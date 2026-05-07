ÇEYREK ALTINDA KRİTİK SAATLER! 7 Mayıs 2026 Perşembe Altın Fiyatları (GÜNCEL)

Çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar oldu? Cumhuriyet altını, yarım altın, Reşat altını, Ata altın ve tam altın fiyatlarında son durum yatırımcıların gündeminde. 7 Mayıs 2026 Perşembe günü altın piyasasında gözler hem güncel fiyatlarda hem de İran’ın barış teklifine vereceği yanıtta.

İran-ABD arasındaki çatışmaların başlamasından bu yana yüzde 10 değer kaybeden altın fiyatları, savaşın sona ereceği umudu ile haftanın dördüncü gününde de yükselişini sürdürdü. Trump, İran ile anlaşmanın sağlanabileceğini açıklamış; İran ise ABD tarafından yollanan barış teklifinin incelendiğini belirtmişti.

Trump’ın Hürmüz Boğazı’nı açmaya yönelik başlattığı Özgürlük Operasyonu’nu durdurması sonrası piyasalarda diplomasi trafiği daha yakından izlenmeye başladı. İran’ın barış teklifine bugün yanıt vermesi beklenirken, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, yarım altın ve Kapalıçarşı altın fiyatları da yatırımcıların en çok merak ettiği başlıklar arasında yer aldı.

7 MAYIS 2026 PERŞEMBE GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatları 7 Mayıs 2026 Perşembe günü itibarıyla yukarı yönlü hareketini koruyor. Çeyrek altın, yarım altın, Cumhuriyet altını, Reşat altını, Ata altın, tam altın, has altın ve külçe altın fiyatları gün içinde yakından takip ediliyor.

Altın Türü Alış Fiyatı Satış Fiyatı Değişim Saat Cumhuriyet Altını 44.368,00 TL 44.726,00 TL %0,33 08:56 Yarım Altın 22.255,00 TL 22.448,00 TL %0,33 08:56 Çeyrek Altın 11.131,00 TL 11.241,00 TL %0,33 08:56 Reşat Altını 44.400,47 TL 44.758,95 TL %0,41 08:56 Kulplu Reşat Altını 44.402,69 TL 44.761,20 TL %0,41 08:56 Kapalıçarşı Ziynet 2.5 109.267,34 TL 111.004,69 TL %2,60 17:02 Kapalı Çarşı Beşli Altın 221.266,37 TL 225.563,71 TL %2,60 17:02 Gremse Altın 109.267,34 TL 111.756,57 TL %2,60 17:02 Ata Altın 45.072,78 TL 46.206,38 TL %2,60 17:02 Tam Altın 43.706,94 TL 44.565,92 TL %2,60 17:02 Külçe Altın ($) 150.300,00 150.400,00 %2,63 17:04 Has Altın 6.805,45 TL 6.806,35 TL %0,30 08:58 Hamit Altın 44.386,47 TL 44.744,95 TL %0,37 08:58

ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR?

7 Mayıs 2026 Perşembe günü çeyrek altın alış fiyatı 11.131,00 TL, satış fiyatı ise 11.241,00 TL oldu. Çeyrek altın fiyatı, özellikle küçük yatırımcılar ve düğün sezonu için altın almayı planlayanlar tarafından yakından takip ediliyor.

Çeyrek altında günün ana gündemi, İran-ABD hattındaki gelişmelerin piyasada oluşturduğu beklenti oldu. Savaşın sona ereceğine yönelik umut, altın fiyatlarındaki hareketliliği artırırken çeyrek altın da bu dalgalanmadan etkilenen başlıca ürünlerden biri olarak öne çıktı.

CUMHURİYET ALTINI BUGÜN NE KADAR?

Cumhuriyet altını 7 Mayıs 2026 Perşembe günü alışta 44.368,00 TL, satışta 44.726,00 TL seviyesinde işlem görüyor. Cumhuriyet altını fiyatı, hem yatırım hem de uzun vadeli birikim amacıyla altın piyasasında en çok araştırılan kalemlerden biri olmayı sürdürüyor.

YARIM ALTIN KAÇ TL OLDU?

Yarım altın alış fiyatı 22.255,00 TL, satış fiyatı ise 22.448,00 TL olarak kaydedildi. Yarım altın kaç TL oldu sorusu, güncel altın fiyatları içinde en sık aranan başlıklardan biri olarak dikkat çekiyor.

REŞAT ALTINI VE KULPLU REŞAT ALTINI FİYATI

Reşat altını alış fiyatı 44.400,47 TL, satış fiyatı 44.758,95 TL oldu. Kulplu Reşat altını ise alışta 44.402,69 TL, satışta 44.761,20 TL seviyesinde bulunuyor.

