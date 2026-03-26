ÇEYREK ALTINDA SERT DÜŞÜŞ! 26 Mart 2026 Perşembe altın fiyatları (GÜNCEL)

Altın piyasasında 26 Mart 2026 Perşembe sabahı dikkat çeken sert hareketler yaşanıyor. Özellikle çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve Reşat altını tarafında görülen aşağı yönlü tablo, yatırımcıların ve altın alım satımı yapanların gözünü yeniden güncel fiyatlara çevirdi. Bugün en çok merak edilen başlıkların başında ise Çeyrek altın ne kadar bugün, Cumhuriyet altını bugün ne kadar ve Yarım altın kaç TL oldu soruları geliyor.

Piyasalardaki oynaklığın arka planında ise Orta Doğu’ya ilişkin haber akışı yer alıyor. Orta Doğu'ya ilişkin olumlu ve olumsuz gelişmeler küresel pay piyasalarında dalgalanmalara yol açıyor. ABD kanadından bölgedeki gerilimlerin azalabileceğine yönelik iyimserlik içeren mesajlara karşın İran tarafının aksi yönde beyanatlar vermesi, varlık fiyatlarındaki oynaklığı artırıyor. Bu görünüm altın fiyatlarında da sert hareketlerin öne çıkmasına neden oluyor.

26 MART 2026 PERŞEMBE GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

26 Mart 2026 altın fiyatları listesinde çeyrek altın, yarım altın, Cumhuriyet altını, Reşat altını, Ata altın ve Kapalıçarşı kalemleri öne çıkıyor. Aşağıdaki tabloda paylaşılan güncel veriler yer alıyor.

Altın Türü Alış Satış Değişim Saat Cumhuriyet Altını 43.255,00 45.734,00 -%4,42 09:33 Yarım Altın 21.709,00 23.979,00 -%1,18 09:33 Çeyrek Altın 10.859,00 12.294,00 -%2,78 09:33 Reşat Altını 43.287,47 45.766,95 -%4,35 09:33 Kulplu Reşat Altını 43.289,69 45.769,20 -%4,35 09:33 Kapalıçarşı Ziynet 2.5 109.453,49 111.364,39 %1,69 17:15 Kapalı Çarşı Beşli Altın 221.643,31 226.294,63 %1,69 17:15 Gremse Altın 109.453,49 112.118,70 %1,69 17:15 Ata Altın 45.149,56 46.356,11 %1,69 17:15 Tam Altın 43.781,40 44.710,33 %1,69 17:15 Külçe Altın ($) 151.900,00 152.200,00 %2,15 17:15 Has Altın 6.298,35 6.299,67 -%1,45 09:35 Hamit Altın 43.301,47 45.780,95 -%4,32 09:35

ÇEYREK ALTINDA SERT DÜŞÜŞ NEDEN DİKKAT ÇEKİYOR?

Çeyrek altında sert düşüş başlığı, bugünkü altın görünümünü en iyi özetleyen ifadelerden biri olarak öne çıkıyor. Çeyrek altın satış fiyatı 12.294,00 TL seviyesinde bulunurken, değişim oranının -%2,78 olması düşüşün dikkat çekici boyutunu ortaya koyuyor.

Bu geri çekilme, yalnızca çeyrek altınla sınırlı kalmıyor. Cumhuriyet altını, Reşat altını ve Hamit altını tarafında da daha sert negatif oranlar görülüyor. Bu nedenle yatırımcılar, gün içinde özellikle Çeyrek altın ne kadar bugün ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar konularına yoğunlaşıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR BUGÜN?

Çeyrek altın ne kadar bugün sorusu, günün en çok aranan başlıkları arasında ilk sıralarda yer alıyor. 26 Mart 2026 Perşembe verilerine göre çeyrek altın alış fiyatı 10.859,00 TL, satış fiyatı ise 12.294,00 TL seviyesinde bulunuyor.

Değişim oranının -%2,78 olması, çeyrek altındaki aşağı yönlü baskının günün ana gündemlerinden biri haline geldiğini gösteriyor. Bu tablo, özellikle kısa vadeli fiyat hareketlerini takip edenler için önemli bir referans oluşturuyor.

CUMHURİYET ALTINI BUGÜN NE KADAR?

Cumhuriyet altını bugün ne kadar sorusunun yanıtı da altın piyasasını yakından izleyenlerin gündeminde. Verilere göre Cumhuriyet altını alışta 43.255,00 TL, satışta ise 45.734,00 TL seviyesinde yer alıyor.

Buradaki en dikkat çekici unsur ise değişim oranının -%4,42 olması. Bu değer, sabah saatlerinde Cumhuriyet altını tarafında oldukça sert bir geri çekilmeye işaret ediyor.

YARIM ALTIN KAÇ TL OLDU?

Yarım altın kaç TL oldu sorusuna yanıt arayanlar için 26 Mart 2026 verileri şöyle şekilleniyor: Yarım altın alış fiyatı 21.709,00 TL, satış fiyatı ise 23.979,00 TL seviyesinde bulunuyor.

Yarım altındaki değişim oranı -%1,18 olarak öne çıkıyor. Bu tablo, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını kadar sert olmasa da yarım altın tarafında da aşağı yönlü hareketin etkili olduğunu gösteriyor.

REŞAT ALTINI FİYATI BUGÜN NE KADAR?

Reşat altını fiyatı bugün başlığı da gün içinde yoğun şekilde araştırılıyor. Verilere göre Reşat altını alış fiyatı 43.287,47 TL, satış fiyatı ise 45.766,95 TL seviyesinde bulunuyor.

Değişim oranının -%4,35 olması, bu kalemde de sert düşüşün etkili olduğunu ortaya koyuyor. Kulplu Reşat altını da benzer bir görünüm sergiliyor ve satışta 45.769,20 TL seviyesinde yer alıyor.

ATA ALTIN, TAM ALTIN VE KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Ata altın ne kadar bugün sorusuna verilen güncel yanıt, bu kalemde farklı bir yönün öne çıktığını gösteriyor. Ata altın alışta 45.149,56 TL, satışta ise 46.356,11 TL seviyesinde bulunuyor. Değişim oranı %1,69 olarak görülüyor.

Tam altın kaç para diye bakanlar için tam altın alış fiyatı 43.781,40 TL, satış fiyatı ise 44.710,33 TL seviyesinde yer alıyor. Bu kalemde de değişim oranı %1,69 olarak dikkat çekiyor.

Kapalıçarşı altın fiyatları canlı başlığı altında yer alan Kapalıçarşı Ziynet 2.5, Kapalı Çarşı Beşli Altın ve Gremse altın tarafında da %1,69 oranı öne çıkıyor. Kapalıçarşı Ziynet 2.5 satışta 111.364,39 TL, Kapalı Çarşı Beşli Altın 226.294,63 TL, Gremse altın ise 112.118,70 TL seviyesinde bulunuyor.

GREMSE ALTIN VE KÜLÇE ALTINDA SON RAKAMLAR

Gremse altın ne kadar oldu sorusunun yanıtı da günün en dikkat çekici başlıklarından biri. Gremse altın alış fiyatı 109.453,49 TL, satış fiyatı ise 112.118,70 TL olarak görülüyor.

Külçe altın dolar fiyatı tarafında ise alış 151.900,00 dolar, satış 152.200,00 dolar seviyesinde bulunuyor. Bu kalemde değişim oranının %2,15 olması, günün dikkat çeken pozitif verilerinden biri olarak öne çıkıyor.

HAS ALTIN VE HAMİT ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Has altın fiyatı ne kadar sorusuna yanıt arayanlar için Has altın alış fiyatı 6.298,35 TL, satış fiyatı ise 6.299,67 TL seviyesinde yer alıyor. Değişim oranı -%1,45 olarak görülüyor.

Hamit altın tarafında ise alış fiyatı 43.301,47 TL, satış fiyatı 45.780,95 TL seviyesinde bulunuyor. Bu kalemde değişim oranı -%4,32 ile dikkat çekiyor.

26 MART 2026 ALTIN FİYATLARINDA ÖNE ÇIKANLAR

Orta Doğu’ya ilişkin olumlu ve olumsuz gelişmelerin birlikte fiyatlanması, ABD ve İran kanadından gelen farklı mesajların varlık fiyatlarındaki oynaklığı artırmasıyla birlikte altın piyasası bugün de yakından izleniyor. Bu nedenle 26 Mart 2026 güncel altın fiyatları, gün boyunca yatırımcıların ve alıcıların en çok takip ettiği başlıklardan biri olmaya devam ediyor.