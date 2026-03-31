ÇEYREK ALTINDA SERT HAREKETLER! 31 Mart 2026 Salı altın fiyatları (GÜNCEL)

Altın piyasasında 31 Mart 2026 Salı günü dikkat çeken dalgalanmalar yaşanıyor. Özellikle yatırımcıların en yakından takip ettiği ürünlerden biri olan çeyrek altın, gün içinde sert hareketleriyle öne çıkıyor. “Çeyrek altın ne kadar bugün”, “Cumhuriyet altını bugün ne kadar”, “Yarım altın kaç TL oldu” ve “Kapalıçarşı altın fiyatları canlı” gibi konular hız kazanırken, piyasadaki güncel veriler altın tarafında hareketliliğin sürdüğünü gösteriyor.

Piyasalarda öne çıkan gelişmeler arasında, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı yeniden açılmadan İran savaşını sona erdirmeye istekli olduğuna dair haberler ile ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın faiz artışı beklentilerini yumuşatan açıklamaları yer alıyor. Bu gelişmeler sonrasında altın fiyatlarında yükselişler öne çıkıyor. Analistler ise bugün yurt içinde işsizlik oranı, dış ticaret dengesi ve Hizmet Üretici Fiyat Endeksi’nin; yurt dışında ise ABD'de JOLTS açık iş sayısı, İngiltere’de büyüme, Almanya’da işsizlik oranı ve Avro Bölgesi’nde enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtiyor.

31 MART 2026 SALI GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Bugünün verilerine göre çeyrek altın, Cumhuriyet altını, yarım altın, Reşat altını, Ata altın, tam altın, has altın ve gremse altın fiyatlarında dikkat çeken değişimler yaşanıyor. Özellikle Kapalıçarşı tarafındaki fiyatlar da yatırımcılar tarafından yakından izleniyor.

Altın Türü Alış Satış Değişim Saat Cumhuriyet Altını 43.052,00 44.625,00 0,68% 10:57 Yarım Altın 21.493,00 22.313,00 0,68% 10:57 Çeyrek Altın 10.846,00 11.323,00 -2,19% 10:57 Reşat Altını 43.084,47 44.657,95 0,76% 10:57 Kulplu Reşat Altını 43.086,69 44.660,20 0,76% 10:57 Kapalıçarşı Ziynet 2.5 105.501,01 107.252,50 -1,12% 17:07 Kapalı Çarşı Beşli Altın 213.639,54 217.939,19 -1,12% 17:07 Gremse Altın 105.501,01 107.978,96 -1,12% 17:07 Ata Altın 43.519,17 44.644,51 -1,12% 17:07 Tam Altın 42.200,40 43.059,50 -1,12% 17:07 Külçe Altın ($) 147.900,00 148.100,00 -0,60% 17:07 Has Altın 6.487,43 6.488,36 1,13% 10:57 Hamit Altın 43.084,47 44.657,95 0,76% 10:57

ÇEYREK ALTIN NE KADAR BUGÜN?

Çeyrek altın bugün 10.846,00 alış ve 11.323,00 satış fiyatıyla işlem görüyor. Gün içindeki veriler incelendiğinde çeyrek altında dikkat çeken sert hareketler yaşandığı görülüyor. Bu nedenle “Çeyrek altın ne kadar bugün” sorusu, günün en çok araştırılan başlıkları arasında yer alıyor.

Çeyrek altın fiyatındaki hareketlilik, küçük ve orta ölçekli yatırımcıların piyasayı daha yakından takip etmesine neden oluyor. Güncel tablo, piyasadaki değişimin özellikle kısa vadeli alım satım kararlarında önemli bir gösterge haline geldiğini ortaya koyuyor.

CUMHURİYET ALTINI BUGÜN NE KADAR?

Cumhuriyet altını bugün 43.052,00 alış ve 44.625,00 satış seviyesinde bulunuyor. “Cumhuriyet altını bugün ne kadar” sorusu, yüksek tutarlı fiziki altın yatırımı yapmak isteyenlerin en çok yöneldiği aramalardan biri olmayı sürdürüyor.

Cumhuriyet altınındaki bu seviyeler, piyasanın güçlü ürünlerinde de hareketliliğin devam ettiğini gösteriyor. Yatırımcılar Cumhuriyet altını ile birlikte Reşat altını fiyatı bugün ve Ata altın ne kadar bugün sorularına da yanıt arıyor.