Reşat altını fiyatı bugün özellikle klasik altın türlerini takip eden yatırımcıların gündeminde. Kulplu Reşat altını da aynı şekilde güncel fiyat listesinde dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor.

ATA ALTIN, TAM ALTIN VE HAMİT ALTIN FİYATLARI

Ata altın bugün alışta 45.072,78 TL, satışta 46.206,38 TL olarak listeleniyor. Tam altın alış fiyatı 43.706,94 TL, satış fiyatı ise 44.565,92 TL oldu. Hamit altın ise alışta 44.386,47 TL, satışta 44.744,95 TL seviyesinde takip ediliyor.

Ata altın ne kadar bugün, tam altın kaç para ve Hamit altın fiyatı ne kadar soruları, altın piyasasında farklı yatırım araçlarını karşılaştırmak isteyenlerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor.

KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI: ZİYNET 2.5, BEŞLİ ALTIN VE GREMSE ALTIN

Kapalıçarşı altın fiyatları canlı olarak takip edilirken, Kapalıçarşı Ziynet 2.5 alış fiyatı 109.267,34 TL, satış fiyatı ise 111.004,69 TL oldu. Kapalı Çarşı Beşli Altın alışta 221.266,37 TL, satışta 225.563,71 TL seviyesinde yer aldı.

Gremse altın alış fiyatı 109.267,34 TL, satış fiyatı ise 111.756,57 TL olarak kaydedildi. Gremse altın ne kadar oldu sorusu, yüksek tutarlı altın ürünlerini takip eden yatırımcıların gündeminde yer alıyor.

HAS ALTIN VE KÜLÇE ALTIN FİYATI

Has altın fiyatı alışta 6.805,45 TL, satışta 6.806,35 TL olarak açıklandı. Külçe altın dolar fiyatı ise alışta 150.300,00, satışta 150.400,00 seviyesinde bulunuyor.

Has altın fiyatı ne kadar ve külçe altın dolar fiyatı kaç oldu soruları, altın piyasasını daha geniş ölçekte takip eden yatırımcılar tarafından sıkça araştırılıyor.

ALTIN FİYATLARINDA İRAN-ABD ETKİSİ

Altın fiyatları, İran-ABD arasındaki çatışmaların başlamasından bu yana yüzde 10 değer kaybetti. Ancak savaşın sona ereceği umudu, haftanın dördüncü gününde altın piyasasında yükseliş beklentisini canlı tuttu.

Trump’ın İran ile anlaşmanın sağlanabileceğini açıklaması, piyasalarda diplomatik çözüm ihtimalini güçlendirdi. İran’ın ABD tarafından yollanan barış teklifini incelediğini belirtmesi de altın fiyatları üzerinde etkili olan başlıklar arasında yer aldı.

Bunun yanında Trump’ın Hürmüz Boğazı’nı açmaya yönelik başlattığı Özgürlük Operasyonu’nu durdurması, altın piyasasında dikkatle izlenen gelişmelerden biri oldu. Bugün İran’ın barış teklifine yanıt vermesi beklenirken, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatlarında hareketlilik sürebilir.

ALTIN YATIRIMCILARI BUGÜN NEYE BAKIYOR?

Altın yatırımcıları bugün özellikle İran’ın barış teklifine vereceği yanıta odaklanmış durumda. Çünkü bu yanıt, çeyrek altın fiyatı, Cumhuriyet altını, yarım altın, Reşat altını, Ata altın, tam altın ve Kapalıçarşı altın fiyatları üzerinde yeni bir yön arayışını beraberinde getirebilir.

Güncel altın fiyatları, yalnızca alış ve satış rakamlarıyla değil, aynı zamanda jeopolitik gelişmelerle de yakından takip ediliyor. Bu nedenle 7 Mayıs 2026 Perşembe altın piyasasında kritik saatler yaşanıyor.

7 Mayıs 2026 Perşembe günü çeyrek altın, Cumhuriyet altını, yarım altın, Reşat altını, Ata altın ve tam altın fiyatları piyasaların en yakından takip ettiği başlıklar arasında yer aldı. İran-ABD hattında barış beklentisinin güçlenmesi ve İran’ın bugün vereceği yanıtın beklenmesi, altın piyasasında kritik saatlerin yaşanmasına neden oldu.

Altın fiyatları savaşın sona ereceği umudu ile haftanın dördüncü gününde yükselişini sürdürürken, yatırımcıların gözü hem güncel fiyatlarda hem de diplomatik açıklamalarda olacak.