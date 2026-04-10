ÇEYREK ALTINDA POZİTİF GÖRÜNÜM! 10 Nisan 2026 Cuma Altın Fiyatları (GÜNCEL)

Altın piyasasında haftanın son işlem gününde dikkat çeken tablo netleşmeye başladı. Ortadoğu’daki gerginliğin çözüm yoluna girmesine yönelik adımlar, altındaki satış baskısının durulmasını sağlarken; özellikle çeyrek altın, yarım altın, Cumhuriyet altını ve Kapalıçarşı fiyatları yatırımcıların odağında yer aldı. Haftalık kazançların yüzde 2 civarında seyrettiği piyasada, 10 Nisan 2026 Cuma günü altın fiyatları sakin ama dikkat çekici bir başlangıç yaptı.

Özellikle “Çeyrek altın ne kadar bugün”, “Cumhuriyet altını bugün ne kadar”, “Yarım altın kaç TL oldu”, “Reşat altını fiyatı bugün” ve “Kapalıçarşı altın fiyatları canlı” aramaları gün içinde hız kazandı. Çünkü hem yatırım amaçlı alımlar hem de düğün, takı ve birikim planlaması yapanlar için güncel altın fiyatları büyük önem taşıyor. İşte sadece paylaşılan verilere göre hazırlanan 10 Nisan 2026 Cuma güncel altın fiyatları tablosu ve piyasanın öne çıkan görünümü.

10 NİSAN 2026 CUMA GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altın Türü Alış Satış Değişim Saat Cumhuriyet Altını 45.127,00 TL 45.919,00 TL -%0,08 08:46 Yarım Altın 22.564,00 TL 23.097,00 TL -%0,08 08:46 Çeyrek Altın 11.282,00 TL 11.548,00 TL -%0,09 08:46 Reşat Altını 45.159,47 TL 45.951,95 TL -%0,01 08:46 Kulplu Reşat Altını 45.161,69 TL 45.954,20 TL -%0,01 08:46 Kapalicarsi Ziynet 2.5 109.606,43 TL 111.445,96 TL -%0,49 17:03 Kapalı Çarşı Beşli Altın 221.953,02 TL 226.460,39 TL -%0,49 17:03 Gremse Altın 109.606,43 TL 112.200,83 TL -%0,49 17:03 Ata Altın 45.212,65 TL 46.390,07 TL -%0,49 17:03 Tam Altın 43.842,57 TL 44.743,08 TL -%0,49 17:03 Külçe Altın ($) 153.000,00 $ 153.200,00 $ -%0,58 17:07 Has Altın 6.811,57 TL 6.812,47 TL %0,24 08:46 Hamit Altın 45.159,47 TL 45.951,95 TL -%0,01 08:46

ÇEYREK ALTINDA POZİTİF GÖRÜNÜM NEDEN ÖNE ÇIKIYOR?

10 Nisan 2026 Cuma gününde altın piyasasında temel görünüm, satış baskısının zayıfladığı bir denge arayışına işaret ediyor. Ortadoğu’daki gerginliğin çözüm yoluna girmesine yönelik adımlar, altındaki satışların durmasını beraberinde getirdi. Bu atmosfer, haftalık kazançların yaklaşık yüzde 2 civarında korunmasına katkı sağladı.

Bu tablo içinde özellikle çeyrek altın fiyatı, yatırımcıların ve küçük ölçekli birikim yapmak isteyenlerin en çok takip ettiği başlıklardan biri oldu. Güncel verilerde çeyrek altın 11.282,00 lira alış ve 11.548,00 lira satış fiyatıyla listeleniyor. Günlük değişim eksi bölgede görünse de genel piyasada satışların durulması, çeyrek altın tarafında pozitif görünüm algısını güçlendiriyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR BUGÜN?

“Çeyrek altın ne kadar bugün” sorusu, günün en yoğun aramalarından biri olmayı sürdürüyor. 10 Nisan 2026 Cuma günü çeyrek altın fiyatı 11.282,00 TL alış, 11.548,00 TL satış seviyesindedir. Özellikle düğün sezonu yaklaşırken ve takı alışverişleri hız kazanırken, çeyrek altın fiyatı gün içi en çok izlenen başlıklardan biri olmayı sürdürüyor.

CUMHURİYET ALTINI BUGÜN NE KADAR?

Büyük ölçekli yatırım ve geleneksel birikim araçları arasında yer alan Cumhuriyet altını da gün içinde yoğun ilgi görüyor. “Cumhuriyet altını bugün ne kadar” sorusunun yanıtı, paylaşılan verilere göre 45.127,00 TL alış ve 45.919,00 TL satış seviyesinde şekilleniyor.

Cumhuriyet altını fiyatındaki sınırlı geri çekilmeye rağmen, haftalık pozitif görünümün korunması piyasadaki genel seyrin tamamen bozulmadığını gösteriyor. Bu nedenle uzun vadeli altın takibi yapan yatırımcılar Cumhuriyet altını fiyatlarını yakından izlemeyi sürdürüyor.

YARIM ALTIN KAÇ TL OLDU?

“Yarım altın kaç TL oldu” sorusu da bugünün en sık aranan konuları arasında yer alıyor. Güncel verilere göre yarım altın 22.564,00 TL alış ve 23.097,00 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.

Yarım altın, hem çeyrek altına göre daha yüksek tutarlı birikim yapmak isteyenler hem de özel günlerde takı amaçlı alışveriş planlayanlar tarafından tercih ediliyor. Bu nedenle yarım altın fiyatındaki hareketler, piyasanın genel nabzını anlamak açısından önemli bir gösterge olmayı sürdürüyor.

REŞAT ALTINI FİYATI BUGÜN VE HAMİT ALTIN SON DURUMU

Osmanlı altınları ve geleneksel yatırım araçları arasında yer alan Reşat altını da bugün dikkat çeken başlıklardan biri oldu. “Reşat altını fiyatı bugün” aramasına yanıt olarak paylaşılan verilere göre Reşat Altını 45.159,47 TL alış ve 45.951,95 TL satış seviyesinde bulunuyor.

Kulplu Reşat Altını ise 45.161,69 TL alış ve 45.954,20 TL satış fiyatıyla listeleniyor. Hamit Altın tarafında da fiyatın 45.159,47 TL alış ve 45.951,95 TL satış seviyesinde olduğu görülüyor. Böylece Reşat ve Hamit altın fiyatları birbirine oldukça yakın seyrediyor.

ATA ALTIN NE KADAR BUGÜN? TAM ALTIN KAÇ PARA?

Yatırımcıların en çok sorduğu sorular arasında “Ata altın ne kadar bugün” ve “Tam altın kaç para” başlıkları da öne çıkıyor. Güncel verilerde Ata Altın 45.212,65 TL alış ve 46.390,07 TL satış seviyesinde yer alıyor.

Tam Altın ise 43.842,57 TL alış ve 44.743,08 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. Her iki üründe de değişim oranının eksi yüzde 0,49 seviyesinde olması dikkat çekiyor. Buna rağmen altın piyasasında haftalık görünümün pozitif kalması, yatırımcıların bu ürünlere olan ilgisini canlı tutuyor.

HAS ALTIN FİYATI NE KADAR?

“Has altın fiyatı ne kadar” sorusu, gram bazlı altın takibi yapanlar için kritik önem taşıyor. 10 Nisan 2026 Cuma günü Has Altın fiyatı 6.811,57 TL alış ve 6.812,47 TL satış seviyesinde bulunuyor.

Üstelik Has Altın, paylaşılan veriler içinde pozitif bölgede görünen kalemlerden biri olarak öne çıkıyor. Yüzde 0,24’lük artış, günün sakin görünümünde dikkat çeken bir ayrıntı oluşturuyor.

KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI CANLI: ZİYNET 2.5, BEŞLİ ALTIN VE GREMSE

Kapalıçarşı altın fiyatları canlı verileri, özellikle yüksek montanlı işlemler yapan yatırımcılar açısından ayrı bir önem taşıyor. Kapalıçarşı Ziynet 2.5 fiyatı 109.606,43 TL alış ve 111.445,96 TL satış seviyesinde yer alırken, Kapalı Çarşı Beşli Altın 221.953,02 TL alış ve 226.460,39 TL satış fiyatıyla dikkat çekiyor.

“Gremse altın ne kadar oldu” sorusuna yanıt olarak ise Gremse Altın fiyatı 109.606,43 TL alış ve 112.200,83 TL satış seviyesinde bulunuyor. Bu kalemlerde değişim oranının eksi yüzde 0,49 seviyesinde olması, gün içi durgunluğun Kapalıçarşı fiyatlarına da yansıdığını gösteriyor.

KÜLÇE ALTIN DOLAR FİYATI NE KADAR?

Uluslararası fiyatlamaları takip eden yatırımcıların merak ettiği bir diğer başlık ise “Külçe altın dolar fiyatı” oluyor. Paylaşılan verilere göre Külçe Altın ($) 153.000,00 dolar alış ve 153.200,00 dolar satış seviyesinde bulunuyor.

Külçe altındaki değişimin eksi yüzde 0,58 seviyesinde olması, dolar bazlı altın fiyatlamasında sınırlı bir geri çekilmeye işaret ediyor. Ancak buna rağmen haftalık genel eğilimde kazançların korunması piyasadaki olumlu havanın tamamen dağılmadığını gösteriyor.

Çeyrek altın ne kadar bugün?

10 Nisan 2026 Cuma günü çeyrek altın 11.282,00 TL alış ve 11.548,00 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.

Cumhuriyet altını bugün ne kadar?

Cumhuriyet altını bugün 45.127,00 TL alış, 45.919,00 TL satış seviyesindedir.

Yarım altın kaç TL oldu?

Yarım altın güncel olarak 22.564,00 TL alış ve 23.097,00 TL satış fiyatına sahiptir.

Reşat altını fiyatı bugün ne kadar?

Reşat altını bugün 45.159,47 TL alış ve 45.951,95 TL satış seviyesinde bulunuyor.

Ata altın ne kadar bugün?

Ata altın fiyatı 45.212,65 TL alış ve 46.390,07 TL satış seviyesindedir.

Tam altın kaç para?

Tam altın bugün 43.842,57 TL alış ve 44.743,08 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.

Has altın fiyatı ne kadar?

Has altın fiyatı 6.811,57 TL alış ve 6.812,47 TL satış seviyesinde yer alıyor.

Kapalıçarşı altın fiyatları canlı verilerinde Gremse altın ne kadar oldu?

Gremse altın 109.606,43 TL alış ve 112.200,83 TL satış fiyatıyla listeleniyor.

Külçe altın dolar fiyatı ne kadar?

Külçe altın dolar fiyatı 153.000,00 dolar alış ve 153.200,00 dolar satış seviyesindedir.

Altında haftalık görünüm nasıl?

Paylaşılan bilgilere göre altındaki haftalık kazançlar yüzde 2 civarında seyrediyor ve cuma günü fiyatlar sakin bir başlangıç yapıyor.