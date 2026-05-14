ÇEYREK ALTINDA SON DURUM! | 14 Mayıs 2026 Perşembe Altın Fiyatları (GÜNCEL)

14 Mayıs 2026 Perşembe günü altın fiyatları yatırımcıların yakın takibinde. ABD’de TÜFE’nin ardından ÜFE’nin de beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi, faiz oranlarının uzun süre yüksek kalabileceği beklentisini güçlendirirken, bu tablo altın fiyatlarındaki yükseliş eğilimini sınırlıyor. Piyasalarda gözler ayrıca ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında gerçekleşecek görüşmeye çevrildi.

14 MAYIS 2026 PERŞEMBE GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Çeyrek altın, cumhuriyet altını, yarım altın, reşat altını, ata altın, tam altın, has altın ve Kapalıçarşı altın fiyatları bugün sınırlı değişimlerle takip ediliyor. İşte 14 Mayıs 2026 Perşembe güncel altın fiyatları:

Altın Türü Alış Satış Değişim Cumhuriyet Altını 44.340,00 TL 44.688,00 TL %0,20 Yarım Altın 22.238,00 TL 22.416,00 TL %0,17 Çeyrek Altın 11.119,00 TL 11.212,00 TL %0,21 Reşat Altını 44.372,47 TL 44.720,95 TL %0,27 Kulplu Reşat Altını 44.374,69 TL 44.723,20 TL %0,28 Kapalıçarşı Ziynet 2.5 108.900,46 TL 110.632,40 TL %0,02 Kapalı Çarşı Beşli Altın 220.523,44 TL 224.807,22 TL %0,02 Gremse Altın 108.900,46 TL 111.381,76 TL %0,02 Ata Altın 44.921,44 TL 46.051,42 TL %0,02 Tam Altın 43.560,19 TL 44.416,46 TL %0,02 Külçe Altın ($) 149.300,00 149.400,00 %0,13 Has Altın 6.828,48 TL 6.829,34 TL %0,23 Hamit Altın 44.372,47 TL 44.720,95 TL %0,27

ÇEYREK ALTIN NE KADAR BUGÜN?

Çeyrek altın bugün alışta 11.119,00 TL, satışta ise 11.212,00 TL seviyesinde bulunuyor. Saat 09:45 itibarıyla çeyrek altında günlük değişim %0,21 olarak kaydedildi.

CUMHURİYET ALTINI VE YARIM ALTIN KAÇ TL?

Cumhuriyet altını bugün alışta 44.340,00 TL, satışta 44.688,00 TL seviyesinde işlem görüyor. Yarım altın ise alışta 22.238,00 TL, satışta 22.416,00 TL olarak listeleniyor.

REŞAT, ATA, TAM VE HAS ALTIN FİYATLARI

Reşat altını fiyatı bugün 44.720,95 TL satış seviyesinde bulunurken, kulplu reşat altını 44.723,20 TL’den satılıyor. Ata altın 46.051,42 TL, tam altın 44.416,46 TL, has altın ise 6.829,34 TL satış fiyatıyla takip ediliyor.

KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EDİLİYOR

Kapalıçarşı altın fiyatları canlı olarak yatırımcıların en çok araştırdığı başlıklar arasında yer alıyor. Kapalıçarşı Ziynet 2.5 satış fiyatı 110.632,40 TL, Kapalı Çarşı Beşli Altın satış fiyatı 224.807,22 TL oldu. Gremse altın ise satışta 111.381,76 TL seviyesinde yer aldı.

ALTIN FİYATLARINDA GÖZLER TRUMP-Şİ GÖRÜŞMESİNDE

ABD’de Tüketici Fiyat Endeksi’nin ardından Üretici Fiyat Endeksi’nin de beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi, faiz oranlarının uzun süre yüksek kalacağı tahminlerini güçlendirdi. Bu durum altın fiyatlarındaki yükseliş eğilimini sınırlıyor.

Öte yandan piyasalarda gözler ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında bugün gerçekleşecek görüşmeye çevrildi. Analistler, yurt içinde TCMB enflasyon raporu, haftalık para ve banka istatistikleri ile konut satışlarının; yurt dışında ise İngiltere büyüme verisi, ABD haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve perakende satışların takip edileceğini belirtiyor.

Çeyrek altın ne kadar bugün?

14 Mayıs 2026 Perşembe günü çeyrek altın alışta 11.119,00 TL, satışta 11.212,00 TL seviyesinde bulunuyor.

Cumhuriyet altını bugün ne kadar?

Cumhuriyet altını alışta 44.340,00 TL, satışta 44.688,00 TL olarak listeleniyor.

Yarım altın kaç TL oldu?

Yarım altın alış fiyatı 22.238,00 TL, satış fiyatı ise 22.416,00 TL oldu.

Reşat altını fiyatı bugün kaç TL?

Reşat altını alışta 44.372,47 TL, satışta 44.720,95 TL seviyesinde bulunuyor.

Ata altın ne kadar bugün?

Ata altın alışta 44.921,44 TL, satışta 46.051,42 TL olarak takip ediliyor.

Tam altın kaç para?

Tam altın alışta 43.560,19 TL, satışta 44.416,46 TL seviyesinde yer alıyor.

Has altın fiyatı ne kadar?

Has altın alışta 6.828,48 TL, satışta 6.829,34 TL olarak kaydedildi.

Gremse altın ne kadar oldu?

Gremse altın alışta 108.900,46 TL, satışta 111.381,76 TL seviyesinde bulunuyor.

Külçe altın dolar fiyatı kaç?

Külçe altın dolar bazında alışta 149.300,00, satışta 149.400,00 seviyesinde takip ediliyor.

SONUÇ

14 Mayıs 2026 Perşembe altın fiyatları sınırlı yükselişlerle takip ediliyor. Çeyrek altın 11.212,00 TL, cumhuriyet altını 44.688,00 TL, yarım altın 22.416,00 TL satış fiyatıyla listelendi. Piyasalarda ABD verileri ve Trump-Şi Cinping görüşmesi altın fiyatlarının yönü açısından yakından izleniyor.