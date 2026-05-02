ÇEYREK ALTINDA SON DURUM! 2 Mayıs 2026 Cumartesi Altın Fiyatları Güncel

Çeyrek altın ne kadar bugün? 2 Mayıs 2026 Cumartesi günü altın fiyatları yatırımcılar ve alım-satım yapacak vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Cumhuriyet altını, yarım altın, çeyrek altın, Reşat altını, Ata altın, tam altın, has altın ve Kapalıçarşı altın fiyatları güncel alış-satış rakamlarıyla haberimizde.

2 MAYIS 2026 CUMARTESİ GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altın Türü Alış Satış Değişim Cumhuriyet Altını 43.331,00 TL 43.857,00 TL -0,18% Yarım Altın 21.735,00 TL 22.029,00 TL -0,03% Çeyrek Altın 10.871,00 TL 11.015,00 TL -0,02% Reşat Altını 43.363,47 TL 43.889,95 TL -0,10% Kulplu Reşat Altını 43.365,69 TL 43.892,20 TL -0,10% Kapalıçarşı Ziynet 2.5 106.880,42 TL 108.581,13 TL 1,68% Kapalı Çarşı Beşli Altın 216.432,84 TL 220.638,99 TL 1,68% Gremse Altın 106.880,42 TL 109.316,59 TL 1,68% Ata Altın 44.088,17 TL 45.197,56 TL 1,68% Tam Altın 42.752,17 TL 43.592,92 TL 1,68% Külçe Altın ($) 147.900,00 148.000,00 1,79% Has Altın 6.668,94 TL 6.669,76 TL -0,19% Hamit Altın 43.363,47 TL 43.889,95 TL -0,10%

ÇEYREK ALTIN NE KADAR BUGÜN?

2 Mayıs 2026 Cumartesi günü çeyrek altın alış fiyatı 10.871,00 TL, satış fiyatı ise 11.015,00 TL olarak listeleniyor. Çeyrek altında güncel değişim oranı -0,02% seviyesinde bulunuyor.

CUMHURİYET ALTINI BUGÜN NE KADAR?

Cumhuriyet altını bugün alışta 43.331,00 TL, satışta ise 43.857,00 TL seviyesinde yer alıyor. Cumhuriyet altınında güncel değişim -0,18% olarak kaydedildi.

YARIM ALTIN KAÇ TL OLDU?

Yarım altın fiyatı 2 Mayıs 2026 Cumartesi günü alışta 21.735,00 TL, satışta 22.029,00 TL oldu. Güncel tabloda yarım altın değişimi -0,03% olarak görülüyor.

REŞAT ALTINI FİYATI BUGÜN

Reşat altını fiyatı bugün alışta 43.363,47 TL, satışta ise 43.889,95 TL seviyesinde bulunuyor. Kulplu Reşat altını ise alışta 43.365,69 TL, satışta 43.892,20 TL olarak listeleniyor.

ATA ALTIN NE KADAR BUGÜN?

Ata altın 2 Mayıs 2026 Cumartesi günü alışta 44.088,17 TL, satışta 45.197,56 TL seviyesinde yer alıyor. Ata altında güncel değişim oranı 1,68% olarak kaydedildi.

TAM ALTIN KAÇ PARA?

Tam altın fiyatı alışta 42.752,17 TL, satışta ise 43.592,92 TL olarak listeleniyor. Tam altında güncel değişim oranı 1,68% seviyesinde bulunuyor.

HAS ALTIN FİYATI NE KADAR?

Has altın fiyatı 2 Mayıs 2026 Cumartesi günü alışta 6.668,94 TL, satışta 6.669,76 TL oldu. Has altında güncel değişim -0,19% olarak kaydedildi.

KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI CANLI

Kapalıçarşı altın fiyatları içinde Kapalıçarşı Ziynet 2.5, Kapalı Çarşı Beşli Altın ve Gremse Altın öne çıkıyor. Kapalıçarşı Ziynet 2.5 alışta 106.880,42 TL, satışta 108.581,13 TL; Kapalı Çarşı Beşli Altın ise alışta 216.432,84 TL, satışta 220.638,99 TL seviyesinde listeleniyor.

GREMSE ALTIN NE KADAR OLDU?

Gremse altın 2 Mayıs 2026 Cumartesi günü alışta 106.880,42 TL, satışta 109.316,59 TL oldu. Gremse altında güncel değişim oranı 1,68% olarak kaydedildi.

KÜLÇE ALTIN DOLAR FİYATI

Külçe altın dolar fiyatı alışta 147.900,00, satışta ise 148.000,00 olarak listeleniyor. Külçe altında güncel değişim oranı 1,79% seviyesinde bulunuyor.

2 Mayıs 2026 Cumartesi altın fiyatları içinde çeyrek altın, Cumhuriyet altını, yarım altın, Reşat altını, Ata altın, tam altın, has altın ve Kapalıçarşı altın fiyatları en çok takip edilen başlıklar arasında yer aldı. Güncel verilere göre çeyrek altın 11 bin TL bandında işlem görürken, Cumhuriyet altını ve Ata altın fiyatları da yatırımcıların radarındaki güçlü başlıklar olarak öne çıkıyor.