alırken, fiyatların düşüş eğiliminde olması piyasada “korkulu bekleyiş” havası oluşturuyor. Özellikle küçük yatırımcılar için çeyrek altın fiyatlarındaki hareketlilik büyük önem taşıyor.

Yarım Altın mı Çeyrek Altın mı Daha Karlı?

Mevcut fiyatlara bakıldığında yarım altın daha yüksek tutarlı bir yatırım aracı olsa da, çeyrek altın likidite açısından daha avantajlı görülüyor. Ancak her iki yatırım aracının da fiyatı küresel gelişmelere bağlı olarak değişiyor.

Çeyrek altın ne kadar bugün?

Çeyrek altın 11.263,00 TL seviyesinde işlem görüyor.

Çeyrek altın kaç TL?

Güncel verilere göre çeyrek altın fiyatı 11.263,00 TL’dir.

Cumhuriyet altını ne kadar bugün?

Cumhuriyet altını 44.513,00 TL seviyesindedir.

Cumhuriyet altını kaç TL?

Bugün Cumhuriyet altını 44.513,00 TL’den işlem görmektedir.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın fiyatı 22.324,00 TL olarak güncellenmiştir.

Yarım altın bugün kaç para?

Yarım altın bugün 22.324,00 TL seviyesinde bulunuyor.

Cumhuriyet altını alış satış fiyatı nedir?

Cumhuriyet altını alış fiyatı 42.717,00 TL, satış fiyatı ise 44.513,00 TL’dir.

Yarım altın mı çeyrek altın mı daha kârlı?

Yatırım miktarına göre değişmekle birlikte, çeyrek altın daha kolay alınıp satılabilir olmasıyla öne çıkmaktadır.

24 Mart 2026 itibarıyla altın piyasasında düşüş eğilimi devam ederken, yatırımcılar temkinli hareket etmeye devam ediyor. Küresel gelişmeler, enerji fiyatları ve Fed politikaları altın fiyatlarının yönünü belirlemeye devam ederken, “çeyrek altın ne kadar” sorusu gündemdeki yerini koruyor.