YARIM ALTIN KAÇ TL OLDU?

Yarım altın bugün 21.493,00 alış ve 22.313,00 satış fiyatıyla listeleniyor. “Yarım altın kaç TL oldu” sorusu, özellikle çeyrek ile tam altın arasında tercih yapmak isteyenler tarafından sıkça araştırılıyor.

Yarım altın fiyatlarındaki güncel görünüm, orta ölçekli yatırımcıların kararlarını doğrudan etkileyen unsurlar arasında yer alıyor. Bu nedenle yarım altın ile birlikte tam altın kaç para ve çeyrek altın ne kadar bugün aramaları da yoğunlaşıyor.

REŞAT ALTINI, ATA ALTIN VE TAM ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Reşat altını fiyatı bugün

Reşat altını bugün 43.084,47 alış ve 44.657,95 satış fiyatıyla işlem görüyor. Kulplu Reşat Altını ise 43.086,69 alış ve 44.660,20 satış seviyesinde bulunuyor. Reşat altını fiyatı bugün özellikle geleneksel altın yatırımı yapmak isteyenlerin gündeminde yer alıyor.

Ata altın ne kadar bugün?

Ata altın bugün 43.519,17 alış ve 44.644,51 satış fiyatına sahip. “Ata altın ne kadar bugün” sorusu, yüksek gramajlı ve uzun vadeli yatırım düşünenlerin ilk baktığı başlıklardan biri olmaya devam ediyor.

Tam altın kaç para?

Tam altın bugün 42.200,40 alış ve 43.059,50 satış seviyesinde yer alıyor. Tam altın kaç para sorusu da gün içinde en çok aranan altın fiyatları başlıklarından biri olarak öne çıkıyor.

HAS ALTIN FİYATI NE KADAR? KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EDİLİYOR

Has altın bugün 6.487,43 alış ve 6.488,36 satış fiyatıyla işlem görüyor. “Has altın fiyatı ne kadar” sorusu, gram bazlı işlemleri takip eden yatırımcıların sıkça yöneldiği aramalardan biri olarak dikkat çekiyor.

Bunun yanında Kapalıçarşı tarafında da hareketli bir tablo bulunuyor. Kapalıçarşı Ziynet 2.5 altın 105.501,01 alış ve 107.252,50 satış seviyesinde yer alırken, Kapalı Çarşı Beşli Altın 213.639,54 alış ve 217.939,19 satış fiyatıyla işlem görüyor. “Kapalıçarşı altın fiyatları canlı” aramasının yoğun ilgi görmesinin temel nedeni de bu anlık değişimlerin yatırımcı kararları üzerindeki etkisi oluyor.

GREMSE ALTIN NE KADAR OLDU? KÜLÇE ALTIN DOLAR FİYATI KAÇ?

Gremse altın bugün 105.501,01 alış ve 107.978,96 satış seviyesinde bulunuyor. “Gremse altın ne kadar oldu” sorusu, daha yüksek tutarlı altın yatırımı planlayan kullanıcıların gündeminde yer alıyor.

Külçe altın dolar fiyatı ise 147.900,00 alış ve 148.100,00 satış seviyesinde bulunuyor. “Külçe altın dolar fiyatı” araması, uluslararası fiyatlamayı izlemek isteyen yatırımcılar için dikkat çeken başlıklardan biri olmayı sürdürüyor.

ALTIN FİYATLARINDA YÜKSELİŞİ DESTEKLEYEN GELİŞMELER

Altın fiyatlarındaki yükselişte, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı yeniden açılmadan İran savaşını sona erdirmeye istekli olduğuna dair haberler ile Fed Başkanı Jerome Powell’ın faiz artışı beklentilerini yumuşatan açıklamaları öne çıkıyor. Bu gelişmeler, piyasalarda güvenli liman algısını destekleyen ana başlıklar arasında gösteriliyor.

Analistler ayrıca bugün yurt içinde işsizlik oranı, dış ticaret dengesi ve Hizmet Üretici Fiyat Endeksi’nin; yurt dışında ise ABD'de JOLTS açık iş sayısı, İngiltere’de büyüme, Almanya’da işsizlik oranı ve Avro Bölgesi’nde enflasyon verilerinin takip edileceğini belirtiyor. Yoğun veri gündemi, altın fiyatlarının yönü açısından yatırımcılar tarafından dikkatle izleniyor